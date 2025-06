Reuters: Google is bedrijf waar Reddit AI-licentiedeal mee sluit

Het 'AI-bedrijf' waarmee Reddit onlangs een deal sloot, zou Google zijn. Dat zeggen drie anonieme bronnen tegen Reuters. Google wil daar niet op reageren. Vorige week werd bekend dat Reddit een licentiedeal sloot waarbij een bedrijf zou betalen om AI-modellen te trainen met Reddit-content.

De licentiedeal zou goed zijn voor zo'n 60 miljoen dollar - of 55,1 miljoen euro - per jaar, weet Reuters. Reddit wil tegenover Reuters niet reageren. Google laat Tweakers weten nu geen reactie te hebben op de berichtgeving. Het nieuws over de licentiedeal hing echter al langer in de lucht: Bloomberg meldde vorige week dat Reddit een deal had gesloten met een AI-gigant. Het nieuwsmedium noemde toen nog geen naam, maar volgens drie anonieme bronnen die betrokken zijn bij de onderhandelingen gaat het om Google.

Volgens The Washington Post zou Reddit in oktober van vorig jaar nog gedreigd hebben om de crawlers van zoekmachines van Google en Bing te blokkeren op het platform, als het niet zou lukken om deals te sluiten met de bedrijven om voor de gegevens te betalen. Met Google lijkt dat nu dus te zijn gelukt.

Reddit maakte in april vorig jaar bekend dat er voortaan ook voor de api van het platform betaald moet worden. Op die manier moet voorkomen worden dat er gratis veel data van het platform gehaald kan worden, bijvoorbeeld om AI-systemen te trainen. Reddit-gebruikers protesteerden massaal tegen de aanpassingen, onder meer door subreddits op zwart te gooien. Desondanks zette Reddit de wijzigingen door. Sommige thirdpartyapps besloten daarom te stoppen. Enkele anderen hebben abonnementen geïntroduceerd.