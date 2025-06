Twitter beschuldigt Microsoft van misbruiken Twitter-api en -gegevens

Twitter heeft Microsoft een brief gestuurd waarin laatstgenoemde beschuldigd wordt van het 'voor langere tijd ongeoorloofd gebruiken' van de Twitter-api. Microsoft zou onder meer de verkregen gegevens hebben misbruikt.

De brief werd namens Twitter verstuurd door Alex Spiro, de persoonlijke advocaat van Elon Musk. The New York Times heeft de brief naar eigen zeggen ingezien en een woordvoerder van Microsoft bevestigt desgevraagd aan de krant dat het bedrijf de brief heeft ontvangen. Twitter beschuldigt Microsoft er onder meer van dat het meer gegevens heeft gebruikt dan toegestaan en dat het bedrijf die gegevens vervolgens heeft gedeeld met overheidsinstanties zonder het socialemediaplatform daarvan op de hoogte te stellen.

Microsoft zou tot voor kort acht 'Twitter-api-applicaties' gedraaid hebben voor in totaal vijf producten en diensten, waaronder Ads, Bing en Xbox. In april haalde Microsoft de Twitter-integratie uit zijn advertentietool en de Xbox-consoles. Door dat laatste was het niet meer mogelijk om screenshots en gameplayfragmenten vanaf een Xbox-console naar Twitter te uploaden. Een officiële reden is hiervoor niet gegeven, maar er werd vermoed dat dit ermee te maken had dat bedrijven sinds eind maart moeten betalen voor toegang tot de api.

Twitter beweert dat Microsoft voor zes van de acht applicaties niet heeft meegedeeld welke toepassingen het bedrijf had voor de api. Dat terwijl Twitter volgens de overeenkomst voor elke beoogde toepassing eerst goedkeuring moest verlenen. Daarom wil Spiro dat Microsoft voor 7 juni laat weten hoeveel Twitter-gegevens het bezit en hoe deze worden opgeslagen en gebruikt voor elk van de acht usecases.

Er wordt niet genoemd wat er gebeurt als Microsoft weigert, maar in de brief staat wel dat beide bedrijven in de overeenkomst hebben afgesproken dat Microsoft 'volledige medewerking' verleent aan dergelijke nalevingscontroles. Ook wordt niet gesproken over eventuele juridische stappen of een geëiste financiële compensatie.

De Microsoft-woordvoerder zegt tegen diverse bronnen, waaronder The Verge, dat het bedrijf de vragen gaat bekijken en een 'passende' reactie gaat geven. "We kijken ernaar uit om onze langdurige samenwerking met het bedrijf voort te zetten." Ook bevestigt Microsoft dat het momenteel niet betaalt voor de api.