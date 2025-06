Twitter stelt nieuw Blue-abonnement uit en ontsloeg mensen per ongeluk

Twitter heeft het zaterdag aangekondigde nieuwe Blue-abonnement voor 8 dollar per maand uitgesteld. Het abonnement, waarmee mensen een blauw verificatievinkje kunnen krijgen, zou misbruik in de hand werken en daarom pas na de Amerikaanse verkiezingen komen.

Daarom begint Twitter pas met het abonnement na de verkiezingen in de VS die deze week plaatsvinden, schrijft The New York Times. Zo kunnen gebruikers hun naam wijzigen na het afsluiten van het abonnement, waardoor ze een bekend persoon kunnen nadoen.

Daartegen heeft Twitter-directeur Elon Musk al regels gemaakt. Elke naamsverandering leidt tot het tijdelijke verlies van het blauwe vinkje, aldus Musk. Bovendien zal Twitter meteen een account schorsen als die zich voordoet als iemand anders, zeker als het een Blue-abonnee is.

Intussen heeft Twitter bij de ontslagronde van vrijdag ook mensen ontslagen die het bedrijf nodig heeft om de komende tijd nieuwe functies te bouwen, schrijft Bloomberg. Die mensen zouden per ongeluk zijn ontslagen. Daarom heeft het bedrijf tientallen mensen die vrijdag ontslagen zijn, gevraagd om toch weer voor Twitter te komen werken. Of ze dat ook doen, is onduidelijk. Twitter ontsloeg ongeveer de helft van het personeel, rond 3700 mensen. Musk is sinds anderhalve week eigenaar van Twitter.