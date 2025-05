Chinese overheid keurde tot dusver 40 AI-modellen goed voor gebruik

De Chinese overheid heeft in de afgelopen zes maanden 40 AI-modellen goedgekeurd voor gebruik. Sinds de zomer van 2023 moeten Chinese bedrijven goedkeuring vragen aan de overheid voordat een AI-model gebruikt mag worden voor producten voor consumenten.

Volgens Securities Times, een door de Chinese overheid gesteunde krant, zijn er onder meer 14 large language models goedgekeurd zijn voor publiekelijk gebruik, zo merkt Reuters op. Onder meer Xiaomi, Alibaba, TikTok-moederbedrijf ByteDance en Ernie Bot-uitbater Baidu kregen goedkeuring. Er is geen volledige lijst van goedgekeurde modellen geopenbaard.

De goedkeuringen werden in stappen uitgegeven. In augustus van vorig jaar werden de eerste modellen goedgekeurd en volgens in november en december nog meer. Nu meldt de Chinese krant dat er weer een lading AI-modellen is goedgekeurd 'voor publiekelijk gebruik'. Het is niet duidelijk of en waarom er eventuele modellen afgekeurd werden voor gebruik en wat daar de vereisten voor zijn.

Ook in de Verenigde Staten wordt naar verluidt binnenkort een controlemechanisme in werking gezet, zo meldde Wired vorige week. Onder de Defense Production Act moeten bedrijven mogelijk straks de Amerikaanse overheid inlichten wanneer nieuwe grote taalmodellen ontwikkeld en getraind worden.