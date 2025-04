Reuters: Twitter heeft vrijwillige veiligheidsadviesraad opgeheven

Twitter heeft zijn Trust and Safety Council opgeheven. Dat schrijft Reuters op basis van een interne mail die naar de raadsleden is gestuurd. In de mail schrijft Twitter dat de adviesraad 'niet past bij de nieuwe fase van het platform'.

De Trust and Safety Council is in 2016 opgericht en bestond uit academici en vertegenwoordigers van burgerrechtenorganisaties en andere instanties. Twitter had de raad in het leven geroepen om het platform te adviseren over zijn beleid, programma's en producten. De leden gaven onder meer advies over hoe Twitter het best schadelijke content, zoals haatzaaiende berichten, kon bestrijden.

Reuters schrijft op basis van een bericht van Twitter aan de raad dat deze maandag is ontbonden. Ook lijkt het erop dat Twitters pagina over de adviesraad offline is gehaald. "Nu Twitter een nieuwe fase ingaat, evalueren we opnieuw hoe we het beste externe inzichten kunnen toepassen in onze product- en beleidsontwikkeling. Als onderdeel van dit proces hebben we besloten dat de Trust and Safety Council niet de beste structuur is om dit te doen", staat volgens Reuters in de mail. Twitter heeft tegenover het persbureau nog niet inhoudelijk gereageerd op het ontbinden van de Trust and Safety Council.

Sinds Twitter is overgenomen door Elon Musk is er een grote ontslagronde geweest. Ongeveer 3700 werknemers, de helft van het personeel, zijn begin november ontslagen. 1000 werknemers, onder wie het voormalige hoofd van Twitters Trust and Safety-afdeling Yoel Roth, hebben zelf ontslag genomen.