Ziggo kan niet zeggen waarom het particuliere abo's overzet naar zakelijke

Ziggo kan niet zeggen waarom particuliere klanten plotseling worden omgezet in zakelijke klanten. Het bedrijf zegt dat dat op 'verschillende manieren' kan en verwijst verder naar externe partijen die mogelijk KvK-gegevens verzamelen, maar 'gaat niet in op individuele gevallen'.

Ziggo reageert op berichtgeving van Tweakers van eind april. Toen bleek dat een onbekend aantal klanten met een particulier abonnement automatisch zou worden geregistreerd als zakelijke klant. Het is niet duidelijk op basis waarvan Ziggo dat doet; het bedrijf kan dat na drie weken niet zeggen. Eerder zei Ziggo dat de registratie niet ging op basis van data van de Kamer van Koophandel. "Wij baseren ons voor deze opschoonactie puur op de door de klant zelf geregistreerde klantdata in ons eigen systeem", zei de provider toen. "Er is hiervoor geen koppeling gemaakt met externe databases."

Verschillende tweakers meldden toen dat die verklaring niet leek te kloppen, omdat zij nooit zo'n KvK-registratie aan Ziggo hadden opgegeven. Dat lijkt sowieso niet mogelijk; in een particulier Ziggo-account is geen online mogelijkheid te vinden om een KvK-nummer of andere bedrijfsinformatie in te voeren.

Ziggo kan nu niet zeggen hoe het kan dat zoveel tweakers het tegenovergestelde beweren dan de provider. "Klantgegevens kunnen op verschillende manieren in onze systemen worden opgenomen", zegt het bedrijf. "Onder andere door een aanvulling van de klant zelf of op andere manieren zoals aangegeven in ons privacybeleid en algemene voorwaarden." In dat privacybeleid noemt Ziggo na het mogelijk vragen om een KvK-uittreksel dat het 'bepaalde bedrijfsinformatie checkt' bij externe partijen. Dat zijn Company Info en Altares. "Wij doen dit allemaal om jouw identiteit vast te stellen, een abonnement voor jou of jouw bedrijf af te sluiten en om te voorkomen dat wij facturen of communicatie aan verkeerde personen toesturen", schrijft het bedrijf daarover.

Het is niet bekend of het recente omzetten van particuliere klanten gebeurt via die bedrijven, die beide wel bedrijfsinformatie op basis van KvK-data aanbieden. Ziggo kan dat niet zeggen. "Over individuele gevallen kunnen en mogen wij geen specifieke inzichten geven", zegt het bedrijf tegen Tweakers. Ziggo verwijst klanten 'voor inzage' door naar de klantenservice. Ziggo zegt verder niet om hoeveel klanten het gaat.