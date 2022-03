Hackergroep Lapsus$ claimt broncode Bing en Cortana te hebben gestolen

De hackergroep Lapsus$ claimt dat het de broncode van Bing en Cortana in handen heeft. De groep zegt dat het Microsoft heeft gehackt, waarbij de hackers naar eigen zeggen 37GB data hebben buitgemaakt. De data zou van een interne Azure DevOps-server komen bij Microsoft.

Lapsus$ maakte zondag bekend dat ze Microsoft hebben gehackt en broncode van onder andere Bing en Cortana in handen hebben gekregen. De groep heeft een deel van de data online gezet en volgens BleepingComputer lijkt in elk geval een deel van de data afkomstig van Microsoft te zijn. Microsoft heeft tegenover BleepingComputer laten weten dat de zaak wordt onderzocht.

De data bevat voornamelijk code en documentatie van Bing en Cortana. Daarnaast zouden de gelekte bestanden ook informatie bevatten over andere projecten bij Microsoft, zoals Bing Maps. Naast de broncode hebben de hackers mogelijk ook interne e-mails en documentatie in handen gekregen. Het lijkt voornamelijk om informatie over mobiele en webapps te gaan. De dataset bevat volgens BleepingComputer geen data van bijvoorbeeld Windows of Microsoft Office.

Het is de tweede hack in korte tijd die Lapsus$ wereldkundig maakt. De hackergroep claimde eerder deze week ook dat het Okta zou hebben gehackt. Het authenticatieplatform heeft bevestigd dat het is getroffen door ransomware. De schade kan mogelijk groot zijn, omdat Okta de beveiliging van andere bedrijven verzorgt. Eerder werden Nvidia en Samsung slachtoffer van de hackersgroep. Ook bij deze hacks werd broncode gestolen en online gezet door Lapsus$