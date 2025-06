Reddit maakt het mogelijk advertenties en adverteerders te verbergen

Reddit gaat het mogelijk maken advertenties te verbergen. Daarmee worden ook alle andere advertenties van een specifieke adverteerder een jaar lang niet meer getoond, zegt het socialemediabedrijf.

Reddit schrijft in een post dat het die functie deze week introduceert. Gebruikers van het netwerk kunnen met die functie een advertentie verbergen in hun feed. Dat kan zowel vanuit de webinterface als in de apps voor Android en iOS.

Gebruikers die een advertentie verbergen, krijgen vervolgens een jaar lang geen advertenties meer van die specifieke adverteerder te zien. Het blijft ook mogelijk een advertentie te rapporteren, als die de regels van het platform overtreedt. In dat geval wordt de advertentie en de adverteerder ook automatisch verborgen.