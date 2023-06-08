Seagate introduceert dit jaar 32TB-hdd's met hamr-techniek

Seagate deelt nieuwe details over zijn eerste hdd's op basis van heat-assisted magnetic recording, een techniek die hogere schijfcapaciteiten mogelijk moet maken. Het bedrijf komt in eerste instantie met een hamr-hdd van 32TB. Grotere varianten volgen in de komende maanden en jaren.

Seagate deelt de details tijdens de Bank of America 2023 Global Technology Conference. Seagates financiële topman Gianluca Romano zegt daar dat de volgende generatie hamr-hdd een capaciteit van 32TB krijgt. Deze hdd beschikt over tien platters van ieder 3,2TB, die uitgelezen en beschreven worden met in totaal twintig koppen.

Later volgt een 36TB-variant, die ook tien platters en twintig heads krijgt. Datzelfde geldt voor varianten met 40 en 50TB, die verder in de toekomst verschijnen. Seagate zegt op deze manier zijn schijfcapaciteit te kunnen vergroten zonder dat de kosten veel stijgen, omdat dezelfde hoeveelheid schijven en schrijfkoppen gebruikt worden. Het bedrijf bereikt de capaciteitsvergrotingen dan ook door de maximale capaciteit per platter op te hogen.

De hdd-fabrikant zei eerder al dat het zijn eerste hamr-hdd's in het derde kwartaal van dit jaar uitbrengt. Het bedrijf deelde toen nog geen concrete capaciteiten, maar zei alleen dat deze schijf een capaciteit van '30+TB' zou krijgen. Daarmee komt de 32TB-drive vermoedelijk in de komende maanden beschikbaar voor de eerste klanten. Dat zullen waarschijnlijk hyperscalers worden. Het is de eerste hdd met een capaciteit van meer dan 30TB. De huidige pmr-hdd's van Seagate worden geleverd met capaciteiten tot 22TB, hoewel de fabrikant binnenkort ook een variant van 24TB introduceert.

Hamr staat voor heat-assisted magnetic recording. Hamr-hdd's gebruiken platters van een stabiel magnetisch materiaal, bestaande uit een legering van ijzer en platina. Hierdoor kunnen de bits kleiner gemaakt worden, wat voor een hogere opslagdichtheid zorgt. De hdd's bevatten schrijfkoppen kleine lasers die de platters kortstondig verhitten om nieuwe bits te schrijven. Seagate werkt al ruim twee decennia aan hamr-schijven. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over hamr-hdd's.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 08-06-2023 19:28 132

08-06-2023 • 19:28

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Reacties (132)

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quazar 8 juni 2023 19:45
Hopelijk brengen ze dit soort technieken ook naar de 2,5". Daar lijkt de ontwikkeling stil te staan (iig bij externe drives).
Ricko1 @quazar8 juni 2023 20:08
Dat gebeurt niet. De 2,5 inch hdd markt is op sterven na dood. Die bestond vooral uit laptops. Veel nieuwe laptops hebben geen 2,5 slot meer, alleen nog m.2 ssd.

Een 1TB 2,5 inch ssd kost net zoveel als een 2,5 inch hdd. De vaste kosten voor een hdd zijn te hoog in deze formfactor.

De toepassingen waar dichtheid zo kritiek is hebben ook baat bij de andere voordelen van een ssd. Hetzij de schokbestendigheid in mobiele toepassingen, de veel betere prestaties en/of het energieverbruik.

[Reactie gewijzigd door Ricko1 op 22 juli 2024 14:12]

hooibergje @Ricko19 juni 2023 00:54
SSDs is nice hoor, maar mijn werk-laptop heeft nog alleen een 2.5 inch spinning disk.
SSDs is volgens mij vooral iets voor desktops.
Ricko1 @hooibergje9 juni 2023 07:22
Ik twijfel aan de serieusheid van deze reactie, maar ik zal er serieus op in gaan:

Als je werk-laptop geen ssd heeft betekend dat 1 van 2 dingen:

A. Zo oud dat ssd's nog duur waren (8+ jaar). Mijn werk pc is 7e generatie intel en zelfs daar zit een ssd in.

B. Je werkgever koopt het goedkoopst mogelijk en realiseert niet hoeveel invloed dit heeft op de productiviteit. De 'extra' kosten haal je er honderd keer uit doordat je meer werk kan doen in dezelfde tijd.

Windows 10 (uit 2015!) is ontworpen om op een ssd te werken. Kleiner dan 15 inch ga je moeilijk een laptop vinden waar überhaupt een 2,5 inch schijf in past.
hooibergje @Ricko19 juni 2023 08:39
Is een serieuze reactie.
Ik heb voor mijn 12 jaar oude desktop op werk ook een SSD aangevraagd, maar dat kon niet. Was geen geld voor.

Heb thuis natuurlijk wel hippe moderne hardware met SSDs. :-)
kiang @hooibergje9 juni 2023 09:18
Een 1 TB ssd kost tegenwoordig 50€. Als daar geen geld voor is, dan is het bedrijf zo goed als failliet en zou ik alvast ander werk zoeken

SSDs zijn al JAREN niet hop en modern meer, het is de standaard, zelfs op low end machines. HDDs zijn enkel nog acceptabel voor remote storage.

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 14:12]

hooibergje @kiang9 juni 2023 18:46
Zelfs onder de 40 euro, maar ik krijg het niet losgepraat... :/
bzzzt @hooibergje9 juni 2023 09:51
Een 12 jaar oude desktop met Windows 7 zeker? Hoop dat je geen privacy gevoelige gegevens beheert want dan heb je heel wat uit te leggen bij een datalek.

Jij hebt geen SSD nodig, maar een nieuwe desktop.
Vraag je baas eens wat het plan is als het ding uit zichzelf in elkaar stort want de kans dat dat gebeurt begint na 10 jaar wel in een zekerheid te veranderen.
hooibergje @bzzzt9 juni 2023 18:47
I did. Als mijn 12 jaar oude desktop uit elkaar pleurt, staat er nog identieke in een opslaghok onder te stoffen. Die krijg ik dan. Het waren twee oude nodes van een cluster. Geheugen is wel aardig, en twee 5de generatie Xeons, maar de IO is echt poep door een gieter. ;(

(Nouja, eentje waarvan ik niet de CPU + chipset koelers heb geupgrade) ;(

[Reactie gewijzigd door hooibergje op 22 juli 2024 14:12]

bzzzt @hooibergje10 juni 2023 08:44
Ergens krijg ik het gevoel dat je baas bedrijfszekerheid niet echt interesseert en jij te weinig verdient dat je zo moet rommelen…
qless @hooibergje9 juni 2023 09:01
Dus voor een 100 euro grofweg en een half uurtje IT werk is geen geld? Ik zou maar rond kijken naar nieuwe werk, deze baas gaat niet lang meer overleven.
Arokh @qless10 juni 2023 10:58
Of ICT is gewoon van totaaaal ondergeschikt belang in dat bedrijf en ze verdienen zat geld om zich er druk om te maken.
Dan91 @hooibergje9 juni 2023 10:38
Dit verhaal lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Een 12 jaar oude desktop met een HDD waarbij 50 euro te duur is?

Voor 90 euro heb je 16gb ram en een 256gb SSD. Je baas wil geen computer refurbishen voor 90 euro? Dan is het bedrijf waar je werkt of binnenkort failliet, of je verhaal klopt niet helemaal.
Buurtjes60 @Dan919 juni 2023 16:29
16 gb ram? De meeste laptops van die tijd kunnen hooguit 4 gb in, zeker als deze al in het goedkopere segment viel.
Dan91 @Buurtjes6012 juni 2023 08:37
Volgens mij kan je Windows 11 niet eens draaien met 4GB, en Windows 10 zal zeker niet lekker lopen.
TD-er
@hooibergje9 juni 2023 11:23
Is een serieuze reactie.
Ik heb voor mijn 12 jaar oude desktop op werk ook een SSD aangevraagd, maar dat kon niet. Was geen geld voor.
[...]
De kans dat die PC op een ochtend niet meer opstart begint aardig richting de 100% te lopen met zulke oude hardware.
Zeker een harde schijf van die leeftijd begint al een serieus risico te vormen qua betrouwbaarheid.

Gepland onderhoud waarbij je een bestaand systeem 1-op-1 kunt overzetten op een nieuw storage medium is aanzienlijk goedkoper dan opeens een nieuwe installatie moeten uitvoeren op momenten dat het absoluut niet uitkomt.

Dan heb ik het nog niet eens over de enorme (onvoorstelbare) snelheidswinst van een SSD tov. een harde schijf.
Toegegeven, als je systeem de hele dag aan staat en je hebt 1 programma open wat weinig met de schijf doet, dan zal de winst in performance niet zoveel zijn.
Maar het (zeer realistische) verlies van blijven werken met zulke oude hardware is wel vele malen groter dan de investering van 50 euro in hardware en een uurtje om je bestaande installatie over te zetten.
wim1928 @Ricko19 juni 2023 20:51
Laat die vent.
Niet op reageren.
Zit uit zijn nek te kletsen.
Heb ook de indruk dat zijn werkgever van @ hooibergje af wil ;) ;)

[Reactie gewijzigd door wim1928 op 22 juli 2024 14:12]

Dreamvoid @hooibergje9 juni 2023 11:15
De huidige 2.5" HDDs zijn allemaal 15 mm hoog, die passen niet eens meer in laptops.
Wintervacht @Dreamvoid9 juni 2023 11:30
Er zijn genoeg slimline 2.5" HDDs van 7mm, past prima in het gros van de laptops, zeker degenen die geen ultrathin profiel hebben.
Dreamvoid @Wintervacht12 juni 2023 09:26
Er zijn nog een paar oude 7mm drives te koop van 1-2 TB (pre-2016), maar die zijn economisch gezien niet echt meer interessant tov SSDs.
GAIAjohan @hooibergje9 juni 2023 15:57
In mijn laptop van 2013(!) was al een m2 slot (van 42mm) aanwezig om een ssd te plaatsen. Destijds nog nieuw gekocht met alleen 1TB hdd, in 2014 een 240GB M2 42mm ssd bijgeprikt. Laptop draait nog steeds overigens, ssd ook.
42mm m2’s zijn overigens wel een zeldzaamheid…

Alle beetje normale laptops na pakweg 2016 hebben een ssd erin.

Jouw werkgever moet wel een serieus probleem hebben als €50 voor een ssd teveel is, laat staan dat het een spotgoedkope manier is om de efficiëntie juist te verhogen

[Reactie gewijzigd door GAIAjohan op 22 juli 2024 14:12]

Ludwig005 @Ricko18 juni 2023 20:24
Servers en datacenters hebben toch voordeel bij hoge dichtheid, of ben ik nu mis?
ajhaverkamp @Ludwig0058 juni 2023 21:25
Servers en SANs gebruiken over het algemeen geen SATA maar SAS (Serial Attached SCSI).
StackMySwitchUp @ajhaverkamp8 juni 2023 23:17
Nearline SAS is gewoon sata en wordt volop gebruikt voor tier3 :)
Verwijderd @StackMySwitchUp9 juni 2023 09:46
Nearline SAS is NIET gewoon SATA. Het is helemaal geen SATA. Het is SAS.

NL-SAS zijn rotational drives met de zelfde koppen en schijven als een SATA HDD maar de electronica is anders en écht 100% SAS incl. dual-ports etc. etc.

Fabrikanten van beide SATA en NL-SAS HDD's splitsen tijdens de productie het mechaniek op in twee productie-straten. In de ene worden printplaten met SATA Hardware (en firmware) monteert en in de andere wordt een printplaat met SAS Hardware (en hele andere firmware) monteert. Ook de connector is anders (dual-port SAS).
CAPSLOCK2000 @Verwijderd9 juni 2023 11:21
Ik denk dat @StackMySwitchUp bedoelt dat de platters hetzelfde zijn en het verschil alleen in de aansturing zit. De performance is in principe hetzelfde.

Overigens kun je op SAS-controllers ook SATA-schijven aansluiten, dat is compatible. Uiteraard moet je het dan zonder de leuke SAS-features doen. In theorie is dat goedkoper (in praktijk is dat prijsverschil meestal zo'n klein deel van het totaal dat je daar niet op bezuinigd). Voor Tweakers is het interessant omdat die vaak een beetje tussen consument en professional inzweven met hun thuisservers.

En denk er aan... Niet alles in het leven is SCSI. ;)
Verwijderd @CAPSLOCK20009 juni 2023 13:42
Alles is SCSI. IDE / ATA / SATA is voor pussies :-)

Zelfs SATA Devices aangesloten op een SAS Controller. SATA Devices werken dan middels STP, Het "SATA Tunneling Protocol" (onderdeel van de SAS Standaard) waardoor pure SATA Devices meestal in SAS Backplanes te gebruiken zijn. Andersom gaat niet.
anboni @ajhaverkamp8 juni 2023 23:19
Dat ligt maar net aan de toepassing. Object Storage systemen (S3 en dergelijken) zullen heel vaak op NL-SAS draaien, wat in essentie een SATA disk is met een SAS interface. Dat is ook precies de toepassing waar dit soort schijven overwegend op ingezet zullen worden. Voor traditionele raid sets wil je dit soort capaciteiten niet want dan ben je na een defecte disk dagen aan het rebuilden (tijd waarin alle disks continu op hun max worden belast, waardoor de kans op een volgende defecte disk rap toeneemt). Object Storage heeft daar een stuk minder last van omdat die niet met raid sets werken maar de redundantie op een iets hogere laag oplossen.
GekkePrutser @ajhaverkamp9 juni 2023 00:36
Ja maar dat is de interface. Verbeteringen in het draaiende roest gebeuren zijn daar ook welkom en kunnen ook overgetrokken worden naar de SATA markt.
bzzzt @GekkePrutser9 juni 2023 09:54
De draaiende roest is precies hetzelfde (draait hooguit ietsje sneller). Alleen de interface en firmware zijn bij servers meer berekend op concurrent toegang (veel verschillende verzoeken tegelijkertijd) en het eerder opgeven bij storing (omdat de disk doorgaans onderdeel is van een redundante set loont het niet om een half uur opnieuw te proberen en alle andere verzoeken op te houden)
Verwijderd @ajhaverkamp9 juni 2023 09:49
Dat heeft toch niets met de dichtheid te maken. Heel veel server chassis hebben tussen de 10 en 24 2.5" SAS/SATA Combo-Drivebays.
Ook zie je steeds meer combo-bays waar je zelfs SAS/SATA én NVMe in kan doen (de 3-mode backplane en controller kunnen dan alle 3.
Xfade @Ludwig0058 juni 2023 21:53
Niet als je die hoge dichtheid niet in 2.5" kan stoppen voor de zelfde data dichtheid. De dikste 2.5gb is nu iets van 5/6 gb. Dit kan niet beter zonder hem NOG dikker te maken.
TD-er
@Xfade9 juni 2023 11:26
Niet als je die hoge dichtheid niet in 2.5" kan stoppen voor de zelfde data dichtheid. De dikste 2.5gb is nu iets van 5/6 gb. Dit kan niet beter zonder hem NOG dikker te maken.
2.5" en TByte neem ik aan? ;)
Xfade @TD-er9 juni 2023 12:39
Haha idd, sorry.
smiba @Ludwig0059 juni 2023 17:47
Maar die dichtheid halen ze ook met 3.5", is er geen reden waarom 4x 2.5" schrijven meer zouden kunnen bevatten dan 2x 3.5"

Sterker nog, ik verwacht dat een 3,5" hdd veel hogere dichtheden kan hebben omdat er minder overhead is per cm2 voor de leesarm, motor, printplaat, disk behuizing etc.
Scriptkid @Ricko18 juni 2023 20:26
denk alleen dat je de server markt nu overslaat waar in een 1U en 2U heel veel 2,5 disks passen, en density is key in deze markt daar worden juist 3,5 niet meer gebruikt tenzij het voor exchange is.
Ricko1 @Scriptkid8 juni 2023 22:22
Met 2,5 inch disks ben je meer ruimte kwijt aan behuizing, printplaat, motor t.o.v. platters. Dat is slechtere density.

Welke server heeft meer dan 5TB per disk lokale opslag nodig maar kan geen 3,5 inch disks kwijt? Een 1U server heeft sowieso weinig ruimte voor schijven. Dan kom je in disk shelf en SAN territorium.

De 2,5 inch front bay servers die ik gezien heb zijn U.2 voor hotswap ssd's.
Guru Evi @Ricko19 juni 2023 04:14
In 1U kun je tenminste 4-6 (als je de achterkant gebruikt) 3.5” hot-swappable en tegenwoordig Ceph-ARM systemen hebben 12 of meer 3.5” in 1U naast elkaar en ook hot swappable als je het chassis eruit trekt. Vooral in de budgetsystemen of een satellietsysteem komt het nog wel meer voor.
Dreamvoid @Ricko19 juni 2023 11:05
Als je een low-power server wil hebben met >5 TB, dan is een beetje innovatie toch wel welkom. De grootste 2.5" HDD is nu al een jaar of vijf 5 TB, terwijl de 3.5" modellen wel blijven groeien (binnen dezelfde form factor).
anboni @Scriptkid8 juni 2023 23:24
De server markt beweegt naar compute met amper lokale storage. De storage zit in SANs. Daar zijn oplossingen waarbij 92 disks in een 5U rack unit worden gestopt (top loaded). Dat is alleen maar 3.5 inch spul.
GekkePrutser @anboni9 juni 2023 00:40
SANs zijn in de enterprise al jaren gemeengoed hoor. In 2003 hadden we al een EMC^2 staan en dual fibre channel naar elke server.

Om precies te zijn, we hebben er nu een heel stuk minder want alles moest naar Amazon toe.

En SMB zie ik nog niet zo gauw SANs doen. Dat is echt zwaar duur spul en echt makkelijk in het gebruik ook niet. Je ziet ook dat de fibre channel kaarten daardoor voor een appel en een ei te koop zijn tweedehands. Nieuw 500 euro, tweedehands 20. Waarom? Nou, de Enterprise markt wil ze niet meer als de 3-5 jaar verlengde garantie met onsite service op is. Verder wil niemand ze hebben.

Ik maak daar dankbaar gebruik van door tussen mijn Microservers fibre channel te gebruiken om de disken te delen. Sneller dan 1GbE en veel goedkoper dan 10GbE. Wel een stuk minder veelzijdig (netwerken kan je er niet mee) maar voor simpel remote drives mounten is het echt uit de kunst.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:12]

TD-er
@anboni9 juni 2023 11:30
Dell heeft ze 'front loaded' met lades van 12 hdds.
Dan kun je 60 hdd's kwijt in 4U.
Weet niet of ze inmiddels al systemen hebben die wat dieper zijn zodat je wellicht nog wat meer schijven per lade kwijt kunt.
Evenzo ben je nog steeds wel een extra U kwijt aan de server die met meerdere SAN kabels verbonden is met die lade-kasten.
TheDeeGee @Ricko19 juni 2023 10:53
Je ziet 2,5 inch nog wel, maar alleen in USB opslag. Alleen zijn deze zo gemaakt dat ze niet in een PC kunnen. Heb zelf een 5TB 2,5 inch aan mijn mediaspeler hangen.
Verwijderd @Ricko19 juni 2023 12:17
Heb 15 tera aan series. Die neem ik mee in een kleine camper en wil geen stroom vretende 3.5 hdd dus 3x 2.5 van 5 tera.
Zeg mij maar waar ik die betaalbaar in ssd kan kopen.
Er zijn nog veel mensen die back-up op 2.5 hdd portable hebben, vooral die alleen een laptop hebben.
Indy81 @Verwijderd9 juni 2023 15:42
15tb aan series, op 2.5" hdd's, voor in de camper... okee:
Dat kost je op jaarbasis 50ct. Je gaat nooit goedkoper uit zijn deze te vervangen met iets dat zuiniger is.

Berekening: 30 dagen vakantie, 120 uur gebruik, 3x3 Watt = 1.08kWh = €0,50
Verwijderd @Indy819 juni 2023 18:23
Ze draaien natuurlijk nooit alle drie tegelijk 8)7 :+
Verder wil ik niet weten wat mijn kwh prijs is, alleen de accu kost al 2000 euro, dan panelen omvormer bedrading enz. Arbeidsloon, meerdere biefstukken voor mijn maag :Y)
Breng 6 maanden per jaar door in de camper.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:12]

wim1928 @Verwijderd9 juni 2023 21:11
de nieuwe 3.5 schijven zijn in het algemeen bijzonder zuinig.
Mijn 5x Toshiba 18TB varieert tussen de
4w tm 7w max
Dat is toch niet zo slecht voor een 18TB schijf?
Verwijderd @wim192810 juni 2023 07:25
Dat is niet slecht maar daar komt het eigen gebruik en rendement verlies van de sinus omvormer bij(vanwege net deel) en dan zit je al gauw op 15 watt, in de zomer ok maar ik ben in de winter onderweg met soms 14 dagen geen zon.maar dit hoort alles niet in deze topic

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:12]

!mark @Ricko19 juni 2023 13:51
Intern in laptops idd wel, maar voor een externe schijf voor data waarbij de snelheid van een SSD niet relevant is vind ik ze nog wel makkelijk omdat die dingen i.t.t. de 3,5 modellen gewoon via de USB poort gevoed worden en daardoor makkelijker uitwisselbaar te gebruiken zijn.

We zitten nu echt al 4-5 jaar 'vast' op een maximumcapaciteit van 5TB voor een prijs van om en nabij de 100 euro.

[Reactie gewijzigd door !mark op 22 juli 2024 14:12]

ThanosReXXX @Ricko19 juni 2023 14:28
Als die markt al zo goed als dood is, hoe is het dan mogelijk dat je nog steeds vele tientallen verschillende soorten externe schijfjes kan kopen? Of heb je het alleen over interne 2.5" schijven?
Luchtbakker @quazar8 juni 2023 20:48
Hopelijk brengen ze dit soort technieken ook naar de 2,5". Daar lijkt de ontwikkeling stil te staan (iig bij externe drives).
Dat is denk ik omdat de meeste storage units allemaal 2U of 4U groot zijn.
GekkePrutser @Luchtbakker9 juni 2023 00:43
Toen wij nog servers hadden waren dat allemaal 2U bakken met vertikaal een hele rits 2,5" drives. Meestal een stuk of 10 ofzo. Probeer dat maar eens met 3,5" in 2U.

Ja, je zit met je dichtheid lager, maar je hebt wel meer losse drives voor RAID. Kennelijk is dat ook gewenst. Ik was niet degene die die boel bestelde dus ik weet niet wat de overwegingen waren.
N8w8 @GekkePrutser9 juni 2023 04:22
Ik dacht dat 2,5" drives vroeger gewild waren, omdat die op meer (15K) RPM kunnen draaien, waardoor de access time lager is.
Maar toen waren SSDs, met een nog veel lagere access time, nog lang niet zo populair/betaalbaar.
Dus dat zal tegenwoordig wel anders zijn.
bzzzt @N8w89 juni 2023 09:57
Klopt. 15k RPM schijven slurpen ook veel meer energie en gaan sneller stuk dan SSDs dus die zie je niet meer. Ze zijn er overigens wel in 3,5" geweest (bv Seagate Cheetah). Wil je niet naast hoeven zitten voor langere tijd ;)
Dreamvoid @N8w89 juni 2023 11:12
2.5" drives zijn gewild in de server markt omdat ze zuinig en klein zijn, en idd relatief snel konden draaien voor lage access tijd. Bovendien bleken de huidige generatie drives (Seagate en WD) erg robuust en betrouwbaar te zijn, omdat ze origineel nog voor laptops waren ontwikkeld (schokken etc).

Het is wel een beetje een niche, en daardoor lijkt het erop dat de fabrikanten deze form factor verlaten hebben. De laatste update was zo'n 5 jaar geleden toen de 5 TB drives uit kwamen, sindsdien is er niets nieuws meer uitgekomen. Voordeel van zo'n lange productieduur is wel dat alle kinderziektes allang uit zijn.

[Reactie gewijzigd door Dreamvoid op 22 juli 2024 14:12]

Roel1966 @quazar8 juni 2023 23:30
Zoals anderen ook al schrijven worden en werden 2,5 inch harddisks vooral in laptops gebruikt met alle nadelen vandien. Als je dan gaat kijken naar de prijzen van 2,5 inch ssd's dan loont het gewoon niet meer een 2,5 inch harddisk te kopen. Plus dan ook het voordeel dat een ssd geen last heeft van schokken wat al zeker bij een laptop nogal eens gebeurd.
Dreamvoid @Roel19669 juni 2023 10:56
2.5" drives worden al jaren niet meer in laptops gebruikt, dat is allemaal SSD. 2.5" drives gaan allemaal naar a) extern USB en b) servers.
ThanosReXXX @Dreamvoid9 juni 2023 14:29
Ah, je was me net voor. Onlangs nog een extern schijfje gekocht, toevallig... ;)
Roel1966 @Dreamvoid9 juni 2023 17:37
Bij de low, low-buget laptops worden nog wel eens harddisks gebruikt maar inderdaad zie je bij het gros van de laptops 2,5 inch ssd's of ook nu wel steeds meer gewoon M.2 ssd's. En extern zie je nu ook meer en meer de M.2 ssd's vooral ook vanwege het compacte. Servers daarentegen zie je toch echt wel grotendeels nog de 'normale' 3,5 inch of ook 2,5 inch ssd's.
Dreamvoid @Roel196612 juni 2023 09:28
Ik denk dat de laatste generatie low-budget laptops met HDDs uit 2016-2017 zijn?

Voor servers zijn de 5 TB 2.5" drives nog wel interessant, maar die zijn te dik (15mm) voor laptops.
Roel1966 @Dreamvoid12 juni 2023 21:58
Ik denk dat de laatste generatie low-budget laptops met HDDs uit 2016-2017 zijn?
Vandaar dat ik ook al low low-budget schrijf want de meeste hedendaagse low-budget laptops hebben inderdaad vaak wel al een ssd erin.
Dreamvoid @Roel196613 juni 2023 12:06
OK, maar als je het hebt over laptops van 7 jaar oud, dat kan je dat beter “tweedehands” noemen.
Roel1966 @Dreamvoid13 juni 2023 18:23
Nee ik doel toch echt op nieuwe laptops maar dan van b.v. AliExpress of E-bay maar de vraag blijft of je die wel zou willen hebben.
CAPSLOCK2000 @quazar9 juni 2023 11:38
Hopelijk brengen ze dit soort technieken ook naar de 2,5". Daar lijkt de ontwikkeling stil te staan (iig bij externe drives).
Die markt is helemaal overgenomen door SSD's. Er zijn maar weinig situaties waarin 2.5" een betere deal is. Een SSD is veel sneller, zuiniger en schokbestendig, een 3.5" kan veel meer data bevatten. 2.5" was vooral populair in laptops en in servers voor datacenters. Voor laptops kiest iedereen een SSD omdat die zuiniger en schokbestendig is. Voor servers kiest men al snel voor de performance en het lage gebruik.

De markt voor 2.5" is daardoor zo klein geworden dat er minder volumevoordeel is en dat maakt de schijfjes duurder en daarmee weer minder aantrekkelijk.

Ik verwacht dat we die schijven nog een paar jaar maken voor legacy systemen en héél specifieke apparaten maar dat niemand nog iets met zo'n schijf zal ontwerpen als het anders kan.
divvid 8 juni 2023 22:32
Serieuze vraag: hoeveel data moet er nou echt bewaard worden? Ruwe data OK, maar hoeveel zut kan er gewoon weg.
Cavemen @divvid8 juni 2023 23:35
Wetgeving bepaald voor een deel ook de opslag benodigdheden.
cappie @divvid9 juni 2023 02:22
Offtopic antwoord: Met al die versplintering bij de video-content aanbieders kan ik je vertellen dat de vraag naar bulk storage aardig is toegekomen ;)

Ontopic antwoord: Big data is nog steeds volledig afhankelijk van magnetische storage oplossingen; niet alles kan makkelijk in 'the cloud'.. vaak is dit ook helemaal niet kosten-effectief, helemaal niet met de enorme pricebump die ene hoop aanbieders hebben doorgevoerd vanwege de winstflatie.
divvid @cappie9 juni 2023 07:27
Dat was niet mijn vraag. Als ik zie hoeveel dubbele data, intermediate data en onnodige zut ongecomprimeerd wordt opgeslagen binnen onze storage oplossing, dan is een deel van de vraag naar storage ook luiheid om op te ruimen. Een kast kan je ook niet eeuwig blijven vullen
MrMonkE @divvid9 juni 2023 08:14
een filesysteem met deduplicatie erop gooien. (ZFS)
divvid @MrMonkE9 juni 2023 10:47
Dat kan niet omgaan met duplicate data in verschillende stadia van compressie of intermediaire gefilterde data die je aan het eind van de rit niet meer nodig hebt (maar niet wordt opgeruimd). Een goede analyse pipeline houdt daar rekening mee, maar helaas hebben we vaak genoeg te maken met minder ervaren scientists/ programmeurs die al dan niet onder tijdsdruk geen garbage collection implementeren.
Met 20 TB ruwe input data kan je zomaar 100 TB ‘nodig’ hebben
MrMonkE @divvid9 juni 2023 10:49
Ah ja, dat was een van de redenen waarom ik het niet deed.
bzzzt @divvid9 juni 2023 09:59
Luiheid is het verkeerde woord. Als je de business case maakt voor het uren opruimen van data tegenover extra betalen voor storage kan het gewoon uit om meer opslag dan strikt noodzakelijk te gebruiken.
divvid @bzzzt9 juni 2023 10:41
Dat ligt maar helemaal aan het budgetteringsschema en bovendien is enige sanitaire discipline ook handig om niet continu tegen de grenzen van het systeem aan te lopen.
FreshMaker @divvid9 juni 2023 11:32
Dat was niet mijn vraag. Als ik zie hoeveel dubbele data, intermediate data en onnodige zut ongecomprimeerd wordt opgeslagen binnen onze storage oplossing, dan is een deel van de vraag naar storage ook luiheid om op te ruimen. Een kast kan je ook niet eeuwig blijven vullen
Privé of zakelijk ?
Zakelijk is het 'eenvoudig' na 5 / 10 jaar gewoon verwijderen ( wetgeving )

Privé, is een lastigere
Dan wordt het emotioneel - hoeveel is het je waard, en is het nog terug te vinden op een andere locatie ?
Zo zijn mijn foto's en filmpjes me dierbaar genoeg dat ik ze zelfs 5x heb weggeschreven en op verschillende plekken betaal ( waarvan 1 zelfs een betaalde )
Elk jaar koop ik 2 nieuwe HDD's en draai wat testen daarop.
Als het geen fouten geeft, kopieer ik de laatste volledige set die ik lokaal heb daar naartoe, en vergelijk de inhoud (steekproef) met de oudste ( een 4 of 5 jarige HDD )
Die krijgt dan een wipe en gaat via een berichtje de groep in of iemand interesse heeft.
Altijd wel iemand die zijn data-HDD wil vervangen ;)
cappie @divvid11 juni 2023 01:47
ik zie het dagelijks.. researches die EVEN een netwerkje trainen met een 2TB datasetje, om vervolgens die map daar te laten staan en diskspace te laten wegslurpen.. dat keer X aantal researchers en X aantal projectjes, en je kunt storage nodes van honderden TB's blijven aanslepen en ze vullen ze telkens weer af.

Laatst nog een flinke cleanup gedaan en meer dan 200TB weten op te ruimen door te hameren op cleanup nadat hun taken zijn afgerond. Geef ze een flinke bak storage, en users denken dat die shit maar oneindig kan worden bijgeschaald..
Roel1966 8 juni 2023 23:32
Ergens wel apart dat toch nog steeds ontwikkelingen zijn op gebied van harddisks, maar eigenlijk niet zozeer dan op gebied van snelheid maar meer grootte. En tja voor bepaalde toepassingen zoals b.v. video in de zin van opslag en bekijken van films maakt die snelheid niet veel uit. Wel is dan grootte van belang dus ik zelf gebruik voor films ook nog steeds gewoon een harddisk in mijn NAS.
wim1928 @Roel19669 juni 2023 00:25
en dat zal mijn inziens voorlopig nog wel zo blijven
Whazor @Roel19669 juni 2023 09:56
Harde schrijven zijn nog steeds het goedkoopste als het gaat om grootte en in datacenters kun je op een grote schaal nog steeds hoge snelheden halen. Daar kun je een groot bestand opsplitsen en dupliceren over heel veel harde schrijven, als je deze dan tegelijkertijd bundelt haal je gemiddeld nog steeds hoge snelheden.
Roel1966 @Whazor9 juni 2023 17:33
Harde schrijven zijn nog steeds het goedkoopste als het gaat om grootte en in datacenters kun je op een grote schaal nog steeds hoge snelheden halen.
Dat weet ik ja dat harddisks nog steeds het goedkoopste zijn en voor bepaalde bestanden een hoge snelheid ook niet echt veel toevoegt. Plus dat je ook steeds meer ziet dat ssd's als cache gebruikt worden wat ook de snelheid al flink omhoog brengt.
Dreamvoid @Roel19669 juni 2023 10:58
Het gaat allemaal om kosten per GB, en daar zit je met SSD nog een factor 5 hoger dan HDD - tien jaar geleden was dat nog 10x dus er zit wel schot in, maar totdat het zover is zal de vraag naar HDDs wel blijven bij de grote cloud storage spelers.
dooiedodo 8 juni 2023 19:33
Worden wsl geen energie zuinige, of schat ik dat verkeerd in?

Ja, dat schat ik verkeerd
https://blog.seagate.com/...ve%20temperature%20occurs.

[Reactie gewijzigd door dooiedodo op 22 juli 2024 14:12]

himlims_ @dooiedodo8 juni 2023 20:02
Off-topic; handig link met text highlighting, hoe?
piertje @himlims_8 juni 2023 20:06
selecteer de text --> rechtermuisknop --> copy link to highlight (chrome)
JaronStrypsteen @himlims_8 juni 2023 20:08
Je tekst selecteren en klikken op "Copy to highight". Dan krijg je een URL waarin dat stukje tekst gehighlight is. In Chrome is het zo, weet niet precies voor adndere browsers.
semi70 @himlims_8 juni 2023 20:08
chrome > selecteer text > right click > copy link to highlight
NC83 @himlims_9 juni 2023 00:27
Werk overigens wel alleen maar als je een chromium based browser gebruikt dus so handig is het niet
kiang @himlims_9 juni 2023 09:21
Het is een chrome only dingetje.
OverTeeHill 8 juni 2023 20:05
Ik vraag me af wat de performance impact zal zijn met deze techniek tov normaal
wim1928 9 juni 2023 00:54
HDD zijn mijn inziens nog de meest betrouwbare opslag in een Raid.
Voor massa opslag.
Zelf heb ik 5 Toshiba 18TB schijven
Waarvan 1 reserve. Dus 4 in gebruik in Raid5
De reserve schijf gebruik ik op een pc als Externe schijf.
Mocht een Raid5 schijf het begeven wordt de reserve schijf ingezet.
Deze schijven hebben vijf jaar garantie.

[Reactie gewijzigd door wim1928 op 22 juli 2024 14:12]

MinorSquid7 9 juni 2023 09:03
Fijn dat deze techniek op de markt komt. Hopelijk betekent dit dat de kleinere modellen in prijs worden verlaagd.
mijniemeh 8 juni 2023 20:00
Als ze nou eerst ervoor zorgen dat de schijven wat betrouwbaarder worden. Leuk die grote opslag...
Scriptkid @mijniemeh8 juni 2023 20:29
Daar hebben we ponst kaarten voor,

geen grote opslag (of juist wel een hele grote hal als je veel data hebt ) maar wel secure gezien het medium decennia lang mee kan.
BertNL @Scriptkid8 juni 2023 22:05
Waar zouden al die enorme ponskaartmachines allemaal gebleven zijn. In die tijd werd er nog maar weinig gedaan aan recycling.
bzzzt @BertNL9 juni 2023 10:01
Hier en daar in een computermuseum en verder bij de oud ijzer handelaar beland denk ik.
BertNL @bzzzt9 juni 2023 18:06
Oud ijzerhandel had je vroeger ook al idd. Zal wel zoiets zijn.
jpsch @Scriptkid8 juni 2023 21:57
Wel gevoelig voor 'bugs'.
CPV @Scriptkid8 juni 2023 22:12
Heb je wel eens een bak ponskaarten laten vallen? Een hele klus om ze dan weer op de juiste volgorde te krijgen.
Jdewit @CPV8 juni 2023 22:34
Die laat je toch gewoon opnieuw sorteren door de machine. Ik mis die techniek.
MrMonkE @Scriptkid9 juni 2023 08:13
Er waren ook een tijdje ontwikkelingen om data te printen op papier.
Met allerlei kleuren en vormen.
Was wel grappig idee.
FreshMaker @Scriptkid9 juni 2023 11:26
Daar hebben we ponst kaarten voor,

geen grote opslag (of juist wel een hele grote hal als je veel data hebt ) maar wel secure gezien het medium decennia lang mee kan.
Totdat in de winter de muizen weer binnen willen slapen en nestjes bouwen ...
DataGhost @mijniemeh8 juni 2023 23:26
Als je je storage normaal inricht boeit de betrouwbaarheid relatief weinig. Dan kan je gewoon uitval van een of meerdere schijven hebben zonder onderbreking, schijf vervangen en door. Mocht het echt heftig misgaan heb je je backups. Als je schijven koopt met 5+ jaar garantie hoef je je er verder geen zorgen over te maken of ze betrouwbaar zijn of niet, je krijgt toch gratis nieuwe schijven binnen de garantieperiode. Dat kost vooral de fabrikant veel geld waardoor dat probleem zich vanzelf oplost, ofwel doordat de fabrikant failliet gaat ofwel doordat ze betrouwbaardere schijven gaan maken waar ze weer rustig 5+ jaar garantie op durven te geven.

Je moet in ieder geval van alle hardware uitgaan dat het op elk moment kapot kan gaan. 20+ TB op een enkele schijf bewaren zonder redundantie of backups (zoals veel thuisgebruikers doen) is nooit een goed idee, ook niet met schijven die zo betrouwbaar zijn dat er 100 jaar garantie op wordt gegeven. Ook die kunnen kapot gaan.

Verder ervaar ik niet echt het gevoel wat achter jouw opmerking lijkt te liggen. Mijn huidige fileserver heeft schijven uit 2015 die sindsdien 24/7 hebben gedraaid (en hier en daar een reboot) ondanks de schamele 2 jaar garantie die erop zat. Van die set is er maar eentje kapot gegaan buiten garantie en die heb ik zonder problemen, dataverlies of downtime kunnen vervangen. De volgende server krijgt schijven met 5 jaar garantie en ik verwacht daar geen problemen mee.
anboni @mijniemeh8 juni 2023 23:27
Bij dit soort schijven haal je de betrouwbaarheid niet uit de individuele schijf maar uit een groot aantal schijven. Je zorgt dat de data op meerdere schijven tegelijk staat, zodat uitval van een enkele of zelfs meerdere schijven geen enkel probleem is.
Dreamvoid @mijniemeh9 juni 2023 11:02
De betrouwbaarheid van HDDs is nog nooit zo hoog geweest, en we gebruiken ze al 40+ jaar met tevredenheid.
Rataplan_ 8 juni 2023 19:44
Indrukwekkend. 60 van die dingen in een storinator en je hebt toch wel een hoop data tot je beschikking voor backup / cold. storage.
jaapstobbe @Rataplan_8 juni 2023 19:51
Ja of 60 miljard van die dingen, dan heb je nog meer!
MrMonkE @jaapstobbe9 juni 2023 08:10
En een leuke energie rekening.
FreshMaker @jaapstobbe9 juni 2023 11:20
Ja of 60 miljard van die dingen, dan heb je nog meer!
Dat gaat niet passen, een Storinator kan er maar 60 aan
Marve79 8 juni 2023 19:59
Ik heb nog nooit een Seagate drive gehad die het niet begeven heeft :)
Scriptkid @Marve798 juni 2023 20:27
Ik heb nog nooit een Seagate drive gehad die het niet begeven heeft :)

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