Reuters: Hackers hebben tienduizenden e-mails van Amerikaans ministerie gestolen

Bij de hack van Microsofts cloudservice die eerder dit jaar het licht kwam, zijn tienduizenden e-mails van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken buitgemaakt. Dat schrijft persbureau Reuters donderdag op basis van interne bronnen.

Reuters heeft naar eigen zeggen gesproken met een staflid van de Amerikaanse Senaat, die werkt voor senator Eric Schmitt. Het staflid, die claimt dat hij een briefing heeft bijgewoond van IT-functionarissen van het ministerie, zegt dat er 60.000 e-mails zijn gestolen van tien accounts.

Negen van die accounts zijn van ambtenaren die werken in Oost-Azië en een van hen werkt in Europa. Ze houden zich voornamelijk bezig met diplomatieke inspanningen in die regio's, zegt het staflid. De staatshackers, die gelieerd zouden zijn aan China, hebben ook een lijst bemachtigd met alle e-mails van het ministerie. Microsoft heeft nog niet gereageerd op de claims.

De aanval, waarvan Microsoft zegt dat die is uitgevoerd door de hackergroep Storm-0558, kon worden uitgevoerd met behulp van een signingkey van Microsoft-software. Hierdoor konden ze binnendringen bij 25 organisaties, waaronder bedrijven en overheden.