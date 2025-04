Steam heeft in 2023 meer dan 14.000 games erbij gekregen

Gameplatform Steam heeft 14.530 games erbij gekregen in 2023, blijkt uit cijfers van website SteamDB. Daarmee overtreft Steam zijn record van 2022. Toen werden er ruim 12.000 games toegevoegd aan het platform.

In de grafiek van SteamDB is de piek te zien die Steam heeft bereikt. Vooral in de maand oktober lijkt een hoogtepunt te zitten in het aantal toegevoegde games. Toen kwamen 1324 spellen beschikbaar op Steam. Er is al jaren een stijgende lijn, met alleen in 2019 een lichte daling. In 2013 kreeg Steam er 435 games bij, die verspreid over dat jaar uitkwamen.

Hoeveel spellen concurrent Epic Games Store er jaarlijks bijkrijgt, is niet precies bekend. Naar eigen zeggen bood de Epic Games Store in 2022 1548 games aan.