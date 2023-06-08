Seagate introduceert dit jaar 32TB-hdd's met hamr-techniek

Seagate deelt nieuwe details over zijn eerste hdd's op basis van heat-assisted magnetic recording, een techniek die hogere schijfcapaciteiten mogelijk moet maken. Het bedrijf komt in eerste instantie met een hamr-hdd van 32TB. Grotere varianten volgen in de komende maanden en jaren.

Seagate deelt de details tijdens de Bank of America 2023 Global Technology Conference. Seagates financiële topman Gianluca Romano zegt daar dat de volgende generatie hamr-hdd een capaciteit van 32TB krijgt. Deze hdd beschikt over tien platters van ieder 3,2TB, die uitgelezen en beschreven worden met in totaal twintig koppen.

Later volgt een 36TB-variant, die ook tien platters en twintig heads krijgt. Datzelfde geldt voor varianten met 40 en 50TB, die verder in de toekomst verschijnen. Seagate zegt op deze manier zijn schijfcapaciteit te kunnen vergroten zonder dat de kosten veel stijgen, omdat dezelfde hoeveelheid schijven en schrijfkoppen gebruikt worden. Het bedrijf bereikt de capaciteitsvergrotingen dan ook door de maximale capaciteit per platter op te hogen.

De hdd-fabrikant zei eerder al dat het zijn eerste hamr-hdd's in het derde kwartaal van dit jaar uitbrengt. Het bedrijf deelde toen nog geen concrete capaciteiten, maar zei alleen dat deze schijf een capaciteit van '30+TB' zou krijgen. Daarmee komt de 32TB-drive vermoedelijk in de komende maanden beschikbaar voor de eerste klanten. Dat zullen waarschijnlijk hyperscalers worden. Het is de eerste hdd met een capaciteit van meer dan 30TB. De huidige pmr-hdd's van Seagate worden geleverd met capaciteiten tot 22TB, hoewel de fabrikant binnenkort ook een variant van 24TB introduceert.

Hamr staat voor heat-assisted magnetic recording. Hamr-hdd's gebruiken platters van een stabiel magnetisch materiaal, bestaande uit een legering van ijzer en platina. Hierdoor kunnen de bits kleiner gemaakt worden, wat voor een hogere opslagdichtheid zorgt. De hdd's bevatten schrijfkoppen kleine lasers die de platters kortstondig verhitten om nieuwe bits te schrijven. Seagate werkt al ruim twee decennia aan hamr-schijven. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over hamr-hdd's.