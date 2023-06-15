Muziekuitgevers klagen Twitter aan wegens 'massale auteursrechtenschending'

Een groep muziekuitgevers klaagt Twitter aan voor 250 miljoen dollar. De uitgevers claimen dat Twitter 'massale auteursrechtenschendingen' faciliteert doordat gebruikers muziek op het platform kunnen plaatsen zonder licentie.

Zeventien muziekuitgevers claimen in een rechtszaak dat Twitter auteursrechtenschendingen 'bewust gefaciliteerd en geprofiteerd' heeft van inbreuken op auteursrechten zonder muziekmakers daarvoor te betalen. De groep wil 250 miljoen dollar schadevergoeding voor het schenden van het auteursrecht van ongeveer 1700 nummers. De uitgevers zeggen dat ze meerdere auteursrechtenmeldingen over die muziek hebben gedaan bij Twitter, maar dat het bedrijf niets heeft gedaan aan die vermeende schendingen.

De rechtszaak stelt onder meer dat het schenden van auteursrechten al voor de Twitter-overname door Elon Musk bestond, maar dat het sindsdien wel erger is geworden. Andere grote platforms, zoals Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok en YouTube, hebben licenties op de muziek van de uitgevers, meldt de groep. Twitter heeft dat niet en 'kweekt in plaats daarvan massale schending van het auteursrecht, die muziekmakers schaadt'.

Twitter 'negeert stelselmatig' herhaaldelijke copyrightschendingen door gebruikers die tweets plaatsen met muziek zonder licentie, luidt de rechtszaak. De uitgevers claimen dat Twitter zijn gebruikers aanmoedigt om inbreuk te plegen voor hogere engagement en advertentie-inkomsten. Daarmee zou het bedrijf een 'oneerlijk voordeel' hebben ten opzichte van platforms die voor muzieklicenties betalen.

De rechtszaak claimt verder dat Twitter bepaalde auteursrechtenschendingen 'aanmoedigt'. De groep haalt een aantal tweets van Twitter-ceo Elon Musk aan. Er wordt een voorbeeld aangehaald waar een Twitter-gebruiker klaagt dat meerdere tweets met 'inbreukmakende materialen' zijn verwijderd, waarop Musk antwoordde dat hij 'ernaar kijkt' en de gebruiker adviseerde om abonnementen in te schakelen. Met de abonnementenfunctie kunnen Twitter-gebruikers hun tweets achter een paywall plaatsen. De rechtszaak stelt dat Twitter de gebruiker hiermee aanmoedigde om inbreukmakende tweets te verbergen zodat die moeilijker opgemerkt kunnen worden door de uitgevers en rechthebbenden.

Twitter heeft op het moment van schrijven niet gereageerd op de rechtszaak. Linda Yaccarino, de nieuwe ceo van het bedrijf, heeft sinds de indiening van de rechtszaak niets gepubliceerd op Twitter. Het bedrijf heeft sinds de overname door Elon Musk ook geen woordvoerders voor de media meer in dienst.