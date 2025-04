Strijd tussen Reddit en gebruikers kent alleen verliezers

Halverwege juni stonden duizenden community's van Reddit tijdelijk op zwart. Sindsdien blijven er kleinere protesten oplaaien in een poging om Reddit tot een eerlijker api-beleid te dwingen. Hoe verloopt deze fase van het conflict tussen het forumplatform, moderators en gebruikers?

Op 12 juni gingen duizenden subreddits 'op zwart'; de community's werden door de moderators als privé aangemerkt en waren de facto niet bereikbaar voor gebruikers. Het strijdveld is het nieuwe api-beleid van Reddit, dat op 1 juli van kracht wordt. Apps van derden gebruiken de api om bijvoorbeeld een eigen browser voor de forums aan te bieden. Dat kon tot dusver gratis, maar Reddit wil partijen die meer dan honderd api-verzoeken per minuut per Open Authorization-clientidentiteit indienen, gaan laten betalen. Voor derden die het OAuth-protocol niet gebruiken, is het gratis gebruik van de api beperkt tot tien verzoeken per minuut.

In de praktijk zegt Reddit dat verreweg de meeste modtools en -bots onder deze limiet vallen en dus gratis gebruik kunnen blijven maken van de api. Het platform biedt ook een handreiking voor dergelijke tools die te veel api-verzoeken doen; het zou om enkele tientallen tools gaan, waarvoor Reddit blijkbaar een uitzondering wil maken. Voor thirdpartybrowsers is het een heel ander verhaal.

Het api-strijdveld en pokerspel

Hoewel niet duidelijk is hoeveel Reddit precies wil vragen per api-verzoek, deelde browser Apollo opvallende getallen: 12.000 dollar per 50 miljoen api-verzoeken, ofwel een slordige 20 miljoen dollar voor 7 miljard verzoeken per jaar. Ter vergelijking: volgens een berekening van de hoofdontwikkelaar van Apollo verdient Reddit grofweg 1,40 dollar per gebruiker per jaar, maar vraagt het platform omgerekend 30 dollar per gebruiker per jaar aan Apollo. Het bedrag voor api-toegang zou met andere woorden niet in verhouding staan tot wat het platform momenteel zelf verdient per gebruiker. Hoe zou een derde partij per gebruiker immers bijna 22 keer zoveel moeten verdienen als Reddit zelf?

Apollo is een alternatief voor de officiële Reddit-client

Niet geheel verrassend kunnen zelfs de populairste apps van derden, waaronder Apollo valt, niet zoveel geld bij elkaar sprokkelen; vandaar het aangekondigde stoppen van veel van deze apps en de daaropvolgende massale protesten. Het algemene sentiment onder ontwikkelaars is dan ook niet zozeer een afkeer tegen het betalen voor api-toegang, maar meer het moeten betalen van onredelijke bedragen.

Wat volgde was een pokerspel van ontwikkelaars en moderators tegen Reddit. Een van de zetten van het forumplatform was een interne memo die om onbekende redenen online verscheen. Ceo Steve Huffman zei tegen medewerkers dat het protest nog 'geen significante impact op de omzet' heeft. Hij schrijft: "Dit maakt veel lawaai. Weet dat onze teams ermee bezig zijn en net als alle andere problemen op Reddit zal ook dit weer voorbijgaan." In de memo is Huffman resoluut over het doorvoeren van de veranderingen op 1 juli.

Concessies van Reddit

Tot dusver deed het platform wel enkele concessies, al valt te betwisten of dit een resultaat is van de massale protesten. Nog voordat het eerste protest op 12 juni van start ging, kondigde het platform aan dat de api vrij toegankelijk blijft voor derden die tools maken voor toegankelijkheid. In de praktijk zou daarnaast bijna iedere moderatortool en -bot ook gratis van de api gebruik kunnen blijven maken, omdat deze applicaties onder de verhoogde verzoekenlimiet zouden blijven.

Ook werd enkele dagen geleden bekend dat er vanaf 1 juli nieuwe modtools worden uitgebracht. Met deze ontwikkeling wil het forumplatform de noodzaak van modtools van derden verder wegnemen. Reddit zegt overigens dat ook nu al praktisch alle moderators via 'desktop en native Reddit-apps' modereren.

Alternatief protest

Na het initiële protest van duizenden subreddits en enkele nuanceringen vanuit Reddit bleef er een versplinterde gebruikersbasis over, zo blijkt onder meer uit een tool waar de status van duizenden protesterende subreddits te zien is. Het blijft daarentegen onduidelijk of het protest effect heeft gehad of niet. Naar verluidt daalde het aantal gebruikers tijdens het eerste protest met nog geen 7 procent, terwijl de gemiddelde gebruikersduur met ruim 14 procent zou zijn afgenomen.

Menige community ging na het eerste protest weer over tot de orde van de dag. Enkele subreddits bleven daarentegen een baken van protest, wellicht omdat er een indicatie is dat protesteren werkt, maar wellicht ook omdat Reddit tot dusver weinig water bij de wijn heeft gedaan.

De onwrikbare positie van Reddit resulteerde in enkele creatieve nieuwe vormen van protest, die op het moment van schrijven nog steeds van toepassing zijn. r/MetalMemes is aangemerkt als een not safe for work-community, een noemer die eigenlijk is weggelegd voor 18+-content. Dergelijke subreddits worden daarentegen niet via de api gedeeld én het platform toont geen advertenties op deze pagina's, waardoor Reddit hier in theorie financieel zwaarder door wordt geraakt. Ook r/TIHI en r/interestingasfuck staan als nsfw aangemerkt of staan deze content toe.

De subreddits r/aww, r/gifs en r/pics pakken het anders aan; daar mogen momenteel alleen foto's van komiek John Oliver gedeeld worden. r/Wellthatsucks staat alleen afbeeldingen gerelateerd aan stofzuigers toe en stimuleert gebruikers om 'Henry' of 'Hoover' in de comments te plaatsen.

Deze bijzondere vormen van protest zijn een noodzakelijk alternatief voor het op zwart gaan. Reddit voerde kort voor de ingang van de nieuwe regels de druk op moderators op door te verwijzen naar een regel dat mods 'actief en betrokken' moeten zijn. Het simpelweg op privé zetten van een community lijkt voor het platform grond voor het verwijderen van modrechten. Ook werden verschillende moderatorteams van protesterende nsfw-subreddits van hun rechten ontdaan. Het ging volgens Reddit tegen de gebruikers- en moderatorvoorwaarden in om community's onjuist als zodanig te markeren. In het verlengde daarvan stuurde het platform een dag voor de ingang van de nieuwe api-regels nog een waarschuwing naar moderators van privécommunity's: modrechten van hen worden eind deze week ingetrokken.

De macht van moderators

De ceo van Reddit deed er enkele dagen na het initiële protest ook nog een schepje bovenop door een 'democratisch systeem' te beloven waarmee communityleden moderators van subreddits zouden kunnen wegstemmen. Huffman voegt hier expliciet aan toe dat protesterende community's en daarmee moderators niet representatief zijn voor de daadwerkelijke gebruikers van de subreddits in kwestie. Hij erkent dat dit initieel wel zo was, maar zegt dat er voor de aanhoudende protesten weinig steun meer is.

Dat daar een kern van waarheid in zit, blijkt ook uit de discussies op diverse gelinkte subreddits. Op r/Wellthatsucks zeggen de mods bijvoorbeeld enigszins gekscherend: "Omdat dit een dictatuur is en geen gefaalde democratie [zoals bij r/aww], hebben jullie, de gebruikers, niets te zeggen over hoe deze subreddit gerund wordt." Er wordt hiermee verwezen naar een poging van de r/aww-community om door middel van een enquête te beslissen of de subreddit mee moest doen aan een nieuwe protestronde. Op dat proces uitte menige gebruiker kritiek. Wel blijkt over het algemeen dat gebruikers willen instemmen met een bepaalde vorm van protesteren, maar dat het volledig op zwart gaan van community's het doorgaans niet wint van andere protestvormen.

Ondertussen worden op een modforum op Reddit alweer moderators voor nieuwe protesten gemobiliseerd. Deze protestronde moet op 1 juli ingaan en in de betreffende post wordt weer een mengelmoes van verschillende protestvormen gesuggereerd. Naast de beschreven nsfw-techniek en het verbieden van bepaalde content zouden moderators toch ook weer community's volledig op zwart kunnen zetten.

Hoe nu verder?

Ondanks alle protesten lijkt het erop dat Reddit zijn nieuwe api-voorwaarden vanaf 1 juli gaat handhaven. Uit die ontwikkeling valt te concluderen dat de protesten niet het gewenste effect hebben gehad. In de praktijk betekent dit dat thirdpartybrowsers bijna allemaal stoppen met bestaan, aangezien ze de vermeende bedragen voor api-toegang niet kunnen betalen. Aan moderators lijkt grotendeels tegemoet te zijn gekomen met komende extra tools en grotendeels vrije api-toegang.

Ondertussen blijft het forumplatform bij verschillende argumenten voor het verzilveren van zijn service, wat de meeste gebruikers vermoedelijk begrijpen. Enerzijds zei Huffman tegen The New York Times dat het bedrijf geld wil vragen omdat large language models, zoals die van ChatGPT, getraind worden op Reddit-posts: "Reddit [scrapen], waarde genereren en niets daarvan teruggeven aan onze gebruikers is iets waar we een probleem mee hebben."

Daarnaast treedt Reddit naar verluidt binnenkort naar buiten met plannen om naar de beurs te gaan, een traject waarvoor eerst zoveel mogelijk waarde gecreëerd moet worden. Dat is tenminste wat betrokkenen meldden, schreef Reuters in februari. Eind 2021 zou het bedrijf daarnaast al vertrouwelijk verzoeken voor een initial public offering, ofwel initiële beursgang, hebben ingediend bij Amerikaanse regulerende instanties. Tot dusver heeft Reddit deze plannen nooit publiekelijk erkend.

Kortom, uiteindelijk heeft Reddit zich hoe dan ook in een lastige situatie gemanoeuvreerd. Als het platform nu nog de plannen zou schrappen, heeft het bedrijf veel van zijn goodwill bij de eigen gebruikers en moderators verloren. Als Reddit doorzet, verliezen gebruikers de keuze uit de applicaties van derden die tot nu toe beschikbaar waren. Als veel gebruikers al dan niet bewust besluiten om minder of niet meer op Reddit te komen, verliest het bedrijf óók. Hoe dit ook afloopt, Reddit heeft besloten drastische veranderingen door te voeren en lijkt dus linksom of rechtsom iets te gaan verliezen.

Update, 10.35 uur: Er is extra informatie toegevoegd over de ontwikkelingen van vandaag; Reddit dreigt met het ontnemen van moderatorrechten van mods die een community op zwart zetten.

