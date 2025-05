Reddit bereikt 100 miljoen dagelijkse gebruikers

Reddit heeft voor het eerst meer dan 100 miljoen dagelijks actieve gebruikers, blijkt uit kwartaalcijfers van het bedrijf. Toch is dat aantal lager dan verwacht werd, wat Reddit wijt aan een verandering in het zoekalgoritme van Google.

Reddit had in het vierde kwartaal van 2024 gemiddeld 101,7 miljoen unieke dagelijks actieve gebruikers, wat een toename van 39 procent is ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal ingelogde gebruikers groeide met 27 procent en het aantal uitgelogde gebruikers nam met 51 procent toe.

Ondanks deze goede cijfers voldoet Reddit niet aan de verwachtingen die analisten hadden. Analisten hadden ingeschat dat het aantal dagelijks actieve gebruikers op 103,3 miljoen uit zou komen, schrijft Reuters. Steve Huffman, ceo en medeoprichter van Reddit, geeft ook toe dat het verkeer wat lager is uitgevallen. Hij noemt 'volatiliteit' met Google Search als oorzaak. "Later in het vierde kwartaal ondervonden we enige schommelingen met Google Search, veroorzaakt door een periodieke algoritmewijziging", schrijft Huffman in een brief aan aandeelhouders.

Huffman benadrukt dat dit niet ongebruikelijk is. "Verwijzingen vanuit zoekmachines fluctueren van tijd tot tijd en hebben vooral invloed op het aantal uitgelogde gebruikers." Inmiddels heeft Reddit zich aangepast aan de algoritmewijziging. Het verkeer naar Reddit is in het eerste kwartaal van 2025 dan ook weer hersteld, zegt Huffman.

Op andere punten deed Reddit het wel beter dan analisten hadden verwacht. Het platform zag zijn omzet in het afgelopen kwartaal met 71 procent stijgen naar 427,7 miljoen dollar, terwijl analisten hadden ingeschat dat de omzet op 405,3 miljoen dollar zou blijven steken. De nettowinst kwam uit op 71 miljoen dollar.