YouTube laat meer kijkers advertenties zien bij pauzeren video op tv

YouTube is begonnen met het aan meer kijkers aanbieden van advertenties bij het pauzeren van video's op tv. Dat bevestigt het Google-dochterbedrijf. YouTube experimenteerde al langer met die vorm van advertenties.

Er kwam een grote respons van adverteerders en kijkers, zo zegt een woordvoerder van YouTube tegen The Verge. Daarom heeft het bedrijf besloten om meer van zulke advertenties te tonen. Daarbij is de advertentie te zien aan de rechterkant van het scherm. De video blijft aan de linkerkant staan.

Gebruikers van YouTube-apps op tv hadden al opgemerkt dat zij ineens advertenties kregen bij het pauzeren, terwijl dat eerder niet zo was. Daardoor was al het vermoeden ontstaan dat YouTube de functie voor adverteerders breder beschikbaar had gemaakt. Experimenten met de advertenties begonnen vorig jaar.