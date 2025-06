Elon Musk begint aan grote ontslagronde bij Twitter

Elon Musk is begonnen aan een grote ontslagronde bij Twitter. Tussen donderdag en vrijdag in hebben een onbekend aantal medewerkers van het platform daarover een e-mail ontvangen. Volgens een medewerker die zijn of haar baan wel kan houden, zijn de ontslagen talrijk.

Hoeveel van de ongeveer 7500 medewerkers precies ontslagen worden, is op dit moment niet bekend. The Washington Post, die de e-mail in kwestie in handen kreeg, sprak met meerdere anonieme werknemers van het bedrijf en omschrijft de hoeveelheid ontslagen als een 'scherpe daling'. "Ze vallen bij bosjes neer," vertelt een van die medewerkers, die anoniem wil blijven uit angst voor represailles.

De komende tijd zal duidelijk moeten worden hoeveel ontslagen er daadwerkelijk gevallen zijn. Tegen potentiële investeerders zei Musk bijna 75 procent van het personeel te willen ontslaan, zo schreef The Washington Post. Via Bronnen van Bloomberg kwam naar buiten dat Musk die intentie weer ontkende. Op donderdag schreef The Verge nog dat het zou gaan om 3800 mensen, op basis van gesprekken met medewerkers.

De krant meldt verder dat medewerkers een e-mail ontvingen met de onderwerpregel 'jouw rol bij Twitter'. Wie ontslagen wordt, ontvangt die e-mail op zijn persoonlijke mailadres in plaats van zijn Twitter-e-mail. Getroffen werknemers verliezen al hun toegang tot de e-mail en de interne Slack. De kantoren zijn ook tijdelijk gesloten, zelfs voor zij die niet ontslagen worden: "Om de veiligheid van iedere werknemer, maar ook Twitter-systemen en data te waarborgen, zullen onze kantoren tijdelijk gesloten worden en zijn alle toegangspasjes geblokkeerd. Als je op of onderweg naar een kantoor bent, keer dan alsjeblieft terug naar huis."

Musk heeft meer dan 12 miljard dollar geleend om Twitter te kunnen betalen, waarvoor hij in totaal 44 miljard dollar betaalde. Hij zou volgens de krant al eerder toegegeven hebben dat hij te veel betaald heeft voor het platform. Musk wil Twitter winstgevend maken, wat het op dit moment nog niet is.