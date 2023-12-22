China wil uitgeeflimiet en beperking gokelementen in online games

De Chinese overheid wil verschillende richtlijnen invoeren voor online games om de fysieke en mentale gezondheid van minderjarigen te beschermen. Het gaat vooralsnog om richtlijnvoorstellen die nog aangepast zouden kunnen worden na feedback van betrokkenen.

Gamebedrijven moeten volgens de voorgestelde richtlijnen meer rekening houden met de socialistische cultuur van het land en 'socialistische kernwaarden bevorderen'. Onder de nieuwe richtlijnen wil het Chinese overheidsorgaan General Administration of Press and Publication onder meer uitgeeflimieten voor transacties in online games invoeren.

Ook zouden games geen beloningen meer mogen geven aan gamers voor het dagelijks terugkeren naar een spel of het voor het eerst of voortdurend aanschaffen van in-game valuta. Game-ontwikkelaars en -uitgevers krijgen daarbij de verantwoordelijkheid om te waarschuwen voor 'irrationeel consumptiegedrag', bijvoorbeeld door middel van pop-ups. Verder wil het overheidsorgaan verbieden dat minderjarigen geld doneren aan streamers en afdwingen dat gameservers voor online spellen in China geplaatst worden.

Daarnaast zijn er richtlijnen geformuleerd met betrekking tot gokmechanieken in online games, bijvoorbeeld lootboxes en verlotingen van in-game items. Zo mogen minderjarigen helemaal geen gebruik meer maken van gokmechanieken en wordt het omwisselen van in-game items of valuta voor echt geld verboden. Wanneer er gokmechanieken in een game aanwezig zijn, moeten winkansen duidelijk naar de gamer gecommuniceerd worden. De GAPP pleit er tevens voor dat in-game items ook altijd verdiend moeten kunnen worden door de game te spelen. Sommige van deze beperkingen worden ook in Europa en specifiek in Nederland en België overwogen.

De nieuwe richtlijnen, niet te verwarren met daadwerkelijke wetten, maken onderdeel uit van een breder beleid van de Chinese overheid om gameverslaving en andere negatieve effecten van games te beperken. Volgens Reuters werden er de laatste jaren daarentegen relatief weinig concrete regels doorgevoerd, waardoor de Chinese game-industrie effect voor het eerst in enkele jaren weer belemmerd wordt. Dit is volgens de nieuwsdienst te zien aan de beurskoersen van verschillende grote gamebedrijven, waaronder Tencent en NetEase.

Dergelijke bedrijven en andere betrokkenen hebben vanaf het moment van schrijven een maand om te reageren op de richtlijnvoorstellen, waarna de richtlijnen officieel ingaan. Het is niet duidelijk of de richtlijnen bindend zullen zijn en in hoeverre de Chinese overheid ze gaat handhaven.