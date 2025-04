Securitybedrijf ontdekt spionagecampagne van Turkse staatshackers in Nederland

Turkse staatshackers zouden in het afgelopen jaar meerdere cyberaanvallen hebben uitgevoerd op Nederlandse telecom- en mediabedrijven, stelt securitybedrijf Hunt & Hackett. De hackers zouden het voorzien hebben op persoonsgegevens van Koerdische dissidenten en minderheden.

Het Nederlandse beveiligingsbedrijf Hunt & Hackett, dat in 2020 werd opgericht door oud-Fox-IT-oprichter Ronald Prins, schrijft in een analyse dat het tussen 2021 en 2023 een hackersgroep volgde die het bedrijf linkt aan de Turkse overheid. Het gaat om een groep die Sea Turtle wordt genoemd en die ook bekendstaat als Teal Kurma, Marbled Dust, Silicon of Cosmic Wolf. De groep zou in de afgelopen jaren meerdere aanvallen hebben uitgevoerd in Nederland. Die vonden plaats op telecomproviders, mediabedrijven en ict-servicebedrijven. De groep richtte zich volgens Hunt & Hackett specifiek op Koerdische websites, waarvan sommige aan de PKK gelinkt waren.

Hunt & Hackett zegt dat de groep gebruikmaakte van de SnappyTCP-malware. Daarmee kan een reverse shell worden opgezet op Linux- en Unix-systemen. De aanvallers komen binnen op systemen door cPanel-accounts over te nemen en via ssh binnen te komen in het netwerk, om daar via bash de SnappyTCP-malware uit te voeren.

De aanvallers zijn volgens Hunt & Hackett vooral op zoek naar persoonsgegevens. Dat doen ze door e-mailinboxen te kopiëren naar een command-and-controlserver. Ook zouden de aanvallers internetverkeer naar andere websites onderscheppen. Het bedrijf raadt potentiële slachtoffers, zoals internetbedrijven, aan om verschillende veiligheidsmaatregelen te nemen, zoals het implementeren van tweetrapsauthenticatie en het instellen van limieten voor loginmogelijkheden.