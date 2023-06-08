Populaire Reddit-app Apollo stopt op 30 juni vanwege api-wijzigingen - update

Apollo, een van de populairste thirdpartyapps voor Reddit, stopt op 30 juni met werken. Dat maakt ontwikkelaar Christian Selig bekend. De app stopt vanwege de api-prijzen die Reddit vanaf 1 juli gaat hanteren. Tot op heden was toegang tot de Reddit-api gratis.

Christian Selig kondigt het einde van Apollo aan in een Reddit-bericht. De ontwikkelaar zegt daarbij dat 'de recente beslissingen en acties van Reddit' het onmogelijk hebben gemaakt om door te gaan met de app. Selig gaat de api-token voor Apollo verwijderen op 30 juni 's avonds in de Pacific-tijdzone. Tot die tijd moet de app blijven werken.

De ontwikkelaar benadrukt in zijn bericht opnieuw dat hij, door de api-wijzigingen die Reddit op 1 juli doorvoert, meer dan 20 miljoen dollar per jaar aan api-kosten moet betalen om de app draaiende te houden. In een interview met Snazzy Labs zei Selig vorige week dat hij begrijpt dat Reddit geld gaat vragen voor api-toegang, maar dat hij de nieuwe tarieven onrealistisch vindt. Apollo heeft momenteel ongeveer 50.000 abonnees die jaarlijks gemiddeld 10 dollar betalen. Gebruikers kunnen er na 30 juni voor kiezen om hun resterende abonnementskosten terug te laten betalen.

Selig gaat daarnaast in op claims van Reddit dat Apollo 'minder efficiënt' is dan andere thirdpartyapps. De ontwikkelaar stelt dat Reddit die gegevens 'oneerlijk' framet, omdat Apollo 0,4 procent van Reddits huidige api-limieten gebruikt. Selig zegt daarnaast bereid te zijn om het aantal api-requests van Apollo te optimaliseren. De ontwikkelaar meldt echter dat de deadline van dertig dagen voordat de nieuwe api-prijzen gaan gelden niet haalbaar is.

Een woordvoerder van Reddit laat aan Tweakers weten dat het bedrijf momenteel nog geen reactie heeft op het stoppen van Apollo. Het bedrijf zegt op donderdag en vrijdag meer informatie hierover te delen op Reddit.

Ook de ontwikkelaars van andere apps, zoals Narwhal, zeiden eerder al dat de nieuwe api-tarieven onhaalbaar zijn. Honderden Reddit-communities gaan volgende week op zwart vanwege de hoge api-kosten die Reddit gaat hanteren. Reddit zei deze week dat het apps met toegankelijkheidsfuncties voor mensen met een beperking gratis toegang blijft geven tot zijn api, zolang die 'non-commercieel' zijn. Die uitzondering geldt dus niet voor andere thirdpartyapps, zoals Apollo. Tweakers publiceerde onlangs een achtergrondverhaal over Reddits api-wijzigingen en de protesten van gebruikers.

Update, 22.27 uur: Ook thirdpartyapp RIF stopt op 30 juni vanwege Reddits api-veranderingen. De ceo van Reddit houdt op vrijdag een AMA-sessie over de nieuwe api.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 08-06-2023 20:21
151 • submitter: Donstil

08-06-2023 • 20:21

151

Submitter: Donstil

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Reacties (151)

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joyrider3774 8 juni 2023 20:34
er zouden geruchten zijn, maar weet niet of het waar is, dat reddit van plan was om publiek naar de beurs te gaan en dat brengt het vragen een kostprijs voor de api toegang ook in een ander daglicht als ze meer omzet draaien zou die beursgang een grotere "bang" gehad hebben of meer investors aantrekken.

Verder heeft reddit meer dan 10 jaar geen eigen mobiele app gehad, alls werd door 3rd party dev's gedaan, maar daar stellen ze zich geen vragen meer bij. Denk zelfs dat ze feitelijk nooit zelf een app hebben ontwikkeld maar een van de 3rd party apps hadden opgekocht.

Het artikel vermeld ook niets over the claims waarbij reddit beweerd dat de apollo dev hen zou gechanteerd hebben, maar dat is volledig uit de context gerukt. De developper heeft blijkbaar alle telefoon gespreken opgenomen met hen waaruit zou blijken dat dit niet waar is
aaradorn @joyrider37748 juni 2023 22:15
Naar de beurs gaan kan ook de zelfde problemen veroorzaken waar Tumblr tegen aan liep en Onlyfans ook bijna de fout in ging.

Er gaan geruchten rond dat Reddit Porno wilt gaan verbieden, wat nodig is voor meer investeerders. (Dit kan ook een enorm gat in de markt creëren.) Er zijn duizenden Subreddits met honderdduizenden subscribers, IMHO de variatie die je op Reddit vind kan je nergens anders vinden, er zijn zelfs Subreddits om een exact filmpje, wat in jouw geheugen zit te delen met andere en er bestaat een reële kans dat zie die ook nog voor je kunnen vinden.

Nu is het porno gedeelte van Reddit niet zo grote factor als bijvoorbeeld alle andere "normale" Subreddits maar het zal toch veel gebruikers gaan kosten.

Ik ben zeer benieuwd of Reddit dit zal overleven, zelf maak ik (bijna) geen gebruik van dat gedeelte van de website maar als het enorme platformen zoals Tumblr naar onder kan halen dan kan het ook een flinke klap worden voor een website (forum) zoals Reddit.
SirLenncelot @aaradorn9 juni 2023 00:30
Is die content wel via de apps te benaderen? Gaat dat niet tegen het beleid van Apple in?
Sito @SirLenncelot9 juni 2023 08:57
Lijkt me sterk, dan moet Apple ook geen browsers toestaan.
Derkades @Sito9 juni 2023 09:50
En toch gebruiken ze het argument om apps te weerhouden van de app store. Ze passen de regels niet altijd toe voor grote apps. Volgens die regel zou bijv. een chat app ook niet kunnen.
ComputerGekkie @SirLenncelot9 juni 2023 00:54
Als ik porno wil kijken op Reddit wil dat prima op mijn IPhone. Dus lijkt het niet op.
Horatius @SirLenncelot9 juni 2023 00:56
Ja maar je moet via de site meerdere dingen aanvinken om dat te kunnen. Apple en Google hebben er wel eisen aan
kristofv @aaradorn9 juni 2023 08:03
Dit is de grootste blunder die reddit ooit gemaakt heeft imo.

Het is short term visie met het oog op de IPO en winst pakken, weinig meer.

Dat ze eraan moeten verdienen, zeker na een IPO dat begrijpt iedereen, maar zelfs een low cost subscription model voor users was beter geweest dan dit. Een PR nachtmerrie die in één klap alle goodwill bij een groot deel van de community tot nul gereduceerd heeft.

Ze vergeten ook volledig dat reddit mods vrijwillig werken. Waar is hun deel van de koek voor hun geleverde bijdrage? Hoor ik geen woord over. Als ik een mod was zou ik het nu wel weten, een grote dikke fuck you & bye bye. Laat ze maar vervangers zoeken, good luck.
Arfman @kristofv9 juni 2023 08:34
Als ik een mod was zou ik het nu wel weten, een grote dikke fuck you & bye bye. Laat ze maar vervangers zoeken, good luck.
Dat is ook de reactie van veel mods. Niet alleen gaan veel subreddits op dark vanaf 12 juni, ook stoppen de meest populaire apps op 30 juni uit protest/noodzaak vanwege de hoge kosten. Apollo, Reddit is Fun en Sync stoppen. Dat betekent dat je de ongelofelijk baggere officiele client moet gebruiken, een mooi moment om af te kicken van Reddit ;)
kristofv @Arfman9 juni 2023 08:41
I know, het is eigenlijk onbegrijpelijk.

Dat een CEO niet van alles op de hoogte kan zijn begrijp ik genoeg, maar dit is werkelijk volledig out of touch, het is alsof hij zijn eigen platform niet eens kent.

Dit gaat het platform kelderen en ,als er enige gerechtigheid is, zijn eigen carriere.
Timmiejj @kristofv9 juni 2023 10:39
Wordt een interessante AMA denk ik 8)7
Drwho1 @Arfman9 juni 2023 11:26
Sorry, maar veel subreddits gaan slechts 2 dagen op zwart. Ik denk niet dat er veel management wakker ligt van zo'n "ludieke" actie, gewoon even 2 dagen uitzitten en dan terug business as usual.

Naar mijn mening moeten ze de subreddits gewoon sluiten tot er verandering komt. Maar dat zal nog weinig invloed hebben op de ontwikkelaar van Apollo als ik zijn post zo lees. Hij lijkt er gewoon klaar mee, terecht ook.
thefal @Drwho19 juni 2023 12:46
Er zijn ook genoeg subs die permanent sluiten of op read only gaan. Mochten de besluiten niet worden teruggedraaid, dan zie ik het ook nog wel gebeuren dat de subs die nu 2 dagen dicht gaan later ook dicht zullen gaan.
Cryothic @aaradorn9 juni 2023 08:55
Nu is het porno gedeelte van Reddit niet zo grote factor als bijvoorbeeld alle andere "normale" Subreddits maar het zal toch veel gebruikers gaan kosten.
Ik denk dat je je daar nog best eens in kan vergissen.
Overigens zouden ze wel porno behouden, maar niet via de API beschikbaar stellen. En gaat het om NSFW-content. Niet specifiek porno. Want als er ergens iemand foto's post van een operatie, of een wond, krijgt het vaak ook al de tag NSFW.

Ik denk dat een hoop mensen op de niet-NSFW-subs (of SFW-subs :P ) o.a. ook op reddit zitten of zijn gekomen dankzij NSFW-subs. Maar goed, dat is puur het gevoel dat ik erbij heb. Ik kan dat niet onderbouwen natuurlijk.
Annihlator @joyrider37748 juni 2023 21:00
Verder heeft reddit meer dan 10 jaar geen eigen mobiele app gehad, alls werd door 3rd party dev's gedaan, maar daar stellen ze zich geen vragen meer bij. Denk zelfs dat ze feitelijk nooit zelf een app hebben ontwikkeld maar een van de 3rd party apps hadden opgekocht
Klopt, ze hadden in 2014 "Alien Blue" gekocht en op basis van die app en feedback de client doorontwikkeld.
Conform Reddits woorden vanaf de grond, al hebben mensen daar in het verleden ook wel eens vraagtekens bij gezet (staat me vaag iets bij over bugs waar beide clients last van hadden, maar pin mij daar niet op vast. Heel lang geleden en kan hier, itt Alien Blue, even geen referenties naar terugvinden.)
joyrider3774 @Annihlator8 juni 2023 21:41
vond dit artikel https://www.pcmag.com/new...hird-party-app-alien-blue
Blijkbaar was de developper van "Alien Blue" ook in dienst genomen bij reddit, is hij voor hen gaan werken
Xfade @joyrider37748 juni 2023 21:02
Bij de vorige nieuws berichten werd al naar voren gehaald dat ze naar de beurs gaan en is niet nieuw.
LegendaryNr14 @joyrider37748 juni 2023 22:33
Reddit is al jaren ruk als ik het zo mag zeggen.... het is niet meer zoals vroeger en het staat vol met propaganda en ads. Persoonlijk gebruik ik reddit al een tijdje niet meer zoals het hoort en zodra er iets anders is dan zien ze mij nooit meer terug.
Tornado1.0 8 juni 2023 21:00
De ontwikkelaar van RiF heeft zojuist ook aangekondigd de app te stoppen per 30 juni.

https://www.reddit.com/r/...ne_30_2023_in_response_to
DeltaJuliett @Tornado1.09 juni 2023 07:40
RedditIsFun was de app waar ik mee op reddit ben gegaan. Praktisch is reddit voor me.
Ze zullen mij kwijt zijn als ze hiermee doorgaan.
TepelStreeltje @DeltaJuliett9 juni 2023 08:23
Jup, same here.
Misschien wel beter voor me :P
dataindataout @TepelStreeltje9 juni 2023 09:08
Ik was al een tijdje aan het overwegen Reddit van mijn telefoon te gooien omdat ik er te veel tijd op spendeerde dus als RIF er mee stopt op het einde van de maand stop ik er ook mee. Dan ben ik eindelijk, na ook met Facebook en Twitter gestopt te zijn, van al mijn social media af.
!GN!T!ON @dataindataout9 juni 2023 13:02
Jep, ik zie het ook als een blessing in disguise voor mij persoonlijk. Vond Reddit al tijden niet zo goed meer, maar hang er nog rond uit automatisme vooral. veel memes en sloten onzinnige 'grappige' comments die serieuze comments compleet onder sneeuwen. Je vind af en toe nog eens wat zoals vroeger met informatie en discussie over dingen van personen die je normaal niet zo snel zou tegenkomen, met echt interessante info, ook met AMA's e.d. Dat is (in mijn ervaring) al jaren weg.

En dan ben ik inderdaad ook compleet van alle social media af, na Facebook 4 jaar geleden al verwijderd te hebben. Twitter, Insta e.d. heb ik persoonlijk nooit gebruikt.

Overigens als ik de post van Apollo ontwikkelaar lees dan is het echt ongelovelijk wat een scumbags er bij reddit werken.
joyrider3774 8 juni 2023 21:40
RIF stopt er ook mee op zelfde dag, om zelfde reden en de manier waarop reddit people dit (en hen) allemaal behandheld / benaderd hebben https://www.reddit.com/r/...e_30_2023_in_response_to/
TheVivaldi 8 juni 2023 21:25
En mensen op Tweakers bleven tot aan eerder vandaag maar zeggen dat het $2.50 per gebruiker zou gaan kosten en dus wel mee zou vallen. Dat lijkt me dan toch te behapstukken voor de ontwikkelaar?
Ablaze @TheVivaldi8 juni 2023 21:54
Het is geen erg goede business case.

Gebruikers zouden dan zo'n 30 dollar per jaar moeten gaan betalen, zonder dat de developer er iets aan verdient (al het geld, miljoenen in totaal, gaat naar Reddit). Terwijl Reddit tegelijkertijd sommige functies gaat blokkeren via de API (zoals nsfw content) en zeer waarschijnlijk niet voornemens is om bestaande ontbrekende API functionaliteit (zoals de chatfunctie) toe te voegen.

Een derde appmaker zou dus met een dure app moeten opboksen tegen een gratis app die ook nog eens meer functionaliteit biedt dan hij/zij zelf kan bieden.
Ik denk dat zo'n developer liever een app gaat ontwikkelen voor een ander platform in dat geval.

[Reactie gewijzigd door Ablaze op 22 juli 2024 15:18]

thefal @Ablaze9 juni 2023 12:48
Niet al het geld gaat in dat geval naar Reddit… Een gedeelte gaat natuurlijk ook nog naar Apple, dus de prijs zou nog hoger moeten worden on break even te zijn.
Horatius @Ablaze9 juni 2023 00:58
Niet vergeten dat je als appmaker enorme omzet gaat draaien met kleine marges terwijl je compleet afhankelijk bent van een partij die niet met je communiceert en doet wat het wilt.
Zo kan je geen bedrijf runnen, de financiële risicos zijn enorm.
RocketKoen @TheVivaldi8 juni 2023 21:42
Reddit vraagt $12.000 per 50 miljoen API calls.
De gemiddelde reddit gebruiker doet 344 API calls per dag (volgens Apollo). Wat neer komt op $2,50 per maand per gebruiker.

Maar bijna alle custom Reddit apps zijn gratis. Apollo heeft bijvoorbeeld 50k abonnees die 1 van de 2 betaalde abonnementen hebben (geeft je extra features), waarvan het duurste nu $1,50/maand kost. Maar ze hebben ook 1,7 miljoen gratis gebruikers.

En de $2,50 is voor de gemiddelde gebruiker. De mensen die betalen voor een app gebruiken waarschijnlijk veel meer dan gemiddeld. Dus realistisch gezien zou Apollo zo'n $10/maand moeten gaan rekenen om niet binnen een maand een miljoen schuld te maken. En denk je echt dat iemand dat wil betalen voor een reddit app?
n4m3l355 @RocketKoen9 juni 2023 05:16
Dit blijft teurgkomen maar de realiteit is.. niemand wilt betalen.

Kijk naar Tweakers die had ook een mooi abbo plan gelanceerd met als voordeel dat je toegang kreeg tot extra artikels. Echter de realiteit is na een half jaar (?) bleek dat die abbo's dus blijkbaar niet de moeite waard waren en Tweakers is ermee gestopt.

Maar dit zie je overal terugkomen, of het om online kranten gaat, online media (youtube), streaming klanten zijn eigenlijk nooit echt bereid om te betalen voor content. Dus het alternatief is jou data wordt verkocht iets wat Meta doet.

Reddit zit nu dus voor een moeilijke keus, ze willen graag ergens geld aan verdienen maar de eerste poging (hoewel gewoon disproportioneel opgezet door Reddit zelf) is volledig fout gegaan. Ja je kunt Reddit dit kwalijk nemen maar al zou men slechts 10% van de prijs vragen dan zou dit voor Apollo & Co nog steeds te duur zijn.

Ik heb geen antwoord voor hen, ik lees dagelijks annual reports van bedrijven en als het een ding is wat ik daaruit heb geleerd is dat je ver weg dient te blijven van media bedrijven. Het is niet dat ik hun platformen geld onwaardig vind, zo betaal ik ook voor Tweakers, maar helaas voor het merendeel van hun bezoekers is dit wel het geval.
Alxndr @n4m3l3559 juni 2023 07:34
Maar is het probleem echt alleen het betalen, of wat voor er vervolgens voor terug krijgt?

Tweakers schiet zichzelf in zn voet door vooraf betalen onmogelijk te maken, ik weiger principieel hun voorwaarden waarbij ze uiteindelijk een deurwaarder op je af kunnen sturen als er iets mis gaat met een betalen. Doe dan als Youtube waarbij je premium gewoon gepauzeerd wordt als je te laat bent.

Daarnaast de bedragen, en simpele app zou niet meer dan een euro of twee per maandmoeten kosten. €8 voor Twitter? €10 voor LTT op hun eigen floatplane? Ga toch fietsen.

Dat snapt Tweakers dan weer wel, de karma-kortimg is ook een prima idee waarmee je mensen die iets bijdragen beloont.

Doe dan een model als Nebula/Curiosity stream van 15 per jaar, dat betaal ik met liefde (terwijl ik het nauwelijks gebruik).

Het probleem is volgens mij de alles of niets mentaliteit waarmee de bedrijven zichzelf uiteindelijk te kort doen.
Nap @Alxndr9 juni 2023 13:06
Jammer dat er zo veel principiele mensen zitten hier, je wil het gewoon niet. Iedereen kan zien hoe hoog de kwaliteit van de website is. Veel mensen komen dagelijks terug. Het is geen nu.nl die alles kopieert van AP, en voor een normale krant betaal je ook. Salaris van redacteuren is ook niet hoog, het is een kleine moeite. Helaas wonen we in het zuunige Nederland
Alxndr @Nap10 juni 2023 09:50
Wat bedoel je? Ik ben niet zuinig, ik wil betalen, maar een redelijk bedrag en met redelijke voorwaarden.
dutchnltweaker @n4m3l3559 juni 2023 08:06
Kijk naar Tweakers die had ook een mooi abbo plan gelanceerd met als voordeel dat je toegang kreeg tot extra artikels. Echter de realiteit is na een half jaar (?) bleek dat die abbo's dus blijkbaar niet de moeite waard waren en Tweakers is ermee gestopt.
En daar zit dus de crux, zijn het kwalitatief goede artikels.. Dan wil je er wel extra voor betalen. Maar de keren dat ik gratis de mogelijkheid had om artikels te lezen onder het abonnement, waren in mijn optiek maar een enkele keer waard om te lezen omdat het echt iets anders was
Maar er waren er helaas zat artikelen bij, die het geld niet waard waren. Je kon bij een Engelse concurrent precies hetzelfde gewoon gratis lezen.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 22 juli 2024 15:18]

kr4t0s @RocketKoen9 juni 2023 08:59
En NSFW subs worden blijkbaar uit de API verwijderd dus alle porno en gore? etc gaan niet meer werken in Apollo.
Verwijderd @kr4t0s9 juni 2023 10:08
Erger nog, alles wat "nsfw" wordt gelabeled en daar valt meer onder dan alleen bloed en pornografie.
Verwijderd @RocketKoen8 juni 2023 22:54
Vergeet niet de Appeltaks op subs. Die 2,50 gaat dus al over de 3 euro heen als de developer gelijk wil spelen

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 15:18]

Ryur @TheVivaldi8 juni 2023 21:28
Het probleem is dat hij bestaande klanten heeft die hij dan ook over moet zetten (contract/subscription openbreken?) of daar geld aan verliest.

En om dat allemaal in minder dan 30 dagen te implementeren is een beetje krap :)
(Naast dat 2,50$ waarschijnlijk niet voldoende is omdat Apple ook een cut vraagt)

En hij heeft er gewoon geen zin meer in door alle negativiteit van de CEO.
Jogai @TheVivaldi8 juni 2023 21:34
Nee, want het gaat 2,50 per maand kosten en de abbo's zijn 10 per jaar.
Martinspire
8 juni 2023 21:26
Er komt op het laatste moment een draai naar een veel goedkoper model en dan is iedereen weer blij, maar gaan gebruikers wel betalen. Dan heeft de community "gewonnen" en reddit toch zijn extra inkomsten om daarmee naar de beurs te gaan.
Sjeefr @Martinspire8 juni 2023 22:17
Dat zou uiteraard mooi zijn, maar het is onrealistisch om zo optimistisch te zijn. Zoals ik het lange bericht van Selig interpreteer, zal hij ook niet verder gaan met Apollo, zelfs wanneer de prijzen aanzienlijk omlaag gaan of eventueel zelfs toch gratis blijven. Het vertrouwen is verloren en dat begrijp ik volledig.
Martinspire
@Sjeefr8 juni 2023 22:36
Dat klinkt een beetje alsof ie zichzelf open zet voor overname van de app.
Sjeefr @Martinspire8 juni 2023 22:58
Will you sell Apollo?

Probably not. Maybe if the perfect buyer came along who thought they could turn Apollo into something cool and sustainable, but I'd rather the app just die if it would go to a company that would turn something I worked really hard on into something that would ruin its legacy.

To be clear: I am not threatening anyone in the previous paragraph.
Eigenlijk niet.
cornedor @Martinspire8 juni 2023 22:59
Het klinkt meer alsof hij zich belazerd voelt en er echt geen zin meer in heeft, dan snap ik goed dat die wel iets anders wil doen.
magician2000 @Martinspire9 juni 2023 23:00
Dat zou enorm dom zijn van alle mensen die gaan betalen. Ze worden dan namelijk over enige tijd alsnog genaaid bij het leven door stijgende prijzen.

Nu is het moment om afscheid te nemen van dit platform. Ongeacht of beslissingen aangepast of teruggedraaid worden. Een signaal afgeven naar ALLE bedrijven die ook maar denken dit soort BS te kunnen presenteren is het enige dat nu telt.

Voor je het weet leven we in een wereld waar "leveranciers" echt alles naar hun hand gezet hebben en we geen kant meer op kunnen.
SinergyX 8 juni 2023 22:58
Even if I only kept subscription users, the average Apollo user uses 344 requests per day, which would cost $2.50 per month, which is over double what the subscription currently costs, so I'd be in the red every month.

For Apollo, the average user uses 344 requests daily, or 10.6K monthly.
Apollo made 7 billion requests last month
Dus.. 7.000.000.000 / 10.600 = 660.377 users.
One option many have suggested is to simply increase the price of Apollo to offset costs. The issue here is that Apollo has approximately 50,000 yearly subscribers at the moment

Dus ~600.000 mensen gebruikte de app gratis, gratis vanuit de maker, gratis vanuit Reddit, gratis omdat 'gratis'. Maar gelijktijdig: 430M monthly active users, is het amper 1% van de userbase die blijkbaar deze app gebruikt, maar hierboven het motto 'einde van reddit', vanuit die 1%?

Ze zullen bij Reddit de usercijfers wel hebben, net zoals T.net prima kan zien welk platform, mobiel of browser mensen gebruiken, dan maak je daar keuzes. Keuzes voor geldgewin? Welkom in 2023.
RocketKoen @SinergyX8 juni 2023 23:19
Apollo is 1 app. Het is niet de enige en ook niet de grootste.
Een potentieel probleem van Reddit is dat dit soort apps heel vaak gebruikt worden door moderators en content providers. Omdat de officiële app hier gewoon geen goede functionaliteit voor heeft.
En heel het business model van Reddit is gebaseerd op gratis content en gratis moderatie. Dus als die mensen weg gaan is het platform dood.
field33P @RocketKoen9 juni 2023 00:02
Eens, de hele waarde van Reddit komt naar mijn mening juist van de subreddits die strak gemodereerd zijn om te voorkomen dat discussies ontsporen. Als Reddit vakkundig de moderators wegpest heeft de site eigenlijk nauwelijks nog toegevoegde waarde.
bamboe @field33P9 juni 2023 09:17
Waarschijnlijk denken ze dit te kunnen oplossen door moderators te gaan inhuren, als ze geld gaan krijgen voor hun api en meer reclame inkomsten denken ze deze wel gewoon te kunnen inhuren.
field33P @bamboe9 juni 2023 10:38
Maarja, die mods gaan eerder een set basisregels handhaven dan regels om de cultuur van een bepaalde subreddit op de juiste manier te sturen. Dus stort de kwaliteit in.
bamboe @field33P9 juni 2023 10:49
Waarschijnlijk allemaal ingecalculeerd, ze raken X% van hun leden kwijt, waarvan een deel later weer terug komt omdat er niet een alternatief meer is en de rest weer in de loop der jaren word aangevuld door nieuwe leden.
Ondertussen hebben meer inkomsten gegenereerd waardoor hun bedrijf heel veel geld extra waard is als ze later naar de beurs gaan.
SinergyX @RocketKoen9 juni 2023 00:51
Maar wat zijn de cijfers dan? 10%? 50%? 90%?

Deze komt zoveel in het nieuws, maar haalt niet eens 1%.
Horatius @SinergyX9 juni 2023 01:03
De enige partij die het weet is Reddit en die publiceren het niet maar hameren er wel op dat het een probleem is. Oftewel voor Reddit is het niet mals om te publiceren dus uitgaan van flinke cijfers vind ik logischer dan het tegenovergestelde.

Wat ook belangrijk is welke users dit gebruiken, power users waarschijnlijk die veel willen aanpassen? Redelijk belangrijk maar misbaar. Moderators die dit gebruiken om de communities met miljoenen te moderne gratis? Onmisbaar.
Bots welke het complete spamfilter van Reddit vormen dmv automoderatie? Onmisbaar.

Reddit wordt gerund dmv de API.
Shamalamadindon @SinergyX9 juni 2023 08:19
Reddit users die gebruik maken van apps & tooling welke de API nodig heeft zijn veelal de powerusers, zonder hen geen content en moderatie.
vmachiel 8 juni 2023 20:26
Zonde. Ik heb al besloten dan maar met Reddit te stoppen. Geen zin in de nieuwe site of de vreselijke app.

Het was hetzelfde toen tweetbot stopte. Dat was het einde voor Twitter voor mij. Prima, meer tijd voor andere dingen.

Tis duidelijk dat Reddit een publiek wilt om te volgen, en advertenties meer wilt richten. Ik zie ze over een paar jaar YouTube volgen en het downvoten weghalen. Bedrijven (klanten) mogen er niet slecht uit zien!
wagmomma @vmachiel8 juni 2023 20:48
Volgende stap zal wrs zijn dat ze stoppen met Old Reddit. Dan is het voor mij ook helemaal gedaan.

Vroeger was Reddit het eerste wat ik 's ochtends open deed maar de laatste paar jaar heb ik het gevoel dat veel posts die op Popular verschijnen zeer negatief zijn. Vermijd de site dan ook tot 's avonds. Veel beter voor mijn mood.
_Thanatos_ @wagmomma9 juni 2023 09:51
Over Old Reddit: het is maar wat je voorkeur is. Ik vind zelf de nieuwe layout veel beter werken.

Over je mood: join gewoon de juiste subs :) Kattensubs doen het goed bij mij, maar ik join ook geen subs (of blokkeer ze zelfs) als ze buitensporige rules hebben en mods die bij het minst of geringe een ban uitdelen. Erg nare mensen op Reddit, maar ook veel positiviteit als je de juiste subs weet te vinden.

[Reactie gewijzigd door _Thanatos_ op 22 juli 2024 15:18]

Tweakwondo @vmachiel8 juni 2023 20:28
Mee eens dat was ook mijn eerste gedachte

echter voor trouble shooting e d vind ik vrijwel alle oplossingen via reddit posts
ik hoop dat er een nieuw platform gaat ontstaan :/
iAR @Tweakwondo9 juni 2023 01:23
Die dan ook eerst gratis is, er mooie apps ontstaan, die je koopt voor 20 euro, dan ruikt het bedrijf geld, gaat bizarre dingen doen, repeat….
DeltaJuliett @iAR9 juni 2023 07:44
Enshittification is het woord hiervoor.
_Thanatos_ @iAR9 juni 2023 09:50
Een Elon Muskje pullen noem ik dat.
prop_dynamic @vmachiel8 juni 2023 20:30
De enshittification van Reddit is helaas begonnen. Kreeg net ook de melding in Apollo, dan maar weer wat anders zoeken.
Ablaze @vmachiel8 juni 2023 22:01
Hier zijn een aantal alternatieven:

Lemmy: https://beehaw.org/ en andere servers
Hacker News: https://news.ycombinator.com/
Tildes: https://tildes.net/

[Reactie gewijzigd door Ablaze op 22 juli 2024 15:18]

LegendaryNr14 @vmachiel8 juni 2023 22:34
yup, ik ga hetzelfde doen.... ben klaar met dit soort geforceerde praktijken.
_Thanatos_ @vmachiel9 juni 2023 09:45
Ik begrijp eerlijk gezegd niet wat er zo erg is aan de app. Niet dat ik de api-wijzigingen goedkeur, want ik gebruik ook 3rd party apps, maar alleen niet als daily driver. Website is wmb ook prima.
vmachiel @_Thanatos_9 juni 2023 12:41
App is wat mij betreft niet gebruiksvriendelijk en neemt veel ruimte in voor weinig content.

Old Reddit zal ook nog wel verdwijnen en de nieuwe layout is gewoon.. Nja niks voor mij.

Het is duidelijk dat ze meer een social media platform willen worden. En dat is prima, gewoon niet waar ik naar op zoek ben.
Hamoudi1995 8 juni 2023 21:20
Kan iemand me vertellen wat voor gevolgen het heeft voor een gewone gebruiker?
Ik gebruik af en toe reddit, bv om posts te bekijken of vragen te stellen.
Koffie @Hamoudi19958 juni 2023 21:23
Als je geen 3rd-party app gebruikt zal er weinig voor je veranderen.
Echter gaan er een hoop subreddits op zwart volgende week als vorm van protest. Ik meen gelezen te hebben dat sommige overwegen permanent op zwart te gaan.
Hamoudi1995 @Koffie8 juni 2023 23:24
Ik gebruik alleen de officiële app van Reddit, maar wat is de reden dat men 3rd party apps gebruikt?
En waarom wil Reddit opeens Api niet meer gratis bieden (het lijkt wel of ze Twitter en anderen beginnen te volgen)?
Ro4x @Hamoudi19959 juni 2023 01:12
Ik gebruik alleen de officiële app van Reddit, maar wat is de reden dat men 3rd party apps gebruikt?
Het is en blijft persoonlijke interpretatie maar ik vind de originele Reddit app echt een kermis vol ads en een overvolle, drukke interface. Apollo is clean en heeft veel meer functies en werkt sneller.
pjlgt @Ro4x9 juni 2023 07:07
ADs vallen me in de officiële app echt nauwelijks op moet ik zeggen en als er een interface ruk is, dan is het wat mij betreft eerder die van de Apollo app. Daar kan ik in ieder geval niet aan wennen. Maar grootste probleem in de hele verhaal lijkt me toch gewoon het gedrag van de CEO, oa comments editten in de DB.
jinks26 @Hamoudi19959 juni 2023 11:05
wat is de reden dat men 3rd party apps gebruikt?
- Geen ads
- Betere interface en aanpasbaar naar eigen wens
- Betere features / of mindere bloated features
- Geen tracking
- .......
waarom wil Reddit opeens Api niet meer gratis bieden
- Geld
- Tracking
- Geld
- Geld
jip_86 @Hamoudi19959 juni 2023 01:32
En waarom wil Reddit opeens Api niet meer gratis bieden (het lijkt wel of ze Twitter en anderen beginnen te volgen)?
Omdat het (oa) gescraped word door AI bedrijven
AWiersma @Hamoudi19959 juni 2023 10:26
Ik gebruik Apollo puur omdat Reddit zijn eigen app zo hard loopt te pushen op de website. Zonder de ergernis van die "Open in App" modal had ik nooit verder gekeken dan de webversie.
TheBlackestCrow @Koffie8 juni 2023 23:01
Waarschijnlijk totdat Reddit zelf de oude moderators verwijdert en nieuwe aanstelt. Ze gaan het waarschijnlijk echt niet accepteren dat de grootste subs permanent op zwart gaan.

[Reactie gewijzigd door TheBlackestCrow op 22 juli 2024 15:18]

MadJo80 @TheBlackestCrow9 juni 2023 09:24
Dat wordt een enorme shitshow als ze dat gaan doen. Denk niet dat ze die backlash willen hebben. Reddit Admins hebben al een hele slechte naam. Zo'n actie gaat dat nog erger maken.
paardenpoep @MadJo809 juni 2023 19:12
De meeste gebruikers zullen dat in eerste instantie niet doorhebben. Die blijven gewoon Reddit gebruiken zoals ze altijd deden.

Uiteindelijk zullen alle users die daadwerkelijk wat toevoegen vertrekken en blijft er niet veel neer over dan "goede vraag.nl" of hoe het ook heet. Een site die alleen nog maar bezig is om in Google te komen en verder helemaal verliest waar het ooit mee begonnen is.
Sircuri @Koffie8 juni 2023 22:32
Tja, je kan alleen met je gedrag dingen duidelijk maken. Dus als iedereen hier boos over is, moet iedereen gewoon zijn reddits op zwart zetten. Maar dan ook permanent. Maak je in ieder geval een statement.
Lanfear89 @Hamoudi19958 juni 2023 21:25
Ligt er aan via welk apparaat je browsed, voor de mobiele gebruiker, veel. Je kan straks kiezen voor geen reddit meer, of de met bagger doordrenkte onbruikbare officiele app. Browsen op je computer, minder. Er zijn veel gebruikers van old.reddit omdat de nieuwe interface ruk is, maar hoeveel last die hebben van de api weet ik niet.

[Reactie gewijzigd door Lanfear89 op 22 juli 2024 15:18]

MadJo80 @Lanfear899 juni 2023 09:24
Het gerucht gaat dat old.reddit de volgende is die op het hakblok ligt.
looptwellos @Hamoudi19958 juni 2023 22:40
Het gebruiken an sich? Niet veel tot niks. Het is vooral de vraag hoeveel van de userbase nog op Reddit blijft als al die 3rd party apps niet meer bestaan, en juist die userbase is, net zoals alle andere social media, wat het maakt.
ndonkersloot 8 juni 2023 20:37
Ik hoop dat infinity for reddit blijft bestaan, en dat er gewerkt wordt aan ondersteuning voor Lemmy als alternatief voor Reddit. Ik begreep ook dat Lemmy werkt aan een API die compatibel is met Reddit API calls, dan wordt adoptie van third-party apps wellicht groter.
Verwijderd @ndonkersloot8 juni 2023 22:11
Ik hoop dat infinity for reddit blijft bestaan
Ik neem aan dat al die apps in hetzelfde schuitje zitten en dus ook over de kop gaan...
MadJo80 @ndonkersloot9 juni 2023 09:56
Hou er rekening mee, álle third-party apps voor Reddit zullen dat tarief moeten gaan betalen voor de API van Reddit, dus ook Infinity For Reddit. Nu zal de rekening voor Infinity geen 20 million dollar per jaar zijn, omdat het aantal gebruikers van Infinity ongetwijfeld lager ligt dan bij Apollo, en er veel meer alternatieve apps zijn voor Reddit op Android dan op iOS, maar die rekening zal toch fors en buiten proportioneel zijn.
ShadLink 8 juni 2023 21:07
En zo begin van het einde van Reddit. Ze zijn echt zichzelf gigantisch in de voeten aan het schieten. Lijkt wel alsof er iemand aan de top zit die het bedrijf helemaal wil slopen? Hoe kan dit zomaar?
TheVivaldi @ShadLink8 juni 2023 21:26
Ze hebben advies gevraagd aan Musk. :+
kr4t0s @ShadLink9 juni 2023 09:12
Reddit wil naar de beurs. Dus API dichtgooien zodat iedereen hun eigen app moet gebruiken. Volgende stap zal zijn alle NSFW content eraf gooien.

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