Reddit laat gebruikers niet meer uitschrijven voor advertentietracking

Reddit maakt het niet langer mogelijk voor gebruikers om zich uit te schrijven voor gepersonaliseerde trackingadvertenties. Het sociale netwerk wijzigt de privacyinstellingen, maar mogelijk gelden de nieuwe regels niet voor Europese gebruikers.

Reddit schrijft in een post op het netwerk dat het veranderingen doorvoert aan de privacyinstellingen. Die worden deels versimpeld door verschillende opt-in- en opt-outfuncties bij elkaar te voegen. "We doen deze wijzigingen voor de helderheid", schrijft het sociale netwerk. "Het doel is om de privacybeschrijvingen te versimpelen, advertentievoorkeuren te verbeteren en nieuwe beheeropties voor het type advertenties aan te bieden."

De opvallendste verandering in het beleid is dat het niet meer mogelijk wordt om gepersonaliseerde advertenties op basis van gebruikersgedrag uit te zetten. Momenteel kunnen adverteerders hun advertenties richten op gebruikers op basis van diens activiteiten op de app, zoals welke subreddits ze bezoeken. Dat is nu nog een opt-outsysteem, maar in de toekomst kan dat niet meer. "Reddit verzamelt weinig persoonlijke informatie en dat vinden we fijn", schrijft Reddit daar zelf over. "Onze adverteerders kijken in plaats daarvan naar platformactiviteit om een idee te krijgen waar gebruikers in geïnteresseerd zijn." Bij gebruikers die wel een opt-out op die verzameling hadden gedaan, wordt dat teruggedraaid. Wel zegt Reddit dat gebruikers niet meer advertenties te zien zullen krijgen en dat er voor 'het merendeel van de gebruikers niks verandert aan hun advertenties'.

Europees

Het is nog onduidelijk of de opt-out ook voor Nederlandse en Belgische gebruikers verdwijnt. Reddit zegt dat er een uitzondering komt 'voor bepaalde landen', maar het platform zegt niet welke landen dat zijn. Mogelijk valt Europa buiten de regels, omdat Europeanen onder de AVG meer privacyrechten hebben. Wel heeft Reddit een Nederlandse vertaling van het bericht, waarin het beleid ook staat beschreven.

Andere wijzigingen aan het platform bestaan onder andere uit een samenvoeging van instellingen voor locatiegegevens. Gebruikers kunnen voortaan ook aangeven minder advertenties over specifieke, gevoelige onderwerp te willen zien. Het gaat dan om advertenties rondom alcohol, gokken, daten, zwangerschap en afvallen. De wijzigingen worden 'in de komende weken' voor alle gebruikers uitgerold.

De veranderingen komen op een opvallend moment. Reddit kwam de afgelopen weken stevig onder vuur van gebruikers te liggen toen het besloot de prijzen van zijn api flink te verhogen. Daardoor kwam het voortbestaan van veel thirdpartyapps in gevaar. Tweakers schreef daar eerder een achtergrondartikel over. Gebruikers van het platform werden daarom vaker gedwongen naar de officiële Reddit-app over te stappen. Reddit gaf daarbij meerdere redenen, maar critici vermoeden dat de advertentie-inkomsten ook meespeelden. Thirdpartyapps hebben vaak andere verdienmodellen en tonen meestal geen advertenties via Reddit zelf.