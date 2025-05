Logitech haalt servers UESmartRadio.com en MySqueezebox.com in februari offline

Logitech haalt vanaf februari de servers voor UESmartRadio.com en MySqueezebox.com offline. Hierdoor zijn online services die via deze websites verlopen, vanaf dan niet meer beschikbaar. UE SmartRadio-Squeezebox-apparaten kunnen nog wel via lokale servers aangestuurd worden.

Het bedrijf zegt op de betreffende websites dat 'het veranderende muziekservicelandschap en altijd ontwikkelende beveiligingsvereisten' de redenen zijn voor het offline halen van de servers. Onder meer Tidal, Deezer en Pandora zijn door de ontwikkeling niet meer via deze route te beluisteren, al benadrukt het bedrijf dat gebruikers via de Logitech Media Server-software lokaal aangestuurd kunnen worden. Hiervoor moeten UE SmartRadio-gebruikers hun systeem wel migreren naar Squeezebox. Alle gebruikers hebben nieuwe software nodig om de audiodienst lokaal te installeren.

Logitech verkoopt al langer geen apparaten meer onder de betreffende merknamen, maar ondersteunde tot dusver nog wel de benodigde online diensten. Het was ook al langer mogelijk om een eigen Squeezebox-server te hosten. Met UESmartRadio- en MySqueezebox-hardware konden gebruikers onder meer audio van verschillende streamingdiensten en online radio via één platform afspelen. Oorspronkelijk werden de producten door Slim Devices ontwikkeld, waarna Logitech het bedrijf in 2006 overnam.