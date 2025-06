YouTube gaat advertenties tonen bij gepauzeerde video op tv's

YouTube gaat in zijn tv-app advertenties toevoegen bij gepauzeerde video's. Ook worden er reclames van dertig seconden geïmplementeerd die gebruikers niet kunnen overslaan. Nu worden er nog twee onskipbare reclames van vijftien seconden achter elkaar getoond.

Deze opties komen vooralsnog alleen beschikbaar voor adverteerders van het YouTube Select-programma, laat YouTube weten tijdens zijn jaarlijkse Brandcast-evenement. Dat is een programma dat zich enkel richt op de vijf procent meest bekeken 'advertentievriendelijke' video's. Volgens YouTube wordt zeventig procent van de Select-advertenties op een tv afgespeeld en zijn langere advertenties al iets waar tv-kijkers aan gewend zijn. Daarnaast leiden reclames van dertig seconden volgens het platform tot 'rijkere storytelling'. De onskipbare reclames van dertig seconden moeten voor YouTube Select-content de twee opeenvolgende reclames van vijftien seconden gaan vervangen.

Als gebruikers bij Select-content de video pauzeren, wordt deze mogelijk in het vervolg in een kleiner vierkant getoond, terwijl er een advertentiebanner aan de zijkant zichtbaar is. Die banner kan verwijderd worden door op de Dismiss-knop te drukken. Deze vorm van adverteren is vooralsnog een experiment, zegt YouTube tijdens de Brandcast-presentatie, schrijft Variety. Het is onduidelijk wanneer beide opties voor adverteerders beschikbaar komen.