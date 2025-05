NYT: Amerikaanse overheid controleert eigen IT-systemen op Chinese malware

De VS zou de interne IT-systemen aan het controleren zijn op Chinese malware. Dat schrijft The New York Times. Het land vermoedt dat China code heeft geïmplementeerd die communicatie-systemen, elektriciteitsnetten en watervoorzieningen voor legerbases kan verstoren.

Volgens bronnen die de redactie van The New York Times kon spreken, zou de Amerikaanse overheid al een tijdje op zoek zijn naar Chinese malware binnen de eigen IT-systemen. In de maand mei van dit jaar maakte Microsoft bekend dat het malware had ontdekt nabij een Amerikaanse legerbasis in Guam, maar de VS is dus al langer op zoek naar dergelijke code in zijn systemen. Die malware was volgens Microsoft toen afkomstig van Chinese staatshackers.

De pogingen van Chinese hackers om IT-systemen binnen te dringen zouden wijdverspreid zijn en meer voorkomen dan aanvankelijk gedacht. De ontdekking van malware zou ook tot enkele vergaderingen in het Witte Huis hebben geleid.

Binnen het Witte Huis zouden er discussies plaatsvinden over het beoogde doel van de code. Volgens The New York Times vraagt men zich af of hackers militaire doelwitten voor ogen hebben, of een impact op Amerikaanse burgers willen veroorzaken. De krant werpt ook de spanningen tussen de VS en China op over Taiwan en de recente exportbeperkingen van computerchips. De zoektocht naar code gebeurt momenteel voornamelijk in zones waar er Amerikaanse militaire basissen zijn, in zowel het binnen- als het buitenland.

De Amerikaanse overheid heeft in een statement gereageerd op het nieuws van The New York Times. Het kabinet van president Joe Biden meldt dat er voor het eerst grondige controles op de kritieke IT-infrastructuur van het land worden uitgevoerd, maar vermeldt niet dat er daarbij gezocht wordt naar malware afkomstig van een bepaald land.