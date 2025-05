Reddit: sluiten van negentig grote nsfw-subreddits kwam door bug in tool

Het sluiten van negentig grote subreddits die als nsfw zijn aangemerkt kwam door een fout, zo zegt Reddit. De subreddits bleven ongeveer vier uur gesloten voordat Reddit de fout ontdekte en de sluitingen terugdraaide.

Een geautomatiseerde tool sloot de subreddits omdat ze niet gemodereerd zouden worden, meldt Reddit. Het gaat volgens het bedrijf om een bug in een van de tools. Welke tool dat is en wat er fout ging, is onduidelijk.

Het is niet de eerste keer dat dit fout gaat, want exact ditzelfde gebeurde vijf maanden geleden ook al eens. Reddit zegt nu zijn best te doen om herhaling te voorkomen, maar zegt niet welke stappen het zal zetten om dat voor elkaar te krijgen. In sommige subreddits zijn intussen gesprekken gaande over hoe ze content kunnen back-uppen om te voorkomen dat posts ineens verdwijnen als dit weer gebeurt.