Microsoft brengt eerste preview uit van Windows Server 2025

Microsoft heeft de eerste preview van Windows Server 2025 uitgebracht. Preview Build 26040 brengt enkele vernieuwingen en verbeteringen met zich mee, waaronder Windows Server Flighting. Daarmee kunnen beheerders automatisch previewbuilds ontvangen en installeren.

Microsoft schrijft dat gebruikers met Preview Build 26040 de keuze krijgen hoe ze willen upgraden naar toekomstige previewbuilds: handmatig via de set-up zoals voorheen of automatisch via Windows Update. Preview Build 26040 is beschikbaar voor Windows Insiders.

Daarnaast meldt Microsoft dat SMB over QUIC voortaan mogelijk is via een andere netwerkpoort dan UDP/443. Verder zegt de techgigant dat er binnen de desktopervaring uitgebreidere ondersteuning komt voor bluetoothapparaten zoals muizen, toetsenborden en koptelefoons. Daarnaast is de wifiondersteuning standaard ingeschakeld.

Er zijn ook enkele problemen bekend met de previewbuild. Zo krijgt de Flighting-update onterecht het kenmerk Windows 11 met zich mee. Microsoft stelt dat het ondanks de naamgeving om een preview van Windows Server 2025 gaat. Verder zou onder meer de Feedback Hub-app niet naar behoren functioneren.