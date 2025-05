Seagate introduceert Exos X-hdd van 30TB die ook geschikt is voor consumenten

Seagate heeft de Exos X Mozaic 3+-hdd van 30TB getoond. Hoewel deze in eerste instantie bedoeld is voor enterpriseklanten, wordt deze uiteindelijk ook verkocht aan consumenten. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de 32TB-hdd van de fabrikant, moet deze werken zonder specialistische hardware.

De Exos X Mozaic 3+-hdd maakt in tegenstelling tot harddrives van Seagate met grotere opslagcapaciteiten, niet gebruik van zowel de hamr- als smr-technieken, schrijft TechRadar op basis van een interview met een topman van Seagate. Daardoor zou deze ook in gewone pc's bruikbaar moeten zijn. Het is de bedoeling dat de hdd in het eerste kwartaal van 2024 wordt geleverd aan enterpriseklanten, maar later ook wordt verkocht aan eindgebruikers.

Hoewel er geen officiële prijs is bekendgemaakt, verwacht TechRadar dat de 30TB-hdd zo'n 450 dollar gaat kosten. Verdere specificaties van de Exos X zijn nog onduidelijk. Er komen ook 24TB- en 32TB-varianten beschikbaar. Laatstgenoemde maakt naast hamr ook gebruik van smr en is daarmee niet geschikt voor consumentenhardware.

De hamr-drives van het Mozaic 3+-platform bestaan uit tien platters van ieder 3TB. Het is de bedoeling dat er later meer producten met de Mozaic 3+-technologie worden uitgebracht, waaronder naast hdd's ook onder meer nas-drives, aldus Tom's Hardware. De fabrikant is momenteel de enige met hdd's van 30+TB op de markt. Seagate laat weten in de toekomst ook te komen met Mozaic 4+- en 5+-technologieën, waarbij tien platters van respectievelijk 4TB en 5TB worden gebruikt. De eerste Seagate-harddrives van 50TB worden op zijn vroegst in 2028 verwacht.

Hamr staat voor heat-assisted magnetic recording. Hamr-hdd's gebruiken platters van een stabiel magnetisch materiaal, bestaande uit een legering van ijzer en platina. Hierdoor kunnen de bits kleiner gemaakt worden, wat voor een hogere opslagdichtheid zorgt. De hdd's bevatten schrijfkoppen, kleine lasers die de platters kortstondig verhitten om nieuwe bits te schrijven. Seagate werkt al ruim twee decennia aan hamr-schijven. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over hamr-hdd's.