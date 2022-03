Google test Steam voor Chrome OS op eerste Chromebooks

Google maakt Steam beschikbaar op de eerste Chromebooks via zijn Dev channel. Het gaat om een eerste alphaversie van Steam voor Chromebooks. Google wil uiteindelijk Steam beschikbaar maken voor zoveel mogelijke Chromebooks, als de hardware het toelaat.

Google schrijft op zijn website dat de alphaversie van Steam in Chrome OS versie 14583.0.0 zit. Deze versie van het besturingssysteem is beschikbaar via de Dev channel en komt volgens Google voorlopig nog niet beschikbaar voor alle gebruikers. Daarnaast is de alpha-versie voorlopig ook alleen te testen op een select aantal Chromebooks.

Tijdens Googles Games Developer Summit kondigde het bedrijf de alpha voor Steam op Chrome OS al aan en verwees naar de communityforums voor meer informatie. Deze informatie kwam alleen niet, tot het bericht dat dinsdag online kwam, met daarin ook de systeemeisen en instructies. Voorlopig is Steam alleen beschikbaar in de alphaversie voor de volgende Chromebooks:

Acer Chromebook 514 (CB514-1W)

Acer Chromebook 515 (CB515-1W)

Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W)

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500)

ASUS Chromebook CX9 (CX9400)

HP Pro c640 G2 Chromebook

Lenovo 5i-14 Chromebook

Aan deze lijst voegt Google nog toe dat de versie van deze Chromebooks met een Intel i3-cpu of met 4GB werkgeheugen niet worden ondersteund. Daarnaast benadrukt Google dat er nog veel stabiliteitsproblemen zijn. De fabrikant raadt dan ook af om deze alphaversie te installeren op een Chromebook die wordt gebruikt voor school of werk.

Daarnaast heeft Google ook een lijst opgesteld met games om te testen. Het ontwikkelaarsteam heeft een deel van deze games zelf ook al geprobeer, waaronder Portal 2, Hades, Kerbal Space Program en Euro Truck Simulator 2. De lijst bestaat voornamelijk uit oudere en lichtere games, wat begrijpelijk is gezien de hardware van de meeste Chromebooks. De games uit de lijst van het ontwikkelaarsteam moeten in elk geval speelbaar zijn, al staan er bij sommige titels ook meteen al wat opmerkingen om de game werkend te krijgen.

Google geeft geen releasedatum voor een stabiele versie van Steam op Chrome OS voor alle Chromebook-gebruikers. Het bedrijf wil eerst dat ze Steam uitvoerig hebben kunnen testen op Chrome OS en stabiel kunnen laten draaien voor het beschikbaar wordt voor meer gebruikers.