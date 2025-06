Google brengt bètaversie Steam uit voor 20 Chromebooks

Google en Valve hebben Steam als béta naar ChromeOS gebracht. Daarnaast zijn de systeemvereisten voor het draaien van de gamingsoftware wat verruimd, wat meer Chromebooks compatibel moet maken. Ook worden bepaalde AMD-cpu's nu ondersteund.

Steam op ChromeOS ging in maart van dit jaar zijn alfafase in, maar ondersteunde op dat moment slechts zeven verschillende Chromebooks. Ditmaal zijn dat er twintig. Er is ondersteuning bij gekomen voor de twaalfde generatie Intel-cpu's, maar ook voor AMD's Ryzen 5000 C-serie. Ook is de minimumvereiste voor wat betreft ram van 16GB naar 8GB gegaan, hoewel niet iedere game met minder dan 16GB ram zal draaien. Intel i3's en Ryzen 3's worden ook ondersteund.

Google belooft dat deze nieuwe versie van Steam beter zal presteren op Chromebooks. Een van die euvels, een buitensporig effect op framerates bij hogere resoluties, moet verholpen zijn. Ook meldt Google dat de games minder opslagruimte zullen innemen. Ondersteuning voor Proton, Valves vertaallaag om Windows-executables te draaien in Linux-omgevingen, is er ook. Anticheatsoftware werkt echter nog niet op ChromeOS. Ook is er vroege ondersteuning voor DX12.

Google concretiseert de bredere ondersteuning van Steam op ChromeOS middels een lijst met aanbevolen games om op het platform te spelen. Daar zijn nu 50 nieuwe spellen aan toegevoegd, meldt het bedrijf. In de instructies voor deze bèta staat geschreven dat ChromeOS bèta 108.0.5359.24 de eerste zal zijn die deze nieuwe versie van Steam meekrijgt. Een geplande datum voor de releaseversie van Steam is er nog niet.