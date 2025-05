Microsoft: Russische staatshackers hadden toegang tot e-mailaccounts managers

Microsoft meldt dat de Russische hackersgroep Nobelium onlangs toegang had tot e-mailaccounts van managers en personeel van het bedrijf. De hackers zouden e-mails en bijlagen hebben buitgemaakt, maar hadden naar verluidt geen toegang tot klant- of productgegevens.

Microsoft schrijft dat de hack eind november van start ging en op 12 januari is ontdekt. Het Amerikaanse bedrijf zegt dat de hackers gebruik hebben gemaakt van een password spray attack. Dat is een cyberaanval waarbij veelgebruikte wachtwoorden worden uitgetest op verschillende accounts in de hoop om zo toegang te krijgen tot sommige van die accounts zonder dat daarbij de accountblokkering wordt geactiveerd.

De hackers zouden op die manier toegang hebben gekregen tot een oud testaccount binnen het bedrijf en dankzij de permissies van dat account wisten ze ook e-mailberichten en bijlagen van personeelsleden en enkele hooggeplaatste managers te bemachtigen. Uit intern onderzoek zou overigens blijken dat de aanvallers op zoek waren naar informatie over henzelf.

Volgens Microsoft gaat het om hackers van Midnight Blizzard. Dit hackerscollectief staat ook bekend als Nobelium en wordt in verband gebracht met de SolarWinds-cyberaanvallen in 2020. Volgens de Amerikaanse regering waren bij die aanvallen minstens honderd bedrijven en negen Amerikaanse overheden getroffen. Microsoft maakt zich heden ten dage sterk dat er geen sprake is van een kwetsbaarheid in de interne systemen. Het bedrijf zegt ook dat er geen klant- of productgegevens zijn buitgemaakt.

Update, 09.35 uur: de term 'kaderleden' in de titel, inleiding en broodtekst vervangen door 'managers'.