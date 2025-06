Reddit maakt nieuwe beursgang en laat gebruikers ook aandelen kopen

Reddit gaat naar de beurs. Het platform heeft het papierwerk daarvoor ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond. Daarin zegt Reddit dat een aantal van de populairste gebruikers van het platform ook zelf mee kunnen investeren.

Reddit heeft een aanvraag voor een beursgang ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Daarin schrijft het bedrijf dat het voornamelijk wil groeien met twee nieuwe verdienmodellen. Reddit zegt dat op dit moment 98 procent van de inkomsten van het bedrijf uit advertenties komen.

In de toekomst wil Reddit echter ook meer gaan verdienen aan handel op het platform. Het noemt daarbij onder andere kunstenaars die tegen betaling avatars voor gebruikers ontwerpen, en subreddits zoals /r/photoshoprequest, waar gebruikers op verzoek en tegen betaling afbeeldingen bewerken voor anderen. Reddit schrijft niet hoe het daarmee geld wil verdienen; nu worden zulke betalingen onderling gefaciliteerd met eigen betaalverzoeken. Maar, schrijft het bedrijf in de filing, 'Reddit-gebruikers verrassen ons vaak op manieren die we nooit hadden voorzien' op momenten dat Reddit nieuwe platformen aanbiedt.

Reddit noemt tot slot het licenseren van content voor AI-training als toekomstig verdienmodel. Eerder deze week bleek al dat Reddit een licentiedeal sloot met 'een groot AI-bedrijf' dat Reddit-data zou gebruiken om kunstmatige intelligentie te trainen. Op donderdag bleek dat Google te zijn. "We verwachten dat onze datavoordelen en auteursrechten een essentieel element zullen worden in het trainen van toekomstige large language models", schrijft ceo Steve Huffman in de aanvraag.

Het is nog niet bekend hoeveel aandelen Reddit uitgeeft en hoeveel die waard zullen zijn. Wel zegt het bedrijf dat het een speciaal programma opzet waarbij gebruikers van het platform zelf aandelen kunnen kopen. In dat Directed Share Program kunnen beperkte groepen gebruikers aandelen kopen. Dat gaat in stappen. De eerste groep die in aanmerking komt voor de koop van aandelen zijn mods met minimaal 5000 'mod-acties' of gebruikers met minimaal 200.000 karmapunten. Later kunnen mods of gebruikers met minder acties en karma zich aanmelden.

Reddit wil al jaren naar de beurs. Het platform probeerde dat in 2021 al, maar zette die beursgang stop toen de markt tegenviel. In de SEC-aanvraag meldt Reddit dat het nog steeds geen winst maakt. Het behaalde in 2023 een jaaromzet van 804 miljoen dollar, maar ook een nettoverlies van 90,8 miljoen. In december vorig jaar bezochten 76 miljoen gebruikers de site dagelijks, schrijft het bedrijf.