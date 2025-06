Regionaal dagblad heeft moeite om toegang tot Twitter-account te krijgen na hack

Het Eindhovens Dagblad heeft moeite om toegang te krijgen tot het eigen Twitter-account na een hack zondagavond. De krant is er nog niet in geslaagd om in contact te komen met het Amerikaanse bedrijf.

Twitter Eindhovens Dagblad gehackt

De hack gebeurde zondagavond, schrijft de krant zelf. Het gaat om het Eindhovense account van het ED. De krant heeft verschillende accounts, maar dit lijkt het enige dat getroffen is. Het account heeft momenteel rond 18.000 volgers, minder dan het ED_Regio-account, dat de krant nu gebruikt om te communiceren op Twitter.

De krant heeft moeite om iemand bij Twitter te pakken te krijgen, zegt de hoofdredacteur tegen de NOS. "We proberen ze echt te bestoken, maar ze zijn heel lastig te bereiken. We balen enorm." Twitter beleeft momenteel een turbulente periode na de overname door Elon Musk. Daarbij heeft het bedrijf voor het weekeinde de helft van zijn personeel ontslagen.

Problemen met het bereiken van grote techbedrijven na een hack of ander voorval zijn iets waar veel mensen tegenaan lopen. Enkele tweakers deden vorig jaar hun verhaal over hun ervaringen na het blokkeren van een account.

Update, dinsdag: De krant kreeg het account maandagavond weer in handen, nadat de hacker of hackers het wachtwoord hadden opgestuurd.