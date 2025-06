Twitter ontslaat onbekend aantal contentmoderators en andere ingehuurde krachten

Socialemediabedrijf Twitter heeft afgelopen weekend een onbekend aantal contentmoderators ontslagen. Dat zijn mensen die niet in dienst zijn van Twitter, maar die Twitter heeft ingehuurd om ongewenste content van zijn platform te houden.

Het gaat mogelijk om duizenden contentmoderators, claimt persbureau AP. Platformer-auteur Casey Newton zegt dat het gaat om ongeveer 4400 van de 5500 ingehuurde mensen. Daarbij zijn de ontslagen niet alleen gevallen in de VS, maar ook daarbuiten. Veel van die mensen werkten aan contentmoderatie, waarbij ze gerapporteerde content bekeken en besloten of die online moest blijven of van het platform moest verdwijnen. Mensen kwamen erachter of ze ontslagen waren, doordat ze geen toegang meer hadden tot hun e-mail of werk-app Slack.

Als het cijfer klopt, is het aantal ontslagen bij ingehuurde krachten hoger dan het aantal ontslagen bij Twitter zelf. Bij die ontslagronde anderhalve week geleden verdwenen 3700 mensen uit het bedrijf. Het bedrijf heeft niet gereageerd op vragen over de ontslagen en heeft geen toelichting gegeven.

Intussen heeft Musk zijn excuses aangeboden aan gebruikers voor de trage werking van de Android-app. Volgens Musk komt dat door de vele remote procedure calls van de app. Daarin werd Musk tegengesproken door een van zijn eigen ontwikkelaars, die zegt dat het aantal rpc's 0 is en dat de traagheid andere oorzaken heeft. Zo zou de app teveel functies hebben en kampen met tech debt.