Reddit gaat gebruikers waarschuwen die gewelddadige content upvoten

Reddit gaat harder optreden tegen gebruikers die grensoverschrijdende content upvoten. Gebruikers die dat regelmatig doen krijgen voorlopig een waarschuwing, maar Reddit sluit meer maatregelen niet uit.

Reddit kondigt het nieuwe beleid in een post aan. Het platform gaat gebruikers waarschuwen die binnen 'een bepaalde tijdspanne' meerdere posts upvoten met content die Reddits regels overtreedt. Aanvankelijk gaat het alleen om gewelddadige content, maar in de toekomst wordt dat mogelijk uitgebreid naar andere vormen van niet-toegestane content.

Ook blijft het in eerste instantie bij een waarschuwing; er zitten geen consequenties aan het upvoten. "In de toekomst zullen we meer acties overwegen", zegt Reddit. Het platform gaat daarbij monitoren of een post die eerder een upvote kreeg niet achteraf nog is aangepast. De vraag wat gewelddadige content precies inhoudt wil Reddit bewust niet beantwoorden, omdat het bedrijf 'niet wil dat gebruikers de grenzen gaan opzoeken'. Bovendien kan die grens in de toekomst veranderen. Verschillende subreddits kunnen eigen regels opstellen, maar Reddit heeft ook algemene regels tegen gewelddadige content.

Het beleid is niet helemaal nieuw; het gaat in feite om een uitbreiding van al bestaand beleid. Reddit hanteerde al eenzelfde beleid tegenover subreddits die in quarantaine zitten. Nu wordt dat uitgebreid naar alle subreddits. Voorheen kregen alleen gebruikers die de content plaatsen een waarschuwing.