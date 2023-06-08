Populaire Reddit-app Apollo stopt op 30 juni vanwege api-wijzigingen - update

Apollo, een van de populairste thirdpartyapps voor Reddit, stopt op 30 juni met werken. Dat maakt ontwikkelaar Christian Selig bekend. De app stopt vanwege de api-prijzen die Reddit vanaf 1 juli gaat hanteren. Tot op heden was toegang tot de Reddit-api gratis.

Christian Selig kondigt het einde van Apollo aan in een Reddit-bericht. De ontwikkelaar zegt daarbij dat 'de recente beslissingen en acties van Reddit' het onmogelijk hebben gemaakt om door te gaan met de app. Selig gaat de api-token voor Apollo verwijderen op 30 juni 's avonds in de Pacific-tijdzone. Tot die tijd moet de app blijven werken.

De ontwikkelaar benadrukt in zijn bericht opnieuw dat hij, door de api-wijzigingen die Reddit op 1 juli doorvoert, meer dan 20 miljoen dollar per jaar aan api-kosten moet betalen om de app draaiende te houden. In een interview met Snazzy Labs zei Selig vorige week dat hij begrijpt dat Reddit geld gaat vragen voor api-toegang, maar dat hij de nieuwe tarieven onrealistisch vindt. Apollo heeft momenteel ongeveer 50.000 abonnees die jaarlijks gemiddeld 10 dollar betalen. Gebruikers kunnen er na 30 juni voor kiezen om hun resterende abonnementskosten terug te laten betalen.

Selig gaat daarnaast in op claims van Reddit dat Apollo 'minder efficiënt' is dan andere thirdpartyapps. De ontwikkelaar stelt dat Reddit die gegevens 'oneerlijk' framet, omdat Apollo 0,4 procent van Reddits huidige api-limieten gebruikt. Selig zegt daarnaast bereid te zijn om het aantal api-requests van Apollo te optimaliseren. De ontwikkelaar meldt echter dat de deadline van dertig dagen voordat de nieuwe api-prijzen gaan gelden niet haalbaar is.

Een woordvoerder van Reddit laat aan Tweakers weten dat het bedrijf momenteel nog geen reactie heeft op het stoppen van Apollo. Het bedrijf zegt op donderdag en vrijdag meer informatie hierover te delen op Reddit.

Ook de ontwikkelaars van andere apps, zoals Narwhal, zeiden eerder al dat de nieuwe api-tarieven onhaalbaar zijn. Honderden Reddit-communities gaan volgende week op zwart vanwege de hoge api-kosten die Reddit gaat hanteren. Reddit zei deze week dat het apps met toegankelijkheidsfuncties voor mensen met een beperking gratis toegang blijft geven tot zijn api, zolang die 'non-commercieel' zijn. Die uitzondering geldt dus niet voor andere thirdpartyapps, zoals Apollo. Tweakers publiceerde onlangs een achtergrondverhaal over Reddits api-wijzigingen en de protesten van gebruikers.

Update, 22.27 uur: Ook thirdpartyapp RIF stopt op 30 juni vanwege Reddits api-veranderingen. De ceo van Reddit houdt op vrijdag een AMA-sessie over de nieuwe api.