Muziekuitgevers klagen Twitter aan wegens 'massale auteursrechtenschending'

Een groep muziekuitgevers klaagt Twitter aan voor 250 miljoen dollar. De uitgevers claimen dat Twitter 'massale auteursrechtenschendingen' faciliteert doordat gebruikers muziek op het platform kunnen plaatsen zonder licentie.

Zeventien muziekuitgevers claimen in een rechtszaak dat Twitter auteursrechtenschendingen 'bewust gefaciliteerd en geprofiteerd' heeft van inbreuken op auteursrechten zonder muziekmakers daarvoor te betalen. De groep wil 250 miljoen dollar schadevergoeding voor het schenden van het auteursrecht van ongeveer 1700 nummers. De uitgevers zeggen dat ze meerdere auteursrechtenmeldingen over die muziek hebben gedaan bij Twitter, maar dat het bedrijf niets heeft gedaan aan die vermeende schendingen.

De rechtszaak stelt onder meer dat het schenden van auteursrechten al voor de Twitter-overname door Elon Musk bestond, maar dat het sindsdien wel erger is geworden. Andere grote platforms, zoals Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok en YouTube, hebben licenties op de muziek van de uitgevers, meldt de groep. Twitter heeft dat niet en 'kweekt in plaats daarvan massale schending van het auteursrecht, die muziekmakers schaadt'.

Twitter 'negeert stelselmatig' herhaaldelijke copyrightschendingen door gebruikers die tweets plaatsen met muziek zonder licentie, luidt de rechtszaak. De uitgevers claimen dat Twitter zijn gebruikers aanmoedigt om inbreuk te plegen voor hogere engagement en advertentie-inkomsten. Daarmee zou het bedrijf een 'oneerlijk voordeel' hebben ten opzichte van platforms die voor muzieklicenties betalen.

De rechtszaak claimt verder dat Twitter bepaalde auteursrechtenschendingen 'aanmoedigt'. De groep haalt een aantal tweets van Twitter-ceo Elon Musk aan. Er wordt een voorbeeld aangehaald waar een Twitter-gebruiker klaagt dat meerdere tweets met 'inbreukmakende materialen' zijn verwijderd, waarop Musk antwoordde dat hij 'ernaar kijkt' en de gebruiker adviseerde om abonnementen in te schakelen. Met de abonnementenfunctie kunnen Twitter-gebruikers hun tweets achter een paywall plaatsen. De rechtszaak stelt dat Twitter de gebruiker hiermee aanmoedigde om inbreukmakende tweets te verbergen zodat die moeilijker opgemerkt kunnen worden door de uitgevers en rechthebbenden.

Twitter heeft op het moment van schrijven niet gereageerd op de rechtszaak. Linda Yaccarino, de nieuwe ceo van het bedrijf, heeft sinds de indiening van de rechtszaak niets gepubliceerd op Twitter. Het bedrijf heeft sinds de overname door Elon Musk ook geen woordvoerders voor de media meer in dienst.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 15-06-2023 07:56 229

15-06-2023 • 07:56

229

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Reacties (229)

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memphis 15 juni 2023 08:15
Discord, Crowdcast, Petreon om maar een paar te noemen die vele op Youtube muziek reactors als uitvalbasis gebruiken om hun content toch voor het publiek zichtbaar te krijgen.
De muziekindustrie moet leren eens te vernieuwen en ook sommige manieren van het gebruik van hun muziek omarmen, het vergroot immers de bekendheid ervan.
n4m3l355 @memphis15 juni 2023 08:21
Jij werkt zeker ook graag voor niets?

Wanneer we aan muziek denken, denken we aan 50 cts, P Diddy enz. mannen en vrouwen die met een prive helicopter rondreizen en een leven van luxe leven. De realiteit is dat veel mensen helemaal niet van muziek rond kunnen komen, een grote groep op z'n best ervan kan leven en dan een klein groepje echt veel verdient. Wellicht kunnen we ons niet geheel vinden in hoe bepaalde partijen hun belangen behartigd, maar tegelijkertijd lijkt het me toch wel dat platformen die gebruik maken van content, daar gewoon voor moeten betalen.
Stoney3K
@n4m3l35515 juni 2023 09:19
Jij werkt zeker ook graag voor niets?

Wanneer we aan muziek denken, denken we aan 50 cts, P Diddy enz. mannen en vrouwen die met een prive helicopter rondreizen en een leven van luxe leven. De realiteit is dat veel mensen helemaal niet van muziek rond kunnen komen, een grote groep op z'n best ervan kan leven en dan een klein groepje echt veel verdient.
De realiteit is ook dat juist de kleine muzikanten die weinig verdienen het prima vinden als je hun muziek deelt op Twitter, want dat is naamsbekendheid en gratis reclame. Maar het zijn de grote muzikanten, en met name de uitgevers van de grote muzikanten, die vinden dat ze te weinig omzet draaien terwijl ze de eigenaar zijn van die helikopter en het luxe leventje van P Diddy maar al te graag sponsoren.

Het zijn ook altijd de grote muziekuitgevers die genoeg juridisch geschut in kunnen zetten om dit te doen, terwijl de kleine muzikanten daar de middelen niet voor hebben en er weinig omzet op mislopen.

Sorry, maar met een platenlabel als Sony heb ik echt geen medelijden.
WillySis @Stoney3K15 juni 2023 09:50
Met een platenlabel hoeft je geen medelijden te hebben. Met de artiesten wel.
De grote artiesten verdienen misschien wel genoeg om ook zonder de inkomsten van Twitter in luxe te kunnen leven. Het overgrote deel van de artiesten (en dat is echt meer dan 90%) heeft het echt niet zo breed en moet gewoon van een modaal tot zelfs minimum inkomen rond zien te komen. Onder de artiesten vallen niet alleen de bekende zangers en zangeressen, maar ook de bandleden en de schrijvers van de nummers.

Het gebruik van een nummer, zonder vermelding van artiest en nummer heeft voor minder bekende artiesten ook totaal geen waarde. Men hoort dan misschien wel een grandioos nummer, maar als dat niet is terug te vinden heeft de artiest er niets aan.

Laat de platenlabels maar eens opkomen voor hun artiesten. Ook de minder bekende artiesten en artiesten die werk onder eigen beheer uitbrengen hebben daar voordeel bij!
geert1 @WillySis15 juni 2023 12:17
Dat probleem ligt dan eerder bij de verdeling van de taart tussen de stakeholders (de artiest, rechthebbende, muziektechnicus, bandlid, enz).

Als een gewone Twitteraar een videootje plaatst met wat muziek erachter, dan is dat toch echt grotendeels gewoon reclame voor die muzikant en rechthebbende. Er wordt vaak gevraagd welk liedje erachter zit, en die gaat dan soms enorm hard rond, tot aan viral nummer 1 hits. Dat liedje wordt dan misschien ook in een reclame of tv-serie gebruikt = meer geld. Het is een opsteker voor de muziekwereld, en niet elke klank van elk liedje hoeft in elke situatie vergeld te worden.

Dat dit bij veel kleine artiesten niet zo gaat tot gouden bergen, wordt niet veel beter door te gaan zeuren over elke tweet. Daarvoor zou de muziekindustrie zichzelf intern beter moeten organiseren, met minder hebzucht door de weinigen en meer verdeling van de buit.

Auteursrecht is bedoeld voor gevallen waarin ik duizenden Bruce Springsteen-albums zou gaan verkopen, of andere significante commerciële activiteiten. Dan wordt de schade significant en is ingrijpen gerechtvaardigd. Andere wetten werken ook op basis van redelijkheid: hoeveel schade de juridische ingreep voorkomt of juist berokkent. Het was nooit nodig dat iedereen die iets deelt op internet gelijk neergehaald of vergeld moet worden, zeker niet in deze tijd van sociale media. Een achtergrondmuziekje terwijl een gewone burger een dansje doet op video, is geen grote inbreuk. Het is meestal niet het gehele, onafgebroken creatieve werk, er wordt vaak overheen gepraat of iets aan toegevoegd, en dus komt het op z'n minst in de buurt van fair use.

Auteursrecht is overigens ook te lang: 5 tot 10 jaar was beter geweest (zoals het ooit was) dan hadden we al een stuk minder gezeur gehad. Je hele leven kunnen verdienen aan een eenmalig geleverde creatieve prestatie is niet hoe het hoeft te gaan. Die prestatie was geïnspireerd op duizenden eerdere artiesten, en kon alleen geleverd worden als deel van een samenleving. Daarom mag de samenleving uiteindelijk ook vrij genieten van dat werk, wanneer het vervalt naar de publieke ruimte. Zou dat wat sneller gaan, dan hebben contentmakers veel meer vrije muziek om te gebruiken.

Dat de ondersteunende mensen zoals geluidstechnici en bandleden niet allemaal ruim genoeg verdienen om goed te leven is vervelend, maar ik verwacht niet dat dat veel anders wordt door nog veel meer DMCA te doen. En dat is een kwestie van vraag en aanbod: de grootsten verdienen het meest. Dat verandert niet door meer geld binnen te harken uit Tweets; dat eindigt toch weer in die slecht verdeelde taart en dus bij de executives in plaats van de artiesten.

Die verdeelsleutel veranderen helpt meer dan dit constante neerhalen van social media content. Makers op Youtube kunnen zowat niks meer uploaden zonder DMCA-verzoeken, van zowat elk achtergrondmuziekje wat helemaal niet het punt was van die video. Daar schiet auteursrecht door, met te grote beperkingen.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 25 juli 2024 02:04]

WillySis @geert115 juni 2023 16:53
Een muziekje achter een filmpje, zonder bronvermelding is beslist geen reclame.

De duur van auteursrechten op muziek is nu 20 jaar. Dat is misschien wat aan de lange kant, maar 5 jaar is beslist te kort. Een muzikant wil ook bij het uitbrengen van een Best Of ... nog aan zijn werken kunnen verdienen. De tijd verkorten omdat dat praktischer is, is gewoon onzin. De artiesten kunnen daar geen brood van kopen.

Een achtergrondmuziekje op YouTube is prima. Dat mag ook gewoon. Van de opbrengsten van het filmpje worden netjes eerst de rechten betaald het overgebleven bedrag krijgt de maker. Zoek even tussen de filmpjes van Mary Spender. Die legt op een van haar video's heel netjes uit hoe de inkomsten tussen maker en artiesten worden verdeeld. In haar geval gebruikte ze eigen achtergrond muziek en kwamen verdiensten via een omweg toch bij haar terecht.

Voor gebruik als achtergrondmuziek bij filmpjes is het auteursrecht wel aan herziening toe, want vaak gaat nu een groot deel van de opbrengsten naar de platenlabels, terwijl die gratis meeliften met het creatieve werk van een ander. Daar zou minimaal een aanpassing van het tarief op zijn plaats zijn.
geert1 @WillySis16 juni 2023 13:24
In de praktijk werkt muziek op sociale media wel als reclame, en ook nog gratis. En ik laat me graag verbeteren, maar auteursrecht op muziek gaat tot 70 jaar na het overlijden van de maker voor zover ik kan nagaan. Ik lees nergens iets over 20 jaar, maar misschien heb ik dat mis.

Er is een gezond midden wat betreft auteursrecht, in hoe lang dat moet zijn en hoe snel het mag worden toegepast. Onder andere Fair Use-uitzonderingen en een beperkte duur van het recht zijn er voor de balans. Die balans we al decennia kwijt, vooral door toedoen van de grootsten; met Disney op nummer 1. Dit kan prima een stukje redelijker, zonder dat direct elke muzikant thuis zit met droog brood.
WillySis @geert117 juni 2023 16:35
Je hebt gelijk. De auteursrechten voor de schrijvers van de muziek of tekst gaat tot 70 jaar na de dood van de langstlevende auteur.
Voor de uitvoerenden (opname) geld een afgeleide regel (naburige rechten) deze is in Europa korter. De wet spreekt van een redelijke termijn. In de praktijk wordt 20 jaar aangehouden. In Amerika gelden voor de opname dezelfde regels als voor de schrijvers van de muziek.

De grote platenmaatschappijen zijn druk aan het lobbyen om de auteursrechten nog langer te laten gelden. Zelfs tot 100 jaar na de dood van de laatste auteur. Dit geeft ze de mogelijkheid om opnieuw flink te verdienen aan heruitgaven of remixen van hits uit de jaren 50/60 waarvan de auteur al is overleden.
Er is echter ook een lobby gaande om de auteursrechten te bekorten tot 50 of 70 jaar na de eerste uitvoering van een muziekstuk of eerste druk van de partituur. Dit ongeacht of de auteur nog in leven is.

Muziek op social media werkt soms als reclame, maar dan moet de bron wel vermeld zijn. Dat mag echter geen rede zijn om daar aparte rechten voor te scheppen. Zeker bij achtergrond muziek werkt de reclamefactor nauwelijks. Verschillende tarieven voor een eventuele reclamewaarde (of niet) is niet werkbaar. Er zijn overigens regels om toch rechtenvrij stukjes van muziek te laten horen.
De hoogte van de tarieven behoeven overigens wel eens aanpassingen. Bij een YouTube filmpje is het nu bijvoorbeeld mogelijk dat je een veelvoud van de opbrengsten aan auteursrechten kwijt bent. Dit zou eigenlijk beperkt moeten worden tot bijvoorbeeld max 50%.
harrytasker @WillySis15 juni 2023 09:56
Het grote geld verdwijnt inderdaad in de zakken van de platenlabels en gaat niet naar de artiest. Het is voor de platenmaatschappijen alleen maar gemakkelijker geworden om geld binnen te schrapen sinds de opkomst van het internet, maar de doorsnee artiest profiteert daar nauwelijks van. Daarom gewoon of rechtstreeks bij de artiest, tshirts ceedees etc. kopen en muziek kopen bij bv. Bandcamp.

[Reactie gewijzigd door harrytasker op 25 juli 2024 02:04]

bytemaster460 @WillySis15 juni 2023 22:15
Met een platenlabel hoeft je geen medelijden te hebben.
Dan ga je ervan uit dat er alleen maar labels als Universal, Sony en Warner bestaan. Er bestaan duizenden labels wereldwijd waarvan er veel een handjevol artiesten onder hun hoede hebben en echt moeite moeten doen om een bescheiden winst te maken.
WillySis @bytemaster46016 juni 2023 09:09
Ik bedoel inderdaad de grote labels.
De kleine labels met een paar artiesten en/of een heel gerichte doelgroep hebben vaak niet eens een winstoogmerk of hebben een winstdelingsregeling. Vaak zijn die labels ook door een van de artiesten opgericht, met als doel om andere (beginnende) artiesten ook een platform te bieden om muziek uit te brengen.
Waar de kleine labels vaak een relatief groot bedrag aan de artiesten uitbetalen, hebben de grote labels juist weer een veel betere, internationale ingang bij de radiostations.
MartineEekhof @Stoney3K15 juni 2023 10:34
Onzin. Elke keer dat je nummer gedraaid wordt zonder dat er rechten over betaald worden is inkomstenverlies. De muziek die ik draai zijn juist van de kleine, minder bekende artiesten en ik betaal daar graag voor.
Stoney3K
@MartineEekhof15 juni 2023 10:39
Onzin. Elke keer dat je nummer gedraaid wordt zonder dat er rechten over betaald worden is inkomstenverlies. De muziek die ik draai zijn juist van de kleine, minder bekende artiesten en ik betaal daar graag voor.
Het is inkomstenverlies voor de platenmaatschappij die niet alleen geld zat heeft, maar ook de partij is die het geld heeft voor de grote advocatenkantoren, wat de kleine artiest niet heeft.

De muzikanten zijn vaak in (loon)dienst van de platenmaatschappijen of ze krijgen een vast tarief per nummer/album/optreden. De platenmaatschappijen dekken zich juist zo veel mogelijk in om te voorkomen dat ze per afgespeeld nummer royalties moeten betalen. Maar per afgespeeld nummer willen harken van de consument, dat natuurlijk weer wel. (Zoek maar eens op 'Hollywood-accounting'.)

Als je de kleinere artiesten wil steunen dan kun je beter naar optredens gaan en daar merchandise kopen.

[Reactie gewijzigd door Stoney3K op 25 juli 2024 02:04]

WillySis @Stoney3K15 juni 2023 11:04
Het grootste deel van het geld gaat naar de muziek labels, maar die moeten de artiest weer betalen. Krijgt het label geen geld, dan dus ook de artiest niet.
Juist onder de kleine artiesten zitten heel veel mensen onder een klein label (die meer aan de artiesten betaald) of geven muziek in eigen beheer uit.

Het aantal muzikanten dat in loondienst van een platenmaatschappij is, is heel klein. In de meeste gevallen zin dat sessiemuzikanten die in de studio meespelen en een enkele keer invallen als een artiest een optreden heeft, maar nog geen eigen band, of er een bandlid ziek is. Platenmaatschappijen zijn van oudsher al bezig om zo veel mogelijk kosten en risico's bij de artiesten te leggen.
De platenmaatschappijen hebben in de meeste gevallen inderdaad een eigen verdeelsleutel, zodat ze niet meer per gedraaid nummer de bijbehorende artiest hoeven te betalen, maar min of meer vaste percentages van de totale inkomsten aan de artiesten uitkeren. Die verdeelsleutel wordt wel regelmatig (maandelijks/wekelijks) aangepast.

Veel artiesten zijn voor de optredens aangesloten bij een boekingskantoor. De boekingskantoren staan los van de platenmaatschappijen. Voor de gespeelde nummers tijdens een optreden moeten de artiesten zelf ook de rechten aan de platenmaatschappij betalen.
YopY @Stoney3K15 juni 2023 12:57
Veel artiesten (ook game devs, etc) hebben geen platenmaatschappij meer nodig en kunnen hun eigen muziek distribueren.

Natuurlijk, dan komt er nog steeds geld bij tussenpersonen terecht (bijv. spotify, youtube, en je hebt hulp nodig als je concerten wilt organiseren), maar het is 1 minder stap.
bytemaster460 @Stoney3K15 juni 2023 21:54
Ten eerste speelt het geen enkele rol hoeveel geld een platenlabel al heeft als het gaat om de vraag of een vergoeding redelijk is. Ten twee zijn lang niet alle platenlabels multinationals met honderden miljoenen omzet. Zeker beginnende bandjes of artiesten brengen muziek onder een klein label uit dat vaak ook zijn hoofd net boven water houdt,
hawke84 @Stoney3K15 juni 2023 10:39
De realiteit is ook dat juist de kleine muzikanten die weinig verdienen het prima vinden als je hun muziek deelt op Twitter, want dat is naamsbekendheid en gratis reclame
Dat is helaas exact hoe de meeste mensen denken over andere mensen die geen grote naam hebben.
Beetje een foute aanname. Er zijn zeker kleine, vaak beginnende artiesten in alle sectoren die dat zo zien, maar uit ervaring kan ik je vertellen dat verreweg de meeste artiesten gewoon betaald willen worden voor hun werk.
Stoney3K
@hawke8415 juni 2023 10:43
[...]


Dat is helaas exact hoe de meeste mensen denken over andere mensen die geen grote naam hebben.
Beetje een foute aanname. Er zijn zeker kleine, vaak beginnende artiesten in alle sectoren die dat zo zien, maar uit ervaring kan ik je vertellen dat verreweg de meeste artiesten gewoon betaald willen worden voor hun werk.
Dat is geen aanname, ik heb genoeg kleinschalige muzikanten in mijn eigen vriendengroep. Die zijn meestal zélf al de gene die hun nummers als eerste delen, met de boodschap 'spread the word'. De inkomsten krijgen ze dan uit optredens of uit verkopen van albums die ze in eigen beheer uitgeven op kleine schaal. Niet van streams op grote platforms.

Wanneer er een platenmaatschappij tussen gaat zitten verandert het spel ineens gigantisch, want die wil een heel groot stuk van de inkomsten afromen.
FONfanatic @Stoney3K15 juni 2023 12:11
Het staat elke ondernemer binnen de kaders van de wet vrij te ondernemen hoe die dat wil. Maar als jij alles gratis weggeeft zul je het moeilijk verkocht kunnen krijgen als je dat ineens niet meer doet.
Aldy @Stoney3K15 juni 2023 16:41
De realiteit is ook dat juist de kleine muzikanten die weinig verdienen het prima vinden als je hun muziek deelt op Twitter, want dat is naamsbekendheid en gratis reclame.
Bron? Of denk je dat? Je laat het nu overkomen alsof het een feit is.
MicGlou @n4m3l35515 juni 2023 08:37
Ligt ook aan het gebruik van de content... als jij de content gebruikt om het bijvoorbeeld te reviewen, te promoten etc. dan werkt dat normaal gesproken in het voordeel van de belanghebbende want het wordt immers onder de aandacht gebracht. Valt normaal gesproken ook onder fair use, maar toch zie je dat reviewers vaak in een constant gevecht zijn met de systemen van o.a. Youtube.

Wat betreft de muzikanten die er slecht of niet van kunnen leven etc... als het nou voornamelijk de belangen van die artiesten zijn die werden behartigd dan had je een punt, maar dat is dus wat niet gebeurd en gaan ook deze instanties vooral voor de grote successen en bedragen.

[Reactie gewijzigd door MicGlou op 25 juli 2024 02:04]

Verwijderd @MicGlou15 juni 2023 08:56
Sorry maar met exposure kan ik de huur niet betalen.
Cid Highwind @Verwijderd15 juni 2023 11:11
Ik denk dat het hier om twee verschillende zaken gaat.

Het reviewen, bespreken en daarmee indirect promoten is weliswaar exposure waar je de huur niet van kunt betalen, maar het is niet per sé oneigenlijk gebruik voor persoonlijk gewin. Al valt over dat laatste te discussiëren als men het eigen kanaal vol reclame heeft.

Dat is echter een compleet andere use case dan mensen die jouw muziek gebruiken om de eigen content op te leuken en hierdoor populairder te worden. Daar vind ik exposure namelijk gewoon een slap excuus, op dezelfde manier als dat ik al mijn software gratis via torrents binnen zou trekken en er m'n werk mee doe, want dat ik anderen vertel dat het goed werkt is genoeg betaling.

Fair use vs commercieel gebruik dus.
merethan @Verwijderd15 juni 2023 09:41
Dan moet je werken voor je geld.

Waarom denk je dat je recht hebt op betaald worden voor je hobby? Ik maak ook muziek, en da's ook maar puur voor de lol. Ik zou ook wel Tiësto of Eminem willen zijn, maar ben embedded software developer geworden omdat ik dat beter kan.

Da's nu eenmaal hoe kapitalisme werkt: Markt bepaalt de waarde, niet jij.

Voetnoot: AI tech is echt insane goed aan het worden. Als we het dan over marktwaarde hebben, nog een manier waarop technologische ontwikkeling die van muziek op ze kop zet.

[Reactie gewijzigd door merethan op 25 juli 2024 02:04]

Cambionn @merethan15 juni 2023 10:37
Waarom denk je dat je recht hebt op betaald worden voor je hobby? Ik maak ook muziek, en da's ook maar puur voor de lol. Ik zou ook wel Tiësto of Eminem willen zijn, maar ben embedded software developer geworden omdat ik dat beter kan.
Waarom denk je dat je recht hebt op betaald worden voor je hobby? Ik develop ook software[link naar git repository], en da's ook maar puur voor de lol. Ik zou ook wel Linus Torvalds of Bill Gates willen zijn, maar ben stratenmaker geworden omdat ik dat beter kan.

Wat een vlutreactie. Werk is waar men de kost mee verdiend. Muziek maken kan prima is iemands werk zijn, en in dit scenario is het enkel door oneigenlijk gebruik dat hij niet z'n geld verdiend. Niet omdat hij "niet goed genoeg" is om dat te kunnen. Twitter weigert namelijk de benodigde licenties af te nemen noch te modereren, en creëert daarmee een platform waarop illegaal muziek gedeeld kan worden. Dat is alsof men masaal jouw gemaakte code steelt en gaat uitgeven en gebruiken zonder toestemming, jou niet betaald, en dan zegt "ja maar voor je hobby hoef ik toch niet te betalen" ondanks dat het je fulltime baan is.

Klink vooral nogal jaloers naar mensen die wél van hun hobby hun werk hebben kunnen maken.

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 25 juli 2024 02:04]

Verwijderd @Cambionn15 juni 2023 11:06
Marktwerking houdt in dat mensen jou willen betalen voor je meerwaarde van je geleverde werk.
Dit soort acties van uitgevers en artiesten vernietigen elke vorm van schappelijkheid naar de muziekindustrie.
Schilders moesten vroeger ook portretten maken of een weldoener hebben om hun kunstwerken te maken.
Cambionn @Verwijderd15 juni 2023 11:32
Marktwerking houdt in dat mensen jou willen betalen voor je meerwaarde van je geleverde werk.
Het probleem hier heeft niks met marktwerking te maken. Marktwerking is als er geen vraag naar is wordt het niet gekocht en kun je er niet in handelen of moet de prijs omlaag om het aantrekkelijker te maken. En als er veel vraag naar is wordt het duurder. Maar dan nog koop je het product niet en hebt het niet, of wel en hebt het wel.

Maar het probleem is hier niet dat men het product dan maar niet koopt, maar dat men het product wél gebruikt maar niét koopt. En ook weigert te zorgen dat als het niet gekocht wordt, het dan ook niet gebruikt wordt. En daar zit het probleem.
Schilders moesten vroeger ook portretten maken of een weldoener hebben om hun kunstwerken te maken.
Die schilder maakte ook geen schilderij zonder die weldoener of iemand die een portret wou, en als dat wel gebeurde werd hij dus betaald. Als hij in z'n vrije tijd meer schilderijen maakte uit passie is zijn pakkie an. Maar men pakte niet zijn eigen schilderijen en zei "het is toch maar je hobby" en nam het mee zonder te betalen om in hun huis op te hangen, en dat is wel wat er hier gebeurd.
Dit soort acties van uitgevers en artiesten vernietigen elke vorm van schappelijkheid naar de muziekindustrie.
Tja, ik snap het wel hoor. Als iemand zomaar mijn werk gebruikt zonder mij daarvoor te betalen wordt ik ook niet vrolijk. En dan boeit het me eigenlijk niet eens of het een Tiësto of een Buurtband Bob is, men behoord gewoon betaald te worden voor hun werk. Zolang het niet gratis wordt aangeboden en er licenties voor gebruikt behoren te worden vergaard, behoor je deze dus gewoon te vergaren voordat je het gebruikt. Twitter moet ze dus gewoon kopen, of zulke content modereren.

De rijkdom en status van de eigenaar (in dit geval de artiest) heeft daar ook helemaal niks mee te maken, iemand heeft niet minder (noch meer) rechten omdat hij toch al zo veel geld en roem heeft. Dat is gewoon afgunnerij.

Ik denk dat al die mensen die alles gratis willen kunnen gebruiken en het daarbij niet erg vinden dat iemand anders hun werk onrechtmatig en voor noppes wordt gebruikt, ook de schappelijkheid van de muziekindustrie vernietigen. Waarom schappelijk doen naar mensen die zo met je omgaan? Van mij zouden ze ook de pot op kunnen hoor...

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 25 juli 2024 02:04]

i-chat @Cambionn15 juni 2023 12:03
wat een flutreactie en hoe krijgt iemand hier in godsnaam een +2 voor.

werken is in beginsel gewoon MOEITE DOEN. ik heb ook wel eens gratis een achtertuin beteld, een een oprit bestraat - was het hobby nee, ow dan moet ik nog zeker 3 / 30e maandloon voor gaan krijgen. wat onzin.

werk is in beginsel dat jij iets doet voor een ander waar hij je voor betaald omdat ie het graat wil en het zelf niet beter kan..

de hele dag op je reet zitten en youtube inkomsten binnentrekken is ook alleen maar weggelegd voor de groten en meestal is dat omdat ze op hun specifieke terrein echt iets aan meerwaarde hebben.. de ene doet dat zingend, de ander maakt computer-video's, de ander houdt vissen weer een ander haald gekke grappen uit of geeft tips hoe je beter met je geld op kan gaan.

maar als jouw product in een bepaalde vorm te generiek is dan is heet kopen dus geen meerwaarde,
post het lekker zelf op youtube en spotify daar krijg je wel betaald voor je luisteraars, laat mensen je betalen op patreon of twitch of flowplane voor je werk en organiseer concerten je je lokale buurthuis

ja twitter hoort eigenlijk gewoon te betalen als ze niet-licentie-vrije muziek toestaan buiten de grenzen van fair-use om... maar denk maar niet dat jij daar ooit een euro van gaat zien,
Cambionn @i-chat15 juni 2023 12:34
werken is in beginsel gewoon MOEITE DOEN. ik heb ook wel eens gratis een achtertuin beteld, een een oprit bestraat - was het hobby nee, ow dan moet ik nog zeker 3 / 30e maandloon voor gaan krijgen. wat onzin.
Als jij van te voren aangeeft dat het betaald werk is, dan hoor je betaald te worden ja. Als je van te voren geeft dat het gratis is, dan niet. Ik vermoed dat jij daar niet als betaalde kracht was ingehuurt en ze zeiden "nah geen zin te betalen" nadat je klaar was, maar dat je zelf akkoord bent gegaan met het niet krijgen van een betaling. Maar deze muziek is nooit als gratis uitgegeven, dus die vergelijking gaat niet op.
de hele dag op je reet zitten en youtube inkomsten binnentrekken is ook alleen maar weggelegd voor de groten en meestal is dat omdat ze op hun specifieke terrein echt iets aan meerwaarde hebben..
Niemand heeft het hier over YT, het gaat om muzikanten die via uitgevers worden uitgegeven. En als die geen meerwaarde hebben, waarom wordt dan uberhaupt hun content gebruikt?
maar als jouw product in een bepaalde vorm te generiek is dan is heet kopen dus geen meerwaarde,
post het lekker zelf op youtube en spotify daar krijg je wel betaald voor je luisteraars, laat mensen je betalen op patreon of twitch of flowplane voor je werk en organiseer concerten je je lokale buurthuis
Niet kopen is prima, maar dat betekend ook niet gebruiken. Maar dat doet men niet, en dat is nou juist het probleem...

En wat heeft zelf posten op YT ermee te maken. De meeste platenlabels posten sowieso gewoon op YT. Maar het gaat hier om derden die iets posten op Twitter waar ze geen rechten toe hebben. Daarbij, YT, en menig ander social media, betaald gewoon licenties zodat ook derden die content kunnen posten. Twitter weigerd dat, dus moet Twitter zorgen dat content niet op hun website komt tenzij de uploader de rechten van de content bezit. Zo moeilijk is dat allemaal niet.
ja twitter hoort eigenlijk gewoon te betalen als ze niet-licentie-vrije muziek toestaan buiten de grenzen van fair-use om... maar denk maar niet dat jij daar ooit een euro van gaat zien,
Dus nu kom je eigenlijk op het punt dat ik gelijk heb...

Ik snap niet waarom je aanhaalt dat ik daar geen euro van ga zien. Dat lijkt me logisch toch? Ik ben geen muzikant noch werk in bij de uitgevers en platenlabels. Sterker nog, ik besteed geld om muziek aan te schaffen op CD, en upload die muziek nergens online. Ik ben gewoon een random nerd die vind dat men betaald hoort te worden voor hun werk :+

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 25 juli 2024 02:04]

tunnelforce1 @Cambionn15 juni 2023 12:57
Altijd al bizar gevonden te betalen voor muziek. voor optredens ben ik graag bereid te betalen maar voor een vierderangs product niet.
Cambionn @tunnelforce115 juni 2023 13:12
Altijd al bizar gevonden te betalen voor muziek. voor optredens ben ik graag bereid te betalen maar voor een vierderangs product niet.
Denk dat je hiermee de tijd en moeite die gaat in het maken van een album enorm te niet doet. Studio-releases komen echt niet uit de lucht vallen. Het is echt niet alsof iemand daar een middagje zit te jammen en boem, daar staat het nieuwe album. Daar gaan maanden aan werk aan vooraf, en zijn enorm veel partijen bij betrokken.

Zelf vind ik het bizar dat men vind dat dat allemaal maar gratis moet worden geleverd. Met veel creatievere beroepen overigens, en andere beroepen waarbij men enkel het eindproduct ziet en niet het achterliggende werk (zoals veel programeerspul). Niet enkel in de muziek.
tunnelforce1 @Cambionn15 juni 2023 13:24
Als je dat volhoud dan schakelt iedereen over naar ai muziek die gratis is.
Ben benieuwd wat die muzikanten in spe daar van zouden vinden.
dakka @tunnelforce115 juni 2023 13:40
En dan heb je geen muzikanten die meer optreden en wordt het alleen uitgeven als vierderangs product, oeps, waarom zou iemand gratis ai muziek uitbrengen, wat denk je dat het ontwikkelen van modellen en die hardware kost?

[Reactie gewijzigd door dakka op 25 juli 2024 02:04]

Cambionn @tunnelforce115 juni 2023 14:29
Als je dat volhoud dan schakelt iedereen over naar ai muziek die gratis is.
Want die muzikanten gaan leven van het toch al niet-betaalde gebruik? Als ze verdwijnen en AI de plek neemt (die gewoon net zo hard commercieel ingezet gaat worden, en wat ook al jaren gebeurd maar niet heel groot is nog. Gratis AI muziek gaat echt niet groter zijn dan de huidige licentie-loze muziek), denk ik niet dat dat komt door mensen die vinden dat men gewoon betaald moet worden voor hun werk. Denk eerder dat die mensen die vinden dat alles gratis moet ze de kop kost.
Ben benieuwd wat die muzikanten in spe daar van zouden vinden.
Ik denk dat die heel blij zijn dat ik gewoon betaal voor mijn CDs :+ . Daar krijgen ze namelijk inkomen van. Niet van jouw licentielose Twitter berichtje.
Verwijderd @Cambionn15 juni 2023 14:44
Ik kan je standpunten geloven. En zeker mate ook steunen.

Maar vaak wordt muziek gedeeld. Niet uit winstbejag, maar wordt het vaak in context gebruikt ter ondersteuningvan persoonlijke gevoelens en ideeën.
Dus op het moment als "uitgevers" komen klagen en zeuren over betalen, val je mensen persoonlijk aan op hun ideeën en opvattingen en zal het zeker niet ervaren worden als dat een onrecht die rechtgezet moet worden.

Beide keren ben je financieel de sjaak. Maar in het tweede geval zal het imago aangetast worden.

En alle verdiende gelden zal naar advocaten gaan en naar uitgevers en niet naar de artiesten.
Emielvb @Cambionn15 juni 2023 13:31
als je van je hobby je werkt maakt heb je geen hobby meer :)
merethan @Cambionn19 juni 2023 17:57
Twitter weigert namelijk de benodigde licenties af te nemen noch te modereren
Vlutreactie? Ik vind het wel grappig eigenlijk hoe je copyright als een soort natuurkracht of gegeven presenteert terwijl het een door de overheid afgedwongen kunstmatig monopolie is. Met marktwaarde heeft alles wat er op volgt weinig te maken. En daarmee snijd de rest van jouw reactie voor mij weinig hout.
Klink vooral nogal jaloers naar mensen die wél van hun hobby hun werk hebben kunnen maken.
Embedded is mijn hobby. Ook verre van de enige: Ik had even goed automonteur kunnen worden.
Jasphur @merethan15 juni 2023 11:06
Dan moet je werken voor je geld.
In mijn ogen zeg je hier mee dat personen die muziek maken, of anders cultureel bezig zijn, niet werken...

Mijn vrouw is illustrator en dat is inderdaad begonnen als hobby maar ze is ondertussen professional. Nog steeds krijgt ze met regelmaat vreemde blikken als ze haar prijs geeft voor bijvoorbeeld een illustratie voor op een geboortekaartje. Zo'n blik van "waarom zo duur, het is toch je hobby" of "waarom zo duur, ben je niet blij dat ik je illustratie naar 50 mensen stuur. Exposure is belangrijk!"

En ja exposure/naamsbekendheid is zeker belangrijk, maar het lijkt er op alsof alles wat maar met cultuur of als alternatief beschouwd wordt niks mag kosten omdat deze personen het toch als hobby hebben.

Uitspraken zoals die van jou halen echt het bloed onder mijn nagels vandaan. Ik ben zelf afgestudeerd aan de kunstacademie en een aantal mede studie genoten moesten noodgedwongen switchen van baan, omdat het leven in deze maatschappij niet meer te betalen is met een beroep dat veelte veel mensen als liefdadigheid zien/of niks voor willen betalen. Zij zijn van hun hobby naar een, in jouw ogen, 'echte' baan geswitched. De meeste zijn nu erg ongelukkig, omdat het leven wat bij een 'echte' baan hoort helemaal niet bij hun past en omdat ze eigenlijk veel beter zijn in creatief denken en creatieve uitingen maken dan 'echt werk'.

Cultuur, in allerlei vormen, is hard nodig in onze maatschappij en de meesten die dat uitoefen vragen niet eens de hoofdprijs, maar gewoon een eerlijke belonging tegenover hun kosten. Het is dus zeker niet vreemd dat ze hiervoor opstaan.
i-chat @Jasphur15 juni 2023 12:11
ik denk dat er meer gezegd wordt,

als je niet goed genoeg bent is het geen werk,
als je niet werkt voor je geld door bijvoorbeeld optredens te geven is het geen werk.
als je niet bereid bent ook dingen te doen die NIET leuk zijn is het geen werk ..
< dingen die niet leuk zijn: je muziek op spotify zetten en zien dat je maar heel weinig krijgt terwijl jij vind dat je meer waard bent >

dus misschien gewoon uit slachtofferrol stappen en laten zien waarom jij op dat specifieke punt betaald moet worden voor dat werk.

bedenk je eens dit, het is niet alsof we terug zijn in de middeleeuwen waarin jij door de grote heer van het land uit je huis wordt gehaald en gedwongen je rideltjes te spelen omdat hij de koning moest vermaken. er is niets gestolen, je bent niet gedwongen tot werk, dus dus alle schade die je hebt is feitelijk al fictief. ja maar als je het niet had kunnen downloaden, en je had het nog steeds willen hebben DAN had ik er dus geld voor gekregen. om er dan altijd maar vanuit te gaan dat elke bestand dat gedownload was ook automatisch een gemiste verkoop zou betekenen.
Jasphur @i-chat15 juni 2023 12:31
Ik snap je helemaal behalve
dus misschien gewoon uit slachtofferrol stappen en laten zien waarom jij op dat specifieke punt betaald moet worden voor dat werk.
Dit gaat inderdaad op voor alle soorten ondernemers, cultureel of niet, dit is inderdaad hoe de markt/ondernemerschap werkt. Ook voor ondernemers die "echt" werk hebben, zoals (blijkbaar) een embedded software developer. Maar het gaat mij er meer om dat de mind set vooral is ge-ent op dat een beroep dat door andere wordt gezien als "hobbymatig" blijkbaar geen bestaansrecht heeft, omdat een persoon het beroep niet ziet als "echt" werk?
BiaggioLuciano @i-chat15 juni 2023 12:49
als je niet goed genoeg bent is het geen werk
Dus de programmeurs van ING of verscheidene games dies bugs en storingen veroorzaken zijn geen echte werkers, maar hobby programmeurs?
als je niet werkt voor je geld door bijvoorbeeld optredens te geven is het geen werk
Ah ja optredens geven, zo makkelijk en zo goedkoop ook. En kom niet met open-mic avonden, want alleen dat levert ook geen brood.
als je niet bereid bent ook dingen te doen die NIET leuk zijn is het geen werk
Dus een willekeurig kantoormedewerker die niet langer wilt blijven (mogelijk met extra vergoeding) doet ook geen werk, maar komt voor de lol?
gewoon uit slachtofferrol stappen en laten zien
Zullen we anders geen victim-blaming doen? Als men er niet voor zou willen betalen goed, maar dat geeft ze niet het recht om het dan alsnog te gebruiken. U loopt toch ook niet naar de Mediamarkt om zo een tv mee naar buiten te nemen die u beeld te duur vind maar wel wil hebben?
jaxxil @merethan15 juni 2023 11:21
Dat jij het doet voor de lol betekent niet dat andere mensen er niet hun brood mee mogen verdienen. Ik heb voor de lol microcontrollers geprogrammeerd, mag ik nu jouw code jatten en tegen jou zeggen dat je als embedded developer maar echt werk moet gaan zoeken omdat ik dat allemaal een hobby acht?
Aldy @merethan15 juni 2023 16:35
Bedoel je dat diefstal in een kapitalistische samenleving is toegestaan?
bytemaster460 @merethan15 juni 2023 21:44
Dat een artiest niet rond kan komen omdat zijn muziek niet genoeg oplevert is inderdaad marktwerking g en kapitalisme. Dat een artiest niet kan rondkomen doordat mensen zijn muziek niet betalen maar wel beluisteren en doorkopieren heeft niets met kapitalisme te maken maar gewoon met het overtreden van de wet.
MicGlou @Verwijderd15 juni 2023 09:42
Als jij niet verder wil kijken dan je neus lang is... exposure betekent meer naamsbekendheid, meer naamsbekendheid betekent normaal gesproken meer verkoop/streams etc. Je kan misschien het beste zingen van de hele wereld en er je geld mee willen verdienen, maar als je dan vervolgens geen 'exposure' wil dan zal je altijd een huiskamer artiest blijven.
bytemaster460 @MicGlou15 juni 2023 21:45
Maar een artiest bepaalt dat helemaal zelf of die zijn muziek goedkoper of gratis aanbiedt voor exposure. Nu is het meer een excuus om illegaal te luisteren en het goed te praten onder het mom van exposure.
iAR @Verwijderd15 juni 2023 09:42
Als onbekende artiest ook niet…
SunnieNL @MicGlou15 juni 2023 09:53
Ligt ook aan het gebruik van de content... als jij de content gebruikt om het bijvoorbeeld te reviewen, te promoten etc. dan werkt dat normaal gesproken in het voordeel van de belanghebbende want het wordt immers onder de aandacht gebracht. Valt normaal gesproken ook onder fair use, maar toch zie je dat reviewers vaak in een constant gevecht zijn met de systemen van o.a. Youtube.
Hallo, ik ben influencer en heb 3000 volgers. Ik kom vandaag bij u eten en maak daar een review van. Goed voor uw zaak, dus het lijkt me dat ik die rekening van 200 euro niet hoef te betalen.
Dat is eenzelfde soort reactie als je nu schrijft.

Fair use gebruik is een fragment gebruiken van minder dan 30sec. Niet een heel nummer.
MicGlou @SunnieNL15 juni 2023 10:03
Nee niet hetzelfde verhaal... jouw argument is in dezelfde strekking als 'you wouldn't download a car'.

Dat is overigens niet wat fair use is...
In its most general sense, a fair use is any copying of copyrighted material done for a limited and “transformative” purpose, such as to comment upon, criticize, or parody a copyrighted work. Such uses can be done without permission from the copyright owner. In other words, fair use is a defense against a claim of copyright infringement. If your use qualifies as a fair use, then it would not be considered an infringement.
SunnieNL @MicGlou15 juni 2023 10:48
Tuurlijk is dat wel hetzelfde verhaal. Als de belangstellende het onder de aandacht wilt hebben (wilt laten promoten) regelt die dat zelf wel. Daar is geen reviewer of influencer voor nodig die dat wel Ff gratis doet zonder te vragen en het hele nummer daarbij publiceert, want hij heeft wel 10.000 volgers.

Fair use het hele nummer gebruiken is ook bullshit. Je kunt commentaar of kritiek makkelijk met een 30sec fragment doen of verwijzen naar een legale bron zoals een spotify link. Een volledig nummer online zetten en dan 3 regels commentaar leveren is geen fair use. Je zet bij een boek review ook niet het hele boek gratis ter download (al hoewel sommige -niet zo legale- sites dat ook doen)

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 25 juli 2024 02:04]

i-chat @SunnieNL15 juni 2023 12:18
grappig dat jij dat vind, en dat de wet specifiek iets anders vind.

het maken van paridiën of transformatieve werken is ggewoon opgenomen in de wet.

dan is er natuurlijk wel de vraag: wat is dan transformatief, een reactie-video waar geen diepgang is is zeker niet transformatief maar creatiever gebruik of bijvoorbeeld journalistiek gebruik dan weer wel dan is die 30sec regel van jouw gewoon BS.

die 30sec regel is meer een wildcard regel en het werk dan ook zo...

mag ik jouw werk zonder toestemming gebruiken,

> korter dan 30sec - ja
> langer dan 30sec - alleen als het aan regels voldoet, zoals hierboven beschreven.
bytemaster460 @MicGlou15 juni 2023 21:47
Ik denk dat die analogie juist heel goed is.
pepsiblik @MicGlou15 juni 2023 11:17
Twitter is nou niet bepaald een review platform. Fair Use lijkt me niet van toepassing. Maar we zullen het zien in de rechtbank.
Tintel
@n4m3l35515 juni 2023 08:54
Wel grappig dat je voor de 'kleine' muziekmaker wel stelt dat ze ook geld moeten kunnen verdienen. Maar dat geldt dan toch ook voor de 'kleine' contentmaker? Die verdient ook praktisch niets begrijp ik.

Dus ik ben het wel met je eens maar het zou moeten gelden voor iedereen die wat maakt (muziek, video, foto's) wat door anderen wordt 'gebruikt' (bekeken/beluisterd). De platformen die nu grof geld verdienen zijn alleen maar facilitators.
En het punt bij de 'muziek-industrie' is dat ze vooral optreden voor de aangesloten muziekkanten - beetje maffia effect dus; beschermgeld moet betaald worden. Ook zijn de interpretaties van wat Musk zei m.b.t. verwijderde tweets een tikkie doorgeslagen.
Maar zo lijkt de wereld in elkaar te zitten - alleen grote (en rijke) verenigingen/bedrijven kunnen nog hun gelijk halen omdat het rechtssysteem zo duur is geworden.
FONfanatic @Tintel15 juni 2023 12:04
'De kleine man (x/v/m)' kan zich verenigen met anderen die de pineut zijn. Zo is de Stichting Brein opgericht, om hun belangen te dienen.
Tintel
@FONfanatic15 juni 2023 12:12
Maar is dat dan gratis (of betaalbaar)? Stichting Brein is in mijn ogen het grote voorbeeld van media-maffia.:
  • De betalende kijker moet de waarschuwingen zien (gelukkig is muziek daarvan gevrijwaard).
  • Ze treden hardhandig en intiminderend op - ook tegen de 'kleine' overtreder
  • Ze willen het niet helemaal uitroeien want dan verdwijnt ook hun bestaansrecht
  • Ze vinden privacy maar een onhandig concept
bytemaster460 @Tintel15 juni 2023 22:06
Brein treedt helemaal niet hardhandig op. De schikking die je in eerste instantie ontvangt is heel redelijk in relatie tot de overtreding. De leden van de stichting hebben Brein nu eenmaal die opdracht gegeven.
De leden betalen de stichting alleen als die vooruitgang boekt. Het moedwillig traineren van resultaat brengt hun bestaansrecht veel meer in gevaar.
Wat betreft de meldingen aan betalende kijkers heb je helemaal gelijk.
Tintel
@bytemaster46016 juni 2023 11:46
Brein treedt helemaal niet hardhandig op
Ik heb toch genoeg gevallen gelezen van mensen die enkele films had geshared via een torrent en dat eigenlijk dus ook niet beseften maar wel flinke schikkingsvoorstellen hebben ontvangen van Brein. Dat zijn kleine overtreders en de bedragen waren hoog genoeg om flink van te schrikken. Dat is intimidatie toch?
bytemaster460 @Tintel17 juni 2023 13:37
Ik denk dat we dan eerst even moeten weten hoe hoog de schikkingsvoorstellen voorstellen precies waren en hoeveel er dan gedownload of geüpload is.
Wat ik kan vinden is dat in 2019 iemand die DVDs op marktplaats verkocht met daarop 13.500 ebooks een schikkingsvoorstel kreeg van 450 euro. Dat vind ik heel redelijk en zeker geen intimidatie.
Tintel
@bytemaster46019 juni 2023 09:03
Ja, dat is een meer dan redelijk voorstel zelfs. Maar ik heb die gevallen wel gelezen alleen terugvinden... :/
Verwijderd @Tintel15 juni 2023 08:57
Grote platforms presenteren zich graag als facilitators. Maar juist hun rol maken ze te gelde met advertenties. En die inkomsten delen ze niet.
Verwijderd @Verwijderd15 juni 2023 09:23
Lees het artikel nog eens.
Die andere grote platforms betalen netjes voor de licentie, dus delen ze de inkomsten wel.
Verwijderd @Verwijderd15 juni 2023 09:33
Ik had het niet over de muziek.
Tintel
@Verwijderd15 juni 2023 10:16
idd - ze drijven op de content van anderen en betalen daar verrassend weinig voor. Natuurlijk zijn er mensen rijk geworden van YT-filmpjes maken - maar die moeten het echt hebben voor een heel groot volume. En de reclame kan overal opduiken.

Het is een uiterst vervelend model: de content maker heeft de meeste 'stress' want hij/zij moet relevant blijven. Ze verdienen in verhouding weinig. De advertenties - waar bijna geen enkele kijker op zit te wachten - brengen het meeste geld binnen maar dat gaat naar het platform.
Het platform wordt om die reden ook steeds machtiger en je ziet dat ze dit omzetten naar minder vergoeding richting de contentmakers. Ondertussen hebben we nog 'secundaire content' zoals muziek - die wil ook een deel van de taart. Maar ook weer geldt: de muziekmaker wordt relatief matig beloond. Pas bij een enorm volume worden de muziekant er echt wijzer van.
tunnelforce1 @Tintel15 juni 2023 13:05
Ik vind artiesten maar ouderwets, ga weg bij die platenboer en promoot jezelf en start een patreon.
Tintel
@tunnelforce115 juni 2023 13:11
Tja - aan de ene kant veel meer controle maar natuurlijk is promotie ook kostbaar (qua tijd en geld) en de reikwijdte van een platenmaatschappij is een stuk groter. Dus ik begrijp artiesten wel dat ze dit niet altijd doen.
De ellende is dat de machtspositie van de 'overkoepeling' zo scheef gegroeid is.
tunnelforce1 @Tintel15 juni 2023 13:17
Weet je, net als elke eigen zaak moet je eerst investeren.
Gratis optreden bijvoorbeeld.
Tintel
@tunnelforce115 juni 2023 13:55
Oh, dat zullen ze vast ook wel doen - maar zolang je nog aan de weg timmert kom je natuurlijk zelfs niet gratis op een podium voor duizenden mensen....reikwijdte dus...
Stoney3K
@tunnelforce115 juni 2023 14:10
En dan kom je er achter dat er geen uitgevend platform of CD-perser is die jouw muziek wil verkopen omdat je niet aangesloten bent bij de Buma. Hoe word je aangesloten bij de Buma? Door te tekenen bij één van de grote platenmaatschappijen, want de Buma laat niet zo maar nieuwe leden toe.
JackJack @n4m3l35515 juni 2023 09:31
Ze krijgen juist geld voor niets.
1x plaatje opnemen en vervolgens achterover leunen terwijl het geld binnenstroomt.
Ik krijg ook niet betaald voor elke keer dat de code die ik geschreven heb wordt gebruikt.
Tintel
@JackJack15 juni 2023 10:22
Dat is waarom het een moeilijk model is. Want dat 'hergebruik' van effort zonder dat eigenlijk nog arbeid wordt verricht, betekent dat je niet meer 'loon naar werk' hebt. En je ziet dat steeds meer mensen (logisch ook) daar de voorkeur voor hebben. Maar dat maakt de spoeling ook weer dunner.
Vruchtgebruik (dus zonder effort van een mens) verschuift dit ook steeds meer naar 'weinig werk maar veel geld' (denk aan verhuur van onroerend goed). Op die manier moeten echter mensen die wel middels geld-voor-tijd hun inkomsten krijgen steeds meer werk verrichten als dat werk relatief simpel is (dus veel mensen het zouden kunnen). Zoals in bijv. Amerika mensen met meerder banen - die dus echt wel meer dan 8 uur per dag werken. Schril contract met bijv. een huisjesmelker. Die leunt vooral achterover...
MornixRS @Tintel15 juni 2023 15:40
Daarom zijn tickets en merchandise tegenwoordig ook peperduur. Vroeger was een tour promotie van het album waar desnoods verlies op kon worden gemaakt. Tegenwoordig is het bijna andersom.
Tintel
@MornixRS15 juni 2023 15:48
Bijna andersom? Ik begreep dat muziek-artiesten (muzikanten?) nu het meeste verdienen met concerten en de rest is bijvangst. Het nadeel is dat je dan wel eerst op een bepaalde bekendheidsniveau moet zien te komen. Een klein zaaltje is nog geen concert in deze context. Kan nog steeds lucratief zijn als ik de bedragen soms hoor maar dat geldt dan alleen voor de wat bekende namen.
MornixRS @Tintel16 juni 2023 10:23
Daar sloeg de bijna op. Ik denk niet dat bands die voor 25 euro optreden in kleine zaaltjes daarop binnen lopen.
JackJack @Tintel15 juni 2023 10:37
Ja, ik snap wat je bedoeld inderdaad.
Ik denk dat de moderne mindset en de opkomst van het internet hierbij ook een rol spelen.
"Ik wil alleen betalen voor mijn gebruik en ik wil het NU"

Het gevolg is meer "X als dienst" bedrijven.
Een auto/koelkast/tv leasen bijvoorbeeld.
En diensten zoals netflix etc.
Maar dus ook muziek.

Het gevolg is dat groot gebruikers relatief goedkoop uit zijn.
Maar klein gebruikers relatief duur.
Tintel
@JackJack15 juni 2023 10:58
Ja - dat komt hier nog bij. Voor de fabrikant is het tegenwoordig: liever een terugkerende inkomstenbron dan een eenmalige aankoop aangezien de levensduur relatief hoog is van veel produkten. Vooral media (dus muziek, films e.d.) hebben een enorme 'levensduur'. Na 10 jaar is de disc (of de file op de HDD) nog van dezelfde kwaliteit. Maar duurzame produkten noemen we natuurlijk niet voor niets duurzaam en dus is een auto ook nog steeds bruikbaar en nuttig na 10 jaar.

En in de moderne mindset past ook: lekker ontzorgen - altijd de bijna nieuwste variant, directe vervanging bij defect. Maar tegelijkertijd loopt het risico enorm op. Even geen inkomsten en je raakt je koelkast, entertainment, huis, auto kwijt. En wat betekent dat? Geen vervoer / dak boven je hoofd en veel stress (want ook geen ontspanning en het missen van dergelijke levensbehoeftes geeft natuurlijk ook stress) en op een gegeven moment wordt het zelfs moeilijker om eten voordelig te krijgen. Oeps....

En juist de mensen met relatief lage inkomens lopen meer risico want hun baangarantie is lager + hun financiele buffer is veel kleiner + ze bezitten nog minder en huren dus nog meer. Uitkeringen lossen dit probleem deels op maar die kunnen toch onvoldoende zijn en dus raken ze een deel van 'hun leven' (ik heb geen andere omschrijving hiervoor...) kwijt.
bytemaster460 @JackJack15 juni 2023 21:40
Vreemd vergelijk. Een artiest of mediabedrijf doet een investering soms miljoenen om een plaat of film te maken en moet het product vele duizenden keren verkopen om die investering terug te verdienen. Jij hoeft geen investering te doen om die code te kunnen maken. Je krijgt gewoon je uren betaald en daarme is het maken van die code gefinancierd. Je werkgever gebruikt het mogelijk in een product om steeds weer opnieuw te verkopen.
BertNL @bytemaster46015 juni 2023 22:38
Een software ontwikkelaar die als zelfstandig ondernemer een app maakt en die voor 1 euro par download verkoopt, verdient telkens opnieuw aan de app.
bytemaster460 @BertNL15 juni 2023 22:49
Klopt, ook dat geeft aan dat het vergelijk hierboven mank gaat.
PacinoAllstars @JackJack15 juni 2023 22:34
Nou bij mij wel en heeft me geen windeieren gelegd. Ooit gehoord van licenties?

Ik denk dat softwarelicenties en muziekroyalties vergelijkbaar zijn omdat ze beide betrekking hebben op het gebruik van intellectueel eigendom. Het is belangrijk om de eigenaar van het intellectuele eigendom te compenseren voor het gebruik ervan. Dit is waar softwarelicenties en muziekroyalties in beeld komen. Door een vergoeding te betalen voor het gebruik van het intellectuele eigendom, kan de eigenaar worden gecompenseerd voor hun werk.
Corodix @JackJack16 juni 2023 10:49
Niet? Als je software schrijft en dat onder een betaalde licentie gaat verkopen dan krijg je wel degelijk geld elke keer dat iemand de code die je hebt geschreven voor het eerst wilt gebruiken. En gooi je er een abonnement op i.p.v. een eenmalige aankoop dan blijf je er zelfs geld voor krijgen.
Verwijderd @JackJack15 juni 2023 20:45
Jouw code valt dan ook niet onder het auteursrecht.
BertNL @Verwijderd15 juni 2023 22:37
Op software rust auteursrecht.
Sine @JackJack16 juni 2023 10:04
Dire Straits - Money For Nothing
OmgItsKoen @n4m3l35515 juni 2023 08:48
1990 belt, ze willen hun rappers terug. :+

Je hebt wel gelijk, daarnaast kan ik me voorstellen dat dit veel erger is geworden nadat Elon Musk talloze "nutteloze" services heeft uit laten zetten.
D3F @OmgItsKoen15 juni 2023 10:25
Ah, de jaren 90. Ik ben er in opgegroeid en heb toen nooit (bewust) naar rapmuziek geluisterd. Vandaag de dag mag ik ervan genieten. Rap die tenminste nog ergens over gaat :)

sorry voor off topic
Arloid @n4m3l35515 juni 2023 09:02
Komt bij dat dit globaal ook voor een hoop andere sectors geld en dit echt geen nieuw probleem is. Dit gaat van Mario plaatjes in YouTube thumbnails tot stl files in 3d print filmpjes.

Daarbij ben ik het eens dat een hoop onder fair use valt. Echter denk ik wel dat een platform zoals Twitter verantwoordelijk is om zijn licenties op orde te houden en waar nodig te modereren.

[Reactie gewijzigd door Arloid op 25 juli 2024 02:04]

IStealYourGun @n4m3l35515 juni 2023 09:46
Volgens mij is 50ct juist een artiest die failliet is gegaan en zijn muziek portfolio heeft verkocht. :+
memphis @IStealYourGun15 juni 2023 10:29
50ct heeft zichzelf failliet verklaart om bepaalde ellende met de belasting te ontwijken.
batjes @n4m3l35515 juni 2023 10:22
Maar goed, dat is toch overal zo in de bekende (nederlander) wereld?

Influencers idem, de meeste houden er nauwelijks een inkomen aan over en er zijn er een paar die verzuipen in de inkomsten.

Voor elke populaire geslaagde voetballer op TV, staan duizenden gefaalde voetballers tegenover.

Overigens, zo succesvol waren veel van onze muzikale 'jeugdhelden' niet. Veelal was show.

De muzikanten houden er vrij weinig aan over, maar er zijn wel degelijk een boel mensen die rondkomen van de inkomsten op die muzikanten.

Hoezo werken voor niets, het gebrek aan inkomsten voor vele artiesten is niet de schuld van ons eindgebruikers.
memphis @n4m3l35515 juni 2023 10:27
Het is niet dat het voor niets werken is, ik noem het eerder gratis reclame. Ik noem bv het nummer Nothing else matters van Apocalypta. Gebruikt in de serie Wednesday en direct daarna 1 van de meest gezochte nummers en de band heeft daardoor grote bekendheid gekregen. Even naast het feit dat ze voor het gebruik zijn betaald zouden ze bij onbetaald ook geen schade geleden hebben maar nog steeds dikke verdiensten. Maar ook, genoeg reviewers die tegen betaling reactions doen, ze stoppen er immers ook geld in, naar mijn weten is dat tegen de fair use en nog steeds vind ik dat die paar dollar die ze opstrijken niet weegt tegen de naamsbekendheid van de artiest die ze er mee creëren.
Ja, ik kijk reaction video's en ben zo in aanraking gekomen met artiesten die ik anders nooit hier op de commerciele radio/TV gehoord/gezien zou hebben, Dimash als mooi voorbeeld is zo'n ongelofelijk getalenteerde artiest dat geen bekendheid heeft in de commerciele muziekwereld maar dankzij youtube en reactions wereldwijd wel fans heeft. En hij vind het geen probleem dat zijn muziek reviewed wordt wat ook te zien is in enkele van de docu's over hem maar zijn productiemaatschappij heeft er wel problemen mee en is dan ook de reden dat veel offline wordt gehaald.

Misschien een aanrader is de youtube channel van TankTheTech die hier heel vaak op in gaat. https://youtu.be/74tjbeGggFw
iqcgubon @n4m3l35515 juni 2023 09:14
Niemand gebruikt Twitter als muziekspeler.

Dus wat er gebeurt: Mensen horen een voor hen onbekende artiest via Twitter, en zijn dan misschien geneigd om naar "de bron" te gaan via een muziekplatform om meer te horen op legale, betalende, manier.
bytemaster460 @iqcgubon15 juni 2023 22:18
Misschien, misschien ook niet. Het initiatief om muziek ter promotie gratis ter beschikking te stellen zal toch echt bij de artiest moeten liggen en niet bij de Twittergebruiker.
Expresso @n4m3l35515 juni 2023 10:09
Over het algemeen zien de artiesten zelf NOPPES van wat er zoal verkocht wordt van hun muziek. De platenbazen houden alles voor zichzelf.

Nee, de artiesten zelf moeten het hebben van hun concerten, merchandise, en wat ze daar verkopen aan muziek.

Ja, Within Temptation, Madonna, etc. kunnen zelf hun voorwaarden bepalen en krijgen juist weer wel een gedeelte van de verkopen. Maar de kleinere artiest? Die kan naar zijn geld fluiten.

Wat mij betreft mogen de grote labels kapotgenaaid worden.
bytemaster460 @Expresso15 juni 2023 22:20
Ligt helemaal aan het contract dat er tussen artiest en label wordt gesloten. Los daarvan wordt door de wet bepaald of iets wel of niet kan en niet door je persoonlijke wrok tegen bepaalde bedrijven.
Verwijderd @n4m3l35515 juni 2023 10:15
Daarnaast: 50 Cent is vooral rijk door een fortuinlijke investering in Vitamin Water (subs. van Coca Cola) niet door rapmuziek.
nullbyte @n4m3l35515 juni 2023 16:01
De realiteit is dat veel mensen helemaal niet van muziek rond kunnen komen,
En dat zijn dus niet de artiesten van deze 1700 nummers waar die 250 miljoen naartoe moet gaan.
Cyberpuppy @n4m3l35516 juni 2023 14:47
Ja maar. Die centen gaan dus niet bij de kleine muzikanten terecht komen. Registreer voor de grap eens een paar eigen nummers en vraag dan aan BUMA hoeveel je uit die pot inkomsten gaat krijgen.
Orangelights23 @memphis15 juni 2023 08:35
Precies, ik werk ook als consultant altijd de eerste drie maanden gratis om mijn bekendheid te verhogen…
merethan @Orangelights2315 juni 2023 09:45
Voor ik een gevuld CV had, was dat inderdaad wat ik gedaan heb.
YopY @merethan15 juni 2023 12:59
Dat heet een stage, en daar wordt vaak voor betaald door de werkgever en de studiefinanciering.
merethan @YopY19 juni 2023 18:01
Nee hoor, ik was al lang van school.
bytemaster460 @merethan15 juni 2023 22:26
Dan bepaal je dat zelf. Hier zie je dat Twittergebruikers even voor de artiest willen gaan bepalen dat zijn muziek gretais gebruikt kan worden voor exposure.
com2,1ghz @Orangelights2315 juni 2023 08:39
De Rabobank leeft wel in die illusie dat het de normaalse zaak is als ik kijk naar hun opdrachten :+
JDx @Orangelights2315 juni 2023 08:50
Dat noemen ze stagelopen.
nullbyte @Orangelights2315 juni 2023 16:03
Zou je eens moeten doen. Huur ik je voor 3 maanden in. Ik zoek nog een consulent / koffiebediende.
Orangelights23 @nullbyte15 juni 2023 16:46
Helaas, geen tijd. Ik weet ook niet of je mijn uurtarief na die drie maanden kan betalen (150-160 euro, CISO).
Frame164 @memphis15 juni 2023 09:32
Wil jij gratis computers komen repareren? Dan zal ik een groot bord neerzetten met jouw naam er op. Dat is goed voor je bekendheid en misschien komt daar ooit wat geld uit voor je.
Zoop @Frame16415 juni 2023 10:22
Dat computers repareren moet je echt wel iedere keer opnieuw doen.
Muziekplaatje maak je 1x, en dan willen harken. Is nogal een scheve vergelijking.

Vergelijk het eerder met een promo filmpje, of tutorial, waar je shit over het repareren van pc's uitlegt. Dat gratis en voor niets verspreid wordt, wat voor exposure zorgt en dus voor meer klandizie zodat je weer daadwerkelijk computers aan het repareren bent.

En dan is de stelling ineens niet zo gek meer, toch?
Insomnia1988 @Zoop15 juni 2023 10:50
Precies, maar dat zal dan wel weer appels met peren vergelijken zijn.

Een stratenmaker die een hele straat maakt krijgt ook geen royalties als er mensen overheen lopen.
Heeft wel zijn hele rug kappot, maar hij is eenmaal betaald door zijn opdrachtgever.
YopY @Zoop15 juni 2023 12:58
Muziekplaatje maak je 1x, en dan willen harken. Is nogal een scheve vergelijking.
Tsja, code schrijf je ook maar 1x, en toch wordt software elke keer voor een X bedrag per licentie (of per maand) verkocht.
Parrotmaster @memphis15 juni 2023 09:17
"Ik betaal je in exposure" is het zwakste argument om iets zonder iemands toestemming te doen.
merethan @Parrotmaster15 juni 2023 09:47
Waarom is die toestemming nodig? Als iets niet materieel is en daarmee niet onderhevig aan schaarste, toestemming voor wat precies?
devices @merethan15 juni 2023 11:34
Dat vroeg ik de rechter ook, maar hij vond toch dat het verspreiden van adobe photoshop auteursrechten schond omdat ik daar geen toestemming/licentie voor had. Had hij het verkeerd?
tunnelforce1 @devices15 juni 2023 13:09
In dit geval is het al een minderwaardige copy tov een optreden,
Parrotmaster @merethan15 juni 2023 12:36
Voor het gebruik?
bytemaster460 @merethan15 juni 2023 22:29
Vanwaar die criteria? Dat iets niet materieel is betekent niet dat je er geen rechten aan kan ontlenen.
DigitalExorcist @memphis15 juni 2023 10:01
Met 'bekendheid' betaal je je hypotheek niet.
LurkZ @DigitalExorcist15 juni 2023 12:28
Zonder 'bekendheid' betaal je je hypotheek niet.
YopY @LurkZ15 juni 2023 13:02
Dat is niet waar; Denniz Pop en Max Martin zijn onbekende namen, maar het zijn de namen achter een paar van de grootste bekende popsteren, de schrijvers van liedjes voor o.a. Britney Spears, Backstreet Boys, etc.
DigitalExorcist @LurkZ15 juni 2023 13:07
Ok, correctie: "met bekendheid alléén betaal je de hypotheek niet".
Loller1
@memphis15 juni 2023 09:40
De muziekindustrie moet leren eens te vernieuwen en ook sommige manieren van het gebruik van hun muziek omarmen, het vergroot immers de bekendheid ervan.
Of - en laat me uitspreken hier - mensen moeten stoppen met te denken dat alles wat ze op het internet kunnen vinden gratis te hergebruiken is door hunzelf zonder hiervoor te moeten betalen.

Artiesten hebben absoluut niets aan "het vergroot immers de bekendheid". Wat een onzin.
Zoop @Loller115 juni 2023 10:25
mensen moeten stoppen met te denken dat alles wat ze op het internet kunnen vinden gratis te hergebruiken is door hunzelf zonder hiervoor te moeten betalen.
Succes daarmee, dat gaat letterlijk nooit gebeuren.

Het is geen onzin, het is de realiteit. Als artiest kan je roepen en claimen en zeuren wat je wilt, maar dat is nou eenmaal hoe de wereld werkt.

"mensen moeten gewoon stoppen met te hard rijden/door rood licht rijden/stelen/moorden/andere criminele activiteiten!"
Stoney3K
@Loller115 juni 2023 10:49
[...]

Of - en laat me uitspreken hier - mensen moeten stoppen met te denken dat alles wat ze op het internet kunnen vinden gratis te hergebruiken is door hunzelf zonder hiervoor te moeten betalen.
Dan moet je het internet uitzetten, want dat is een fundamentele eigenschap van het internet en min of meer waarvoor het internet ooit bedoeld is geweest.

Niet voor gegevens waar kunstmatige schaarste voor is verzonnen (auteursrechten en octrooien) maar voor het onbeperkt delen van wetenschappelijke data.

Dat het internet nu primair gebruikt wordt voor economisch verkeer is iets waar nooit is over nagedacht en zelfs tot op zekere hoogte strijdig met de (technische) implementatie van het internet omdat er nooit een manier was om data 'uniek' en schaars te maken.
blorf @memphis15 juni 2023 09:07
Wat dacht je van Youtube met ublock origin? Das gewoon gratis muziek.Wat nou licentie?
Dit hele beschuldigen is achterhaald.
Als ik Twitter was zou ik al die producenten en artiesten samen op een podium zetten. Wie wil de zooi hiervan eigenlijk?
Nostalgmus @blorf15 juni 2023 09:23
Vergeet niet de youtube non stop extensie, anders gooien ze je video op pauze met de vraag of je nog verder wilt kijken ;)
blorf @Nostalgmus15 juni 2023 09:28
Hm, dat bestaat dus? Ik dacht dat het een browser-glitch was. Bij mij komt er een blanco ok-venster in beeld. Ik zou het makkelijk kunnen detecten met een achtergrond-scriptje, maar nog nooit in verdiept. Het is eigenlijk een pop-up, zou niet vanzelfsprekend moeten kunnen.

[Reactie gewijzigd door blorf op 25 juli 2024 02:04]

skapiche @Nostalgmus15 juni 2023 10:41
Écht dom dat ik er nooit aan gedacht heb om daar naar te zoeken. Zat me er gisteren alweer aan te ergeren dat dit niet gewoon een instelling is. (Zal wel premium 'feature' zijn).

Ik heb vaak muziek via youtube aan tijdens het gamen, bloedirritant dat het dan elk half uur(?) op pauze gaat.

Thx voor de tip :)!
Zoop @skapiche15 juni 2023 10:59
Hmm, ligt dat dan aan de video's die je kijkt? Alsin, wanneer er promo-momenten in zitten dat dit gebeurd? Want ik heb een paar keer de gehele Doom Eternal soundtrack (welke toch wel een paar uur duurt) volledig zitten luisteren tijdens het gamen en nooit tegen dit aangelopen. Of is dit iets wat juist gebeurd als je ads blocked? (wat ik niet dus niet doe).
skapiche @Zoop15 juni 2023 11:20
Volgens mij gebeurt het ook sneller met playlists. Ik luister ook wel een mixes van een uur / anderhalf en die spelen over het algemeen door, totdat de volgende video start en gaat dan vaak op pauze na 5 min in de nieuwe video.

Als ik playlists van losse nummer aan heb staan gebeurt het vaker heb ik het gevoel, en daarbij lijkt het ook dat het na de eerste keer sneller weer gebeurt. Dus eerste keer na een uur, daarna elk half uur bijvoorbeeld.

Ik kan het niet met zekerheid zeggen omdat tijdens het gamen mij tijdsbesef toch wel verknipt is :P .

Dat het irritant is, weet ik wél zeker |:( .
YopY @blorf15 juni 2023 13:02
Dat je er niet voor betaalt betekent niet per definitie dat het gratis is.
blorf @YopY15 juni 2023 13:11
Wat betekent gratis volgens jou?
kabelmannetje @memphis15 juni 2023 10:25
Deze industrie bepaalt zelf de voorwaarden van haar product. Als Twitter onder Musk geen of nauwelijks op content filtert, dan is aanklacht terecht. Het ontslaat Twitter niet van de plicht op het filteren van illegaal materiaal.
Kapotlood 15 juni 2023 08:38
De groep wil 250 miljoen dollar schadevergoeding voor het schenden van het auteursrecht van ongeveer 1700 nummers.
Ik weet niet of de schending heeft plaats gevonden, maar $250miljoen voor 1700 nummers klinkt en voelt wel erg disproportioneel. En maar 1700 liedjes afgespeeld hebben is op miljoenen Twitter gebruikers niet massaal of stelselmatig lijkt me.
Loller1
@Kapotlood15 juni 2023 09:45
Het gaat om 1700 nummers. Die kunnen in meerdere tweets zijn ingevoegd, en die tweets kunnen op hun beurt weer door meerdere mensen zijjn bekeken. De schade is niet dat het online staat, de schade hier is hoeveel mensen het hebben afgespeelt.

Wat hier ook meespeelt is natuurlijk dat Musk actief zegt dat mensen *hem* moeten betalen om de auteursrechten "veilig" te kunnen schenden achter een paywal, wat in deze zaak ook wel zal gaan meespelen, want niet alleen laat Musk nu actief misbruik toe, hij vraagt er ook nog eens geld voor.
Kapotlood @Loller115 juni 2023 12:14
Dat snap ik, maar hadden die mensen, die blijkbaar een muziekje afspeelden op Twitter, anders dat liedje zelf gekocht? Het is een beetje een overtrokken boete-eis in mijn ogen door als producent te stellen dat dat een absolute waarheid is, terwijl de meeste mensen misschien/bijvoorbeeld hooguit even een muziekje hebben aangeklikt uit nieuwsgierigheid.
Groningerkoek @Kapotlood15 juni 2023 13:31
Het gaat er niet om of mensen dat liedje anders zelf gekocht zouden hebben, het gaat erom dat die mensen dat liedje uit die bron hebben afgespeeld en de bron dient dan of de rechten te hebben om dat liedje af te spelen of een goed beleid te hebben om zoveel mogelijk te voorkomen dat dit liedje wordt afgespeeld. Twitter heeft geen van beiden. De boete mag duur klinken, maar 1 liedje kan rustig vele miljoenen keren afgespeeld zijn, de eigenaar van Twitter verteld de leden hoe dit te doen op een manier dat hij er geld aan verdient, en er is amper nog beleid om misbruik te voorkomen.
benji83 @Kapotlood15 juni 2023 09:17
Dat het om 1700 berichten gaat, betekent niet dat er 1700 liedjes zijn afgespeeld. Dezelfde nummers kunnen natuurlijk miljoenen views hebben (ik zeg niet dat dat zo is, ik zeg dat het kan).
Het is een gigantisch bedrag, maar dat zijn we gewend van de muziek industrie en vooral in Amerika.
Byron010 @benji8315 juni 2023 09:31
Het gaat ook om 1700 nummers, niet 1700 plays (wat jij benoemd), maar ook geen 1700 berichten.

Als een nummer 10x getweet wordt, is het nog steeds 1 nummer. Hier haal ik dus uit dat het 1700 unieke muzieknummers zijn, met een onbepaald aantal tweets en en onbepaald aantal views/plays.
benji83 @Byron01015 juni 2023 10:03
Je zegt in andere woorden wat ik bedoel.
kipppertje @benji8315 juni 2023 12:11
Nee, jij had het over 1700 berichten, Bryon010 over 1700 nummers. Als 1 nummer in 1700 tweets gedeeld wordt heb je in jouw statement 100% van de overtredingen, en in het statement van Bryon010 maar 0,0006% van de overtredingen. Scheelt best wel.
wolverine blues 15 juni 2023 08:27
Ach gut, die arme muziekindustrie toch... Het zit ze ook nooit mee: hadden ze de markt en artiesten net jarenlang bij de ballen, kwamen die nare technici met cassettes. En toen met mp3's, en daarna de cd-r's. Hadden ze net de consument een kopieheffing op fysieke media in de maag gesplitst komt streaming om de hoek. En dat vervloekte internet zorgt ervoor dat mensen dingen met elkaar delen, stel je voor! Ellende op ellende, je zal maar in die zoutmijn moeten werken.

/sarc

Ik vraag me af hoeveel voorbeelden hiervan onder fair use vallen. Dan hebben ze weinig kans van slagen bij de rechter.
Stoney3K
@wolverine blues15 juni 2023 09:22
Ach gut, die arme muziekindustrie toch... Het zit ze ook nooit mee: hadden ze de markt en artiesten net jarenlang bij de ballen, kwamen die nare technici met cassettes. En toen met mp3's, en daarna de cd-r's. Hadden ze net de consument een kopieheffing op fysieke media in de maag gesplitst komt streaming om de hoek. En dat vervloekte internet zorgt ervoor dat mensen dingen met elkaar delen, stel je voor! Ellende op ellende, je zal maar in die zoutmijn moeten werken.
Erger nog: Muziek wordt afgespeeld op speakers, daarmee kun je meer dan 1 persoon van de muziek voorzien. Auteursrechtenschending! En wat de bedenken van muziekinstrumenten? Die faciliteren het dat je andermans muziek na speelt. Daar moet natuurlijk een naspeelheffing op komen!
Danos9786 @Stoney3K15 juni 2023 09:33
Precies waarom bijv de horeca en radio stations ook een heffing betalen.

Na spelen in de privé sfeer is geen enkel probleem, daarna is het al heffingsvrij of niet. Maar bovenal is het uitvoerbaar om dit de controleren.
Het is niet voor niks dat er bij covers van een artiest ook afgedragen moet worden aan de originele uitbrenger.

Niet zo gek om je investering te verdedigen en aan te verdienen lijkt mij van de bedrijven. Dat doen ze natuurlijk voor hun zelf maar uiteindelijk ook voor de artiest die het nummer gemaakt heeft.
Stoney3K
@Danos978615 juni 2023 09:40
Het is niet voor niks dat er bij covers van een artiest ook afgedragen moet worden aan de originele uitbrenger.

Niet zo gek om je investering te verdedigen en aan te verdienen lijkt mij van de bedrijven. Dat doen ze natuurlijk voor hun zelf maar uiteindelijk ook voor de artiest die het nummer gemaakt heeft.
Naspelen (covers) vallen onder naburige rechten. Dan kom je in een heel ingewikkeld systeem terecht van verdeelsleutels waarbij er eigenlijk heel onduidelijk wordt wie er nu eigenlijk waarvoor precies betaald wordt, want het gaat vaak om een grote groep aan tekstschrijvers, muziek-schrijvers, arrangisten, sessiemuzikanten en opname-technici. En natuurlijk wil de platenmaatschappij daar ook nog een aardige cent van afromen, waarna ook de studio (dat is NIET de platenmaatschappij) aan beurt komt, want die heeft alle bovenstaande artiesten in dienst.

Het is voor een deel een stukje creatief boekhouden net zoals filmproducties dat doen, maar van het naspelen van een nummer zien de originele artiesten in verhouding heel weinig terug.
merethan @Danos978615 juni 2023 09:56
uitbrenger
Schrijver! Ik meen dat dat de naburige rechten weer zijn.

Overigens kun je als horeca vrij gemakkelijk onder dit soort beschermgeld uit komen: Als je ze stug blijft terug schrijven waar je nu eigenlijk voor betaalt (een lijst met nummers) dan laten ze je naar een paar dreigbrieven en wat bezoekjes (jep, ze sturen blaffende "controleurs" op je af) met rust en zoeken ze het volgende slachtoffer.
Insomnia1988 @Stoney3K15 juni 2023 09:32
Tja, ze gaan steeds een stapje verder iets met erger dan de kwaal ofzo iets 8)7
Loller1
@wolverine blues15 juni 2023 09:42
Ik vraag me af hoeveel voorbeelden hiervan onder fair use vallen. Dan hebben ze weinig kans van slagen bij de rechter.
Tenzij mensen slechts enkele stukken van muziek gebruiken om er commentaar op te geven - en laat ik nu heel even stelle ndat dat op Twitter zeer zeker niet het geval is - is daar niks "Fair Use" aan, om nog maar te zwijgen over het feit dat die doctrine VS-specifiek is.
wolverine blues @Loller115 juni 2023 10:38
Ik gebruik geen Twitter, dus ik kan die stelling niet beamen of ontkennen.

Als het inderdaad zo is als je stelt is daar al een mechanisme voor: de DMCA. Daar heeft Twitter gewoon aan te voldoen, net zoals elk ander platform.
Fair use is inderdaad specifiek Amerikaans. De rechtszaak is in Nashville, TN gestart tegen een Amerikaans bedrijf, dus lijkt me die wetgeving hier wel relevant. -edit- Als er redelijkerwijs rechten moeten worden afgedragen is het wat mij betreft gewoon dokken voor Twitter.

Wat me stoort aan deze aanklacht is voornamelijk de bewering dat het de muziekmakers schaadt, waarbij de implicatie is dat de uitgevers voor kleine "struggling" artiesten opkomen. Maar als ik de eerstgenoemde artiesten in de aanklacht bekijk (Taylor Swift, RUHS, The Weeknd) blijkt anders. Logisch ook, die belangen zijn veel te klein. Maar dan moeten die uitgevers niet met krokodillentranen komen leuren, daar trapt echt niemand meer in. (zo, rant voorbij ;) )

[Reactie gewijzigd door wolverine blues op 25 juli 2024 02:04]

Pinkys Brain 15 juni 2023 08:23
Merk op dat wanneer ze notice zeggen, ze geen DMCA notice zeggen. Ze hebben waarschijnlijk nooit officiele takedown requests gestuurd.

[Reactie gewijzigd door Pinkys Brain op 25 juli 2024 02:04]

Caelestis @Pinkys Brain15 juni 2023 08:31
Beter nog op pagina 45 van de rechtbank document gaan ze in op een uitspraak van Elon in een twitter bericht.
In het bericht zegt Elon "Overzealous use of DMCA is a plague on humanity" en dat vertalen de aanklagers naar "DMCA is a plague on humanity".
Verder is dat letterlijk het enige benoeming van DMCA in het hele 54 pagina tellende document.
Ik denk dat je gelijk heb dat ze nooit de DMCA requests hebben gestuurd.
Bulkzooi @Caelestis15 juni 2023 10:50
Musk is te netjes, daar in de spotlight en rechtbank. Die zegt dat ze fanatiek zijn, maar eigenlijk bedoeld hij compulsief. De incentive moge duidelijk zijn, en dat geldt ook voor Musk en alle andere stakeholders.

tja, stelselmatige aanmoediging op social media.

Wat hadden ze anders verwacht? |:(

Toch wel betreurenswaardig dat na 30+ jaar er wederom een grensverleggend precedent geschapen gaat worden op wederom dezelfde materie. Alsof er niks geleerd is, en de controle met de Noorderzon vertrokken is.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 25 juli 2024 02:04]

Mitsuko @Caelestis15 juni 2023 14:08
DMCA is ook een plaag, maar vooral omdat de "shoot first, ask questions later" procedure zit ingebakken in de wetgeving. Bedrijven als Twitter zijn verplicht om materiaal eerst te verwijderen, en vervolgens krijg je pas de optie om daartegen in beroep te gaan.

Nou is het natuurlijk wel zo dat de DMCA procedure op een YouTube of Twitter niet hetzelfde is als een officiële "DMCA (takedown) notice", dus de ingebouwde procedure zou misschien anders kunnen. Maar dat is een gevecht wat bedrijven natuurlijk niet aan willen gaan.
Groningerkoek @Caelestis15 juni 2023 14:15
Staat toch duidelijk dat met volop en gedurende lange tijd infringement notices heeft verstuurd, en een infringement notice is een DMCA request.
Caelestis @Groningerkoek15 juni 2023 16:02
En waarom worden die "infringement notices" niet benoemd in het rechtbank document?
Hoeveel zijn er verstuurd?
Welke copyrights zijn er geschonden?

In een rechtbank dien je bewijs te hebben.
Er staan geen eens voorbeelden in.
Groningerkoek @Caelestis15 juni 2023 16:07
Het is overduidelijk dat je het document niet hebt gelezen.

Als je dat nu eerst gaat doen dan kunnen we daarna verder praten.
Caelestis @Groningerkoek15 juni 2023 17:11
Sterk verhaal terwijl ik al een referentie heb gemaakt naar de inhoud en zelfs een pagina heb aangegeven.

Ga eens lekker met jezelf dom ouwehoeren.
Groningerkoek @Caelestis15 juni 2023 17:36
En waarom worden die "infringement notices" niet benoemd in het rechtbank document?
Ze worden 6x letterlijk benoemd.

Oftewel....

Het is overduidelijk dat je het document niet hebt gelezen.

Als je dat nu eerst gaat doen dan kunnen we daarna verder praten.
Caelestis @Groningerkoek15 juni 2023 17:50
Ah ik zie het ja. Je heb ctrl+F gebruikt en denkt dat ik bedoel de woorden. Nee slimpie het gaat om de inhoud van de notices.
Tja ik verwacht al niet veel van je dus, boeie.
Groningerkoek @Caelestis15 juni 2023 18:32
Die hoeven niet in dit document bijgevoegd te worden, als de tegenpartij het ontstrijd kan men ze als bewijslast inbrengen.
Caelestis @Groningerkoek15 juni 2023 18:42
Eerst zien dan geloven. Net zoals Pinkys Brain al zei is het opvallend hoe de bewoording DMCA in zijn geheel ontbreekt. Ze kunnen van alles roepen maar Twitter heeft gewoon een werkend DMCA systeem en kunnen alleen lastig gevallen worden met DMCA claims.
Groningerkoek @Caelestis15 juni 2023 19:35
Het is dan ook een mythe dat het een specifieke "DMCA-request" moet zijn, er bestaat namelijk helemaal niet zoiets als een specifiek "DMCA-notice". Het gaat om een notificatie van inbreuk welke aan de regelgeving voldoet, en die dingen noemen we gewoon infringement notices.
Caelestis @Groningerkoek15 juni 2023 19:45
Klopt helemaal. Een takedown claim is niet afhankelijk van de benaming van DMCA maar als jij een aanklacht wil indienen zal je toch echt op zijn minst moeten aangeven welke wetten er zijn overtreden en die hebben allemaal de benaming Digital Millennium Copyright Act.
Niet 1 verwijzing naar een DMCA wet, regel, overeenkomst of wat dan ook.
Maar ze kunnen wel een pagina schrijven over wat ze vinden van Twitter Blue.
Groningerkoek @Caelestis15 juni 2023 20:17
Ongelofelijk hoe stront-eigenwijs jij bent, en hoe gefixeerd jij bent op DMCA,

Copyright Act of 1976, 17 U.S.C. §§ 101 et seq. is waar het hier om gaat en dat het een inbreuk betreft aangaande de rechten van de klagende partij en dat wordt keurig vermeld.

Weet je zeker dat je het niet even wilt lezen....

[Reactie gewijzigd door Groningerkoek op 25 juli 2024 02:04]

Caelestis @Groningerkoek15 juni 2023 20:22
Dus je wou zeggen dat de DMCA in 1976 was ingevoerd?
Het punt van de DMCA is dat er een set regels zijn voor digitale platformen. Zolang ze voldoen aan die regels genieten ze zelf van immuniteit van copyright claims.
Groningerkoek @Caelestis15 juni 2023 20:53
Ik wil alleen nog maar zeggen dat jij er zo ongelofelijk weinig van snapt dat ik mijn tijd hier aan het verspillen ben.

Fijne avond verder.
Caelestis @Groningerkoek15 juni 2023 21:03
Zoals altijd met jou. Enkel maar roepen dat iemand iets niet snapt als je verder geen enkel vorm van argument kan maken. Niks nieuws onder de zon.
Groningerkoek @Caelestis15 juni 2023 21:12
Nee, want jij begrijpt er echt geen donder van.

De klagers vinden dat een bescherming van rechten welke aan hen wordt toegekend dmv Copyright Act of 1976, 17 U.S.C. §§ 101 et seq wordt geschonden, dus klagen zij aan met vermelding naar die wet. Als de tegenpartij vindt dat dit onzin is omdat de omstandigheden dusdanig zijn dat zij onder een uitzondering als bepaald onder een andere wet vallen dan moeten zij dat naar voren brengen in de rechtszaak en zal de rechter bepalen of dit correct is of niet. Nergens, maar dan ook echt helemaal nergens hoeft de klager te verwijzen naar de DMCA omdat de bescherming hen wordt geboden door een wet uit de copyright act van 1976

Maar ook dit zal wel weer op onbegrip van jouw kant stuiten...
Caelestis @Groningerkoek15 juni 2023 21:32
Het is zeker een goeie abracadabra van je.
Title II: Online Copyright Infringement Liability Limitation Act
DMCA Title II, the Online Copyright Infringement Liability Limitation Act ("OCILLA"), creates a safe harbor for online service providers (OSPs, including ISPs) against copyright infringement liability, provided they meet specific requirements.[5] OSPs must adhere to and qualify for certain prescribed safe harbor guidelines and promptly block access to alleged infringing material (or remove such material from their systems) when they receive notification of an infringement claim from a copyright holder or the copyright holder's agent (a "notice and takedown" process). OCILLA also includes a counternotification provision that offers OSPs a safe harbor from liability to their users when users claim that the material in question is not, in fact, infringing. OCILLA also facilitates issuing of subpoenas against OSPs to provide their users' identity.
Hier heb je de werkelijkheid
Groningerkoek @Caelestis15 juni 2023 21:42
Zoals gezegd wijsneus, de gedaagde kan in de rechtbank aantonen dat zij aan de voorwaarden daarvoor voldoen. Lukt dat niet dan tsja... dan hebben ze pech. En aangezien ze volgens klagers aantoonbaar notices niet correct opvolgden heb ik daar een heel hard hoofd in.

"abracadabra"

Dacht al wel dat je het niet zou begrijpen....

[Reactie gewijzigd door Groningerkoek op 25 juli 2024 02:04]

Caelestis @Groningerkoek15 juni 2023 22:09
Aantoonbaar? Laat zien dan.
Het enige waar dit circus op lijkt is het proberen te verkopen van een muziek licentie zodat ze een graantje mee kunnen pikken van Twitter Blue.
Groningerkoek @Caelestis15 juni 2023 22:28
Ook "volgens klagers " is dus al te moeilijk voor je.
Caelestis @Groningerkoek15 juni 2023 22:52
Nee jij wil het als de "waarheid" verkopen dan moet jij het laten zien.
Grappig hoeveel vertrouwen jij legt in totaal wild vreemde Amerikanen.
blorf @Pinkys Brain15 juni 2023 09:22
Ik zie de humor er wel van in. Voor zo'n request moeten partijen hun gezicht laten zien. Nu lijken ze zich te verschuilen achter vage bedrijfsnamen. Welke "produkten" kunnen we hier allemaal mee associeren? (En evt. cancellen) :+
Groningerkoek @Pinkys Brain15 juni 2023 14:03
Dit is onzin. Ze hoeven helemaal niet de term DMCA notice te gebruiken want een infringement notice is automatisch ook een DMCA notice. En uit de ingediende papieren blijft duidelijk dat men volop infringement notices heeft gestuurd voor in totaal honderdduizenden tweets. En Twitter ondernam veel te weinig actie om toegang tot materiaal tegen te gaan ondanks infringements notices.
Pinkys Brain @Groningerkoek15 juni 2023 14:42
Je hebt gelijk, ik dacht dat de het verzoek ook meteen om de takedown moest verzoeken en niet alleen maar bericht moest geven.
Insomnia1988 15 juni 2023 09:23
Twitter is toch geen muziek platform? of gaat dit erom als een gebruiker een link met een liedje naar youtube post om te delen hoe vet hij het nummer wel niet vindt ?
Loller1
@Insomnia198815 juni 2023 09:46
Dat Twitter niet voornamelijk gebruikt wordt voor muziek houd mensen niet tegen om het er illegaal te uploaden natuurlijk.
Insomnia1988 @Loller115 juni 2023 09:50
Ja maar dat is mijn vraag, gaat het erom dat iemand een liedje wilt delen om te laten horen dat hij het een vet nummer vind. Of worden er complete albums geupload om deze vervolgen weer te kunnen downloaden.
SunnieNL @Insomnia198815 juni 2023 10:59
Als het ging om een linkje naar een officiële YouTube video of spotify nummer was er geen rechtszaak geweest.
Insomnia1988 @SunnieNL15 juni 2023 11:05
Dat weten we dus niet, of jah ik kan het niet opmaken uit het artikel. Of ik lees er over heen met mijn dikke kop.
Als iemand de TOP40 2000 online zet met een share link dan lijkt me toch dat dit snel offline word gehaald.
blorf @SunnieNL15 juni 2023 11:26
Het wordt interessant als iemand het alleen maar over een nummer heeft, waar dan automatisch een link voor verschijnt, maar dan niet naar Youtube of Spotify maar een eigen server die toevallig alleen maar geluidsfragmenten waar mensen het over hebben onthoudt.
Succes met claimen dat daar iets illegaal aan is. Er hoeft niet eens sprake te zijn van een aanwijsbaar bestand. Een blob ergens, verdeeld over meerdere computers...

[Reactie gewijzigd door blorf op 25 juli 2024 02:04]

Groningerkoek @blorf15 juni 2023 13:53
In dat geval is Twitter nog steeds een faciliterende dienst en dient Twitter beleid te hebben welke dit tegengaat. Een torrentsite heeft zelf ook niet de bestanden die het helpt verspreiden op de eigen servers staan maar faciliteert slechts en we weten al vele jaren hoe de wetgever daarover denkt.
blorf @Groningerkoek15 juni 2023 15:46
Faciliteren? Dat is toch compleet onduidelijk? Elk programma dat de gebruiker copyrighted content laat opslaan en afspelen doet dat evengoed.
Ik vind het wel mooi, dit. De hele wereld weet dat het onzin is. Gewoon doen, Twitter. Misschien wordt het nog eens interessant om een account op te maken...
Groningerkoek @blorf15 juni 2023 15:51
Nee, dat is niet onduidelijk.

En jij mag het onzin vinden, de wetgevers denken daar heel anders over.
blorf @Groningerkoek15 juni 2023 16:02
Ergens naar wijzen is nooit illegaal. Iets opslaan ook niet. Ergens naar wijzen, achterhalen wat het is, en aanbieden om dat op te slaan en/of afspelen ook niet. Iets wat al in het openbaar beschikbaar is kan niet ineens illegaal worden als een ander dat herhaalt.
Zoop @blorf16 juni 2023 12:10
Als jij iets op Facebook plaatst, dan geef je Facebook stemming om dat op hun sites en apps te tonen.
En jij denkt dat jan en alleman dat dan zo maar mag pakken en reproduceren? Ik weet niet onder welke steen je geleefd hebt dat je al die privacy en avg shit gemist hebt. En dat is 1 aspect, zo zijn er nog tig, zoals copyright en trademarks.

Ga jij maar eens de hele Apple website namaken, kijken hoelang je statements waar blijven als Apple's advocaten op je stoep staan.
Iets wat al in het openbaar beschikbaar is kan niet ineens illegaal worden als een ander dat herhaalt
is klinklare onzin.

En buitenom alles, als jou platform opslag en communicatie faciliteert, dan ben je ook verantwoordelijk wat er opgeslagen en gecommuniceerd wordt (je zal in ieder geval moeten aantonen dat je voldoende modereert). Hence, waarom dit soort rechtszaken überhaupt mogelijk zijn.
blorf @Zoop16 juni 2023 12:49
Achter een account is niet openbaar.
Zoop @blorf16 juni 2023 13:02
Ik kan zonder account zo facebook lezen hoor, wilt niet betekenen dat ik dat allemaal zo maar mag pakken wat ik daar vind.
blorf @Zoop16 juni 2023 13:13
Ik kan volgens mij helemaal niks op Facebook lezen. Al heb ik het jaren niet meer geprobeerd.
Zoop @blorf16 juni 2023 13:16
Al is het nu.nl, of tweakers, allemaal hetzelfde.
blorf @Zoop16 juni 2023 13:19
Al is het nu.nl, of tweakers, allemaal hetzelfde.
Dat mag iedereen downloaden en alles mee doen, behalve opnieuw verspreiden voor winst.
Zoop @blorf16 juni 2023 13:29
Fout ^_^ probeer het nog eens

Enneh ... winst, dat probleem heb je al zodra er reclamebanners op je pagina staan. Of als je anders geld verdient aan je bezoekers die die content zien, wat Twitter dus overduidelijk doet. Dus ook al was dit waar, dan gaat het nog niet op.

Heb je nog meer onzin?

[Reactie gewijzigd door Zoop op 25 juli 2024 02:04]

blorf @Zoop16 juni 2023 14:46
Je beseft dat een pagina bekijken hetzelfde is als downloaden?
Groningerkoek @blorf15 juni 2023 16:08
Je verzint je eigen wetten en regels en verkondigt dusdanige onzin dat elke lust om serieus te reageren mij ontnomen wordt.
Groningerkoek @blorf15 juni 2023 17:37
Neuh...

"Iets wat al in het openbaar beschikbaar is kan niet ineens illegaal worden als een ander dat herhaalt"

Je verkondigt onzin.
Groningerkoek @blorf15 juni 2023 18:34
Kijk eens in een winkel om je heen en bedenk zelf even hoe de wetgever erover denkt als jij al die dingen namaakt/kopieert.
Zoop @Insomnia198815 juni 2023 11:09
In ieder geval is de zoekmachine er niet op ingericht.
Tik de naam in van je artiest en of nummer op YouTube, en je hebt het zo te pakken. Twitter echter, tenzij de post die bij een video zit die dit specifiek noemt, ga je dat niet zo maar vinden.

De limiet op video's op Twitter is zo ver ik weet iets meer dan 2 minuten.

Dus ik denk niet dat Twitter te gebruiken is voor muziek zoals YouTube dat is. Dus zal dit moeten gaan over het gebruik van muziek als achtergrond in filmpjes.

Edit: Ik zie nu dat Twitter Blue ondersteuning heeft voor videos tot een uur

[Reactie gewijzigd door Zoop op 25 juli 2024 02:04]

Groningerkoek @Zoop15 juni 2023 13:25
Twitter blue accounts kunnen video's tot 2 uur uploaden. Ongecertificeerde gebruikers tot 2 minuten en 20 seconden.

Twitter heeft echt een grote hoeveelheid korte live filmpjes van concerten, sportwedstrijden e.d.
MeMoRy 15 juni 2023 08:11
Hmm, nog niet veel muziek op Twitter gezien eigenlijk.
Op Coub echter vind je bij bijna elke short volledige nummers, ik vraag me af of die de juiste licenties hebben... gezien de Russische origine.

[Reactie gewijzigd door MeMoRy op 25 juli 2024 02:04]

Nostalgmus @MeMoRy15 juni 2023 09:16
Is twitter dan ook toegankelijk in het vinden van muziek ?, op youtube is het een kwestie van zoek je artiest in de zoekbalk en voila.
Oprecht geen idee aangezien ik twitter nooit gebruik.
Tricolores 15 juni 2023 08:36
Ik zie niet hoe Twitter dit kan winnen als het tot een rechtzaak komt. Sinds de nieuwe Europese wetgeving over auteursrechten (Directive on Copyright in the Digital Single Market) invoege is getreden, zijn grote bedrijven zoals Twitter verplicht om zelf actief licenties af te sluiten voor werken die gebruikt worden op hun platform. Twitter doet dat duidelijk niet, dus zullen ze moeten schikken of veroordeeld worden.
jpsch @Tricolores15 juni 2023 09:06
Twitter kan EU natuurlijk ook tijdelijk afsluiten van hun diensten. Musk doet wel vreemdere dingen.
Groningerkoek @jpsch15 juni 2023 13:32
Prima toch, wordt het nog moeilijker voor hem om ooit nog een cent winst te draaien met Twitter, benieuwd hoe hij dat uit gaat leggen aan de mede-investeerders.
ShadLink 15 juni 2023 08:10
Dit gaat een hele interessante rechtszaak worden, gezien dit wel eens een precedent kan gaan scheppen. Helemaal wanneer Twitter dit wint.
maxxer29 15 juni 2023 08:14
250 miljoen valt nog mee dan en blijkbaar kunnen ze die rechten gewoon afkopen voor alle tweets waar muziek onderzit
merethan @maxxer2915 juni 2023 09:51
Dat zeggen de kwajongens in mijn buurt ook: Beter kun je ons maar betalen voor bescherming, anders zouden er veel duurdere ramen kapot kunnen gaan.
WhatsappHack
@maxxer2915 juni 2023 10:36
Een slordige 150K per liedje vind ik nogal absurd, zeker als het in veel gevallen om fair use zou gaan.
SuperDre
@maxxer2916 juni 2023 00:31
Nee, dat is niet afkopen, want het is niet zo dat na het betalen ervan men dan gewoon door kan gaan zonder zorgen, dan komt er gewoon een nieuwe rechtszaak.
divvid 15 juni 2023 08:28
Ik mis de proportionaliteit hier. Gaat het om complete nummers, of alleen deuntjes onder een filmpje of post?.
1700x op een paar miljoen twitter gebruikers is niet stelselmatig of massaal. Twitter verwijderd blijkbaar wel posts.

De muziek industrie heeft in het verleden ook al vaak laten zien dat proportionaliteit niet in hun woordenboek staat.

Als twitter verliest betekent dat dat niemand meer iets met muziek kan doen zonder licenties, ook geen wenselijke situatie, ook niet voor de uitgevers zelf (voet-schieten?)

Als twitter wint gaan ander fora ook los
want waaom zou je dan als facebook of youtube nog gaan betalen voor licenties?
Het worden interessante tijden

[Reactie gewijzigd door divvid op 25 juli 2024 02:04]


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