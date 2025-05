Reddit wil nog dit jaar betaalde subreddits introduceren

Reddit wil nog dit jaar een gedeeltelijke paywall invoeren. Dat gebeurt in de vorm van betaalde subreddits, waar bijvoorbeeld artiesten hun werk kunnen aanbieden en waar gebruikers een abonnement op kunnen nemen.

Dat zegt Reddit-ceo Steve Huffman in een video waarin hij vragen van gebruikers beantwoordt. Huffman stelt dat die betaalde subreddits er dit jaar nog komen. Reddit werkt al langer aan betaalde toegang; Huffman noemde dat enkele maanden geleden nog als iets waar het bedrijf aan werkt. Nu zegt hij dat het 'een work in progress is' en eraan zit te komen. In een ander antwoord vermeldt hij dat het in 2025 nog moet gebeuren.

Hoewel Huffman nog weinig details deelt, lijkt het erop dat de paywall zal bestaan uit betaalde subreddits. Die zijn bedoeld voor 'mensen die content maken die alleen betalende leden kunnen zien'. Reddit heeft veel originele contentmakers die bijvoorbeeld comics of kunst op eigen subreddits plaatsen, naast aparte subreddits voor hun niche of grote subreddits die op de voorpagina verschijnen.

Huffman zegt verder ook dat het idee voor een marktplaats nog niet definitief is verworpen, maar dat deze in 2025 nog niet wordt geïntroduceerd. Het bedrijf heeft daar wel 'de basis voor gelegd', maar Huffman denkt niet dat het in 2025 klaar is. Hoe zo'n marktplaats eruit komt te zien zegt Huffman niet, maar hij had het eerder over een plek waar gebruikers direct fysieke spullen kunnen verkopen.

Verder werkt Reddit aan een merchwinkel, die voorlopig alleen nog voor moderators bedoeld is. Die kunnen bijvoorbeeld T-shirts, petten en andere merchandise van Reddit zelf kopen. Dat is bedoeld als een testomgeving waarmee Reddit uiteindelijk een eigen winkel voor merch online wil zetten, maar Huffman zegt niet of er een verschil is tussen zo'n webshop en de eerdergenoemde marktplaats. Hij zegt verder dat dat waarschijnlijk vooral een leuke toevoeging is voor subreddits en communities, maar geen grote inkomstenbron voor Reddit zelf.

Huffman deed zijn 'AMA', een Ask Me Anything, naar aanleiding van de presentatie van de kwartaalcijfers. Tijdens die presentatie eerder deze week zei het bedrijf voor het eerst honderd miljoen dagelijkse gebruikers te bereiken.