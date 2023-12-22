China wil uitgeeflimiet en beperking gokelementen in online games

De Chinese overheid wil verschillende richtlijnen invoeren voor online games om de fysieke en mentale gezondheid van minderjarigen te beschermen. Het gaat vooralsnog om richtlijnvoorstellen die nog aangepast zouden kunnen worden na feedback van betrokkenen.

Gamebedrijven moeten volgens de voorgestelde richtlijnen meer rekening houden met de socialistische cultuur van het land en 'socialistische kernwaarden bevorderen'. Onder de nieuwe richtlijnen wil het Chinese overheidsorgaan General Administration of Press and Publication onder meer uitgeeflimieten voor transacties in online games invoeren.

Ook zouden games geen beloningen meer mogen geven aan gamers voor het dagelijks terugkeren naar een spel of het voor het eerst of voortdurend aanschaffen van in-game valuta. Game-ontwikkelaars en -uitgevers krijgen daarbij de verantwoordelijkheid om te waarschuwen voor 'irrationeel consumptiegedrag', bijvoorbeeld door middel van pop-ups. Verder wil het overheidsorgaan verbieden dat minderjarigen geld doneren aan streamers en afdwingen dat gameservers voor online spellen in China geplaatst worden.

Daarnaast zijn er richtlijnen geformuleerd met betrekking tot gokmechanieken in online games, bijvoorbeeld lootboxes en verlotingen van in-game items. Zo mogen minderjarigen helemaal geen gebruik meer maken van gokmechanieken en wordt het omwisselen van in-game items of valuta voor echt geld verboden. Wanneer er gokmechanieken in een game aanwezig zijn, moeten winkansen duidelijk naar de gamer gecommuniceerd worden. De GAPP pleit er tevens voor dat in-game items ook altijd verdiend moeten kunnen worden door de game te spelen. Sommige van deze beperkingen worden ook in Europa en specifiek in Nederland en België overwogen.

De nieuwe richtlijnen, niet te verwarren met daadwerkelijke wetten, maken onderdeel uit van een breder beleid van de Chinese overheid om gameverslaving en andere negatieve effecten van games te beperken. Volgens Reuters werden er de laatste jaren daarentegen relatief weinig concrete regels doorgevoerd, waardoor de Chinese game-industrie effect voor het eerst in enkele jaren weer belemmerd wordt. Dit is volgens de nieuwsdienst te zien aan de beurskoersen van verschillende grote gamebedrijven, waaronder Tencent en NetEase.

Dergelijke bedrijven en andere betrokkenen hebben vanaf het moment van schrijven een maand om te reageren op de richtlijnvoorstellen, waarna de richtlijnen officieel ingaan. Het is niet duidelijk of de richtlijnen bindend zullen zijn en in hoeverre de Chinese overheid ze gaat handhaven.

Lootbox

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 22-12-2023 17:14 84

22-12-2023 • 17:14

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Reacties (84)

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Idleidol89 22 december 2023 17:21
Leest de EU mee?
JakkoFourEyes @Idleidol8922 december 2023 18:08
Nederland wel in elk geval: https://nos.nl/artikel/25...-speellimiet-van-700-euro
Waah @JakkoFourEyes22 december 2023 18:36
700 euro per maand per account...dat klinkt niet erg moeilijk te omzeilen.

Europese Wallet voor alle goksites. Alleen via die Wallet kan je geld inleggen en opnemen.

Maarja dat gaat tegen de vrijheid in :*) :+
JakkoFourEyes @Waah22 december 2023 20:12
Ja het kan beter.
Europese Wallet voor alle goksites.
Mwah, dan liever strengere regulering en controle op die goksites. De verantwoordelijkheid moet imo gelegd worden bij bedrijven, niet bij de EU of Nederland of de consument. Zou liever geen belastinggeld zien gaan naar de ontwikkeling van een Wallet voor gokken.
Waah @JakkoFourEyes23 december 2023 13:20
Ik denk dat geld naar een verplichte Wallet wel eens goedkoper kan zijn dan strengere controles waarbij er allerlei randjes van wetgeving kan worden opgezocht en "plausible deniability" op de loer ligt. :+

Het oude gokverbod was imho veel beter. Ik kijk al jaren geen lineaire tv meer... Maar laatst op vakantie s'avonds even de tv aan en er waren meer gokreclames dan andere reclames 8)7
JakkoFourEyes @Waah23 december 2023 19:29
verplichte Wallet wel eens goedkoper
Dat zou best kunnen, maar daar gaat het me niet eens om. Liever meer geld uitgeven om de gokbedrijven aan te pakken dan minder om maar door te kunnen blijven gokken met alleen maar wat minder geld en de bedrijven zelf niks hoeven te doen, terwijl zij de oorzaak van het probleem zijn.
Het oude gokverbod was imho veel beter.
Ook helemaal prima wat mij betreft.
Zwarte_os @JakkoFourEyes23 december 2023 17:24
Ik vind dat je die verantwoordelijkheid niet bij bedrijven moet leggen, het hoofddoel van een bedrijf is om winst te maken. Als overheid moet je regels schapen en erop toezien zodat de markt zich vormt op een gewenste manier. De afgelopen 30 jaar heeft de markt haar eigen vlees moeten keuren en dat heeft een behoorlijke versnelling van overvloed gecreëerd maar helaas ook een hoop nalatigheid waar we steeds duidelijker de gevolgen van zien en voelen.
JakkoFourEyes @Zwarte_os23 december 2023 19:24
Ik bedoel ook niet dat we het aan de markt moeten overlaten. Ik bedoel juist dat we die markt meer moeten reguleren door de bedrijven aan te pakken ipv wetten maken die meer aan de consument kant liggen zonder dat bedrijven manier van zaken hoeven te veranderen. Dat betekent strengere regels en meer aansprakelijkheid voor die gok bedrijven, bijvoorbeeld, niet dat de bedrijven met oplossingen moeten komen, want dan komt het nooit goed idd.
laptopleon @Zwarte_os23 december 2023 19:30
Wat dacht je van allebei?

Verantwoordelijkheid mede bij bedrijven leggen, zoals overigens bij van alles gebruikelijk is, dat we bij producenten van voedsel bijvoorbeeld ook heel normaal, en daarnaast uiteraard controles op naleving.
TheZenMeister @JakkoFourEyes25 december 2023 10:02
De verplichte wallet zit er aan te komen met de digitale euro en het digitale paspoort.
Dit soort fantastische ideeën zijn dan realiseerbaar.
CivLord @Waah24 december 2023 08:57
Natiuurlijk, de echte hardcore gokverslaafde zal het niet tegenhouden meerdere accounts bij meerdere site aan te maken om de limiet te omzeilen.
Voor de meer casual gokker, die af en toe in 'the zone' getrokken wordt en keer op keer opnieuw inzet, is het wel een reality-check: LIMIET BEREIKT! Tot volgende maand! De kans is groot dat hij bruut uit 'the zone' valt en het weer even voor gezien houdt.
winkbrace 22 december 2023 17:26
Op zich geen gek idee als je als overheid bepaalt dat een persoon nooit meer dan zeg 300 euro aan één spel mag uitgeven.
Orangelights23 @winkbrace22 december 2023 18:33
300 euro is voor de een veel meer in verhouding tot vermogen dan de ander. Maak het dan liever inkomens- of vermogensafhankelijk.
Echt niet. @Orangelights2323 december 2023 09:39
Dan moet een spelmaker ineens weten wat je verdient. :/
Accretion @Echt niet.23 december 2023 11:19
Inloggen met DigiD op CoD? ;)

300eu/jaar is ook wel flink, maar bij zo'n regels werk je alleen de 'zwarte markt' in de hand.
Orangelights23 @Echt niet.23 december 2023 12:04
Het is China, daar weet de overheid mee dan voldoende over je.
DigitalExorcist @winkbrace22 december 2023 19:17
Als ik zie wat ik aan Flight Simulator uitgegeven heb.... oef. Dan haal ik het niet met 300.
Richardus27 @DigitalExorcist22 december 2023 23:30
Simulatiegames staan er inderdaad ook om bekend dat het aardig in de kosten kan lopen, maar het model is toch anders:
- Meeste simulators hebben veel meer manuren per euro als het om uitbreidingen/DLC's gaat
- Aankopen zijn meestal geleidelijker, in 1x €70 uitgeven voor een nieuw vliegtuig oid is psychologisch een veel hogere drempel dan tijdens het spelen constant popups van €1 om sneller te bouwen/lopen/schieten

Hierin zie je ook dat de spellen met 2 verschillende doeleinden worden gemaakt, de een is vaak een passieproject met enthusiast community en de andere is gewoon een geldprinter die draait op slechte impulsbeheersing

Ik hoop dat eventuele regelgeving rekening houdt met de verschillen en dat ze zich vooral gaan focussen op in-game aankopen en F2P games

[Reactie gewijzigd door Richardus27 op 2 augustus 2024 20:25]

DigitalExorcist @Richardus2723 december 2023 09:23
Regelgeving die zich iets aantrekt van nuance? Meh. Ik hoop op het beste maar vrees het ergste.
sdziscool @DigitalExorcist23 december 2023 11:15
In dit geval zijn het geen repeat uitgave, je kan niet nog een keer hetzelfde vliegtuigmodel kopen...
In het geval van meeste mobile games koop je nooit iets gegarandeerd, alleen een "kans op" en waar je dan kans op hebt veranderd iedere week/maand dus kun je dat ene item (bag of ingame gold oid) oneindig vaak kopen.
lilmonkey @DigitalExorcist23 december 2023 14:52
Ben je minderjarig?
DigitalExorcist @lilmonkey23 december 2023 18:36
Geboren in '79....
lilmonkey @DigitalExorcist24 december 2023 18:44
Dan is je reactie irrelevant, het gaat over minderjarigen. Wordt maar 3 maal benoemd in het artikel…
atthias 22 december 2023 17:19
hoewel ik geen fan van chinese overheid ben is dit van wat ik zo gauw zie iets om toe te juichen

mocht dit echt in wet of regel worden omgezet

[Reactie gewijzigd door atthias op 2 augustus 2024 20:25]

MrMonkE @atthias22 december 2023 17:36
Je zou haast denken dat ze onze plannen kopiëren ;)
PearlChoco @MrMonkE22 december 2023 18:12
Lol ja of mijn reacties hier op de site leest:

PearlChoco in 'Square Enix haalt drie free-to-play games van Belgische markt vanwege lootboxes'

[Reactie gewijzigd door PearlChoco op 2 augustus 2024 20:25]

ShadLink @MrMonkE22 december 2023 18:12
Alleen is het andersom.
wildhagen
22 december 2023 17:22
Ik moet zeggen dat ik dit eigenlijk best wel goede plannen vind, zoals het uitgeschreven is. Het is soms best wel schrikbarend hoe verslavend games zijn c.q. gemaakt worden. Vanuit de uitgever uiteraard begrijpelijk (want meer inkomsten), maar maatschappelijk en sociaal aanzienlijk minder wenselijk.

Liefst zou ik soortgelijke regelgeving wereldwijd gehanteerd zien, maar dit lijkt me op zijn minst een goed begin die wel navolging zou mogen krijgen in meerdere landen.
Rogers 22 december 2023 17:43
Hoewel ik dit niet fijn vind voor mijn prosus koers (-15% door dit nieuws), vind ik het wel goede regels. Mag europa ook vlug invoeren.
Stemar 22 december 2023 17:57
Als ik ze zo lees lijken het eigenlijk goede regels en vraag ik me af waarom die uberhaupt al niet in wetgeving gegoten zijn. Verbod op daily rewards, verplichten dat alle rewards ook te verkrijgen zijn, ... Het gevruik van gokelementen, "nu of nooit" aanbiedingen,... vind ik een jammere zaak. Dit verbieden of reguleren is een manier dat de overheid consumenten (vooral tegen zichzelf) kan beschermen. Niet dat alles moet verdwijnen, maar spellen zitten tegenwoordig vol met dark patterns om spelers toch maar te sturen eichting bepaalde aankopen, spelen,...

Los van het genereren van inkomsten en de content die dat uit zou volgen,zie ik geen of
weinig toegevoegde waarde voor de gebruiker. Als ik naar bvb BG3 kijk, bewijst dit dat het ook anders kan. Zulke regels stimuleren makers van games hopelijk om terug te zoeken naar echt interessante game formules i.p.v. als artificieel moeilijk te maken om in game items te verkopen.

[Reactie gewijzigd door Stemar op 2 augustus 2024 20:25]

JDx 22 december 2023 17:59
Kom zelf ook wel eens even een minuutje in een spel om een streak te halen, slaat eigenlijk nergens op, want wat krijg je, een gekleurde broek ofzo :')

Maar toch zit je weer in het spel en af en toe ga je dan ook weer spelen.
Rixos 22 december 2023 21:30
Helemaal geen gek idee van de Chinese overheid. Vraag me ten zeerste af hoe je als weldenkende ouder hier iets op tegen zou kunnen hebben.

Het feit dat ik veel reacties hier lees van die mensen die het op 1 of andere manier toch weer als iets negatiefs weten te draaien omdat het over China gaat verbaast me al langs niet meer.
Nokian95dude 22 december 2023 18:26
En dat denken ze echt te kunnen limittten? Kan niet, forget it. Hebben ze ook geen recht op.
Groningerkoek @Nokian95dude22 december 2023 21:16
Sinds wanneer heeft een overheid niet het recht om eisen te stellen aan software welke op haar markt wordt uitgebracht?

Zelf erger ik mij ook kapot hoe het steeds gebruikelijker wordt men maar verwacht dat als ik een game heb gekocht dat ik maar de portemonnee blijf trekken, of dat je grind voor loofbomen maar geen idee hebt van dropkansen. Lijkt mij heerlijk dat men daar eindelijk paal en perk aan gaat stellen.
_Pussycat_ @Nokian95dude23 december 2023 07:19
Dat kunnen ze inderdaad, door paspoortdwang en gezichtsherkenning bij de spelers. En dat blijkt vrij goed te werken op moment.

"Hebben ze geen recht op"....?? De CCP bepaalt daar de regels zelf, en heeft recht op alles waar ze besluiten recht op te hebben.
Waah @Nokian95dude22 december 2023 18:50
In China kunnen ze dat prima hoor. Aangezien de overheid overal inzicht in heeft.
Finger @Nokian95dude23 december 2023 08:31
Sorry maar rechten bestaan niet, degene met de meeste macht heeft de meeste rechten en bepaald die van jou.

[Reactie gewijzigd door Finger op 2 augustus 2024 20:25]

rickvdvulkaan 23 december 2023 14:34
De overheid moet zich niet bemoeien met hoe mensen hun geld uitgeven in hun vrije tijd, ookal zijn de bedoelingen "goed".
CivLord @rickvdvulkaan24 december 2023 09:29
Het is juist één van de basistaken van de overheid is om zich te bekommeren om het welzijn van de bevolking. Wanneer gokelementen en andere verslavende elementen in games voor steeds meer mensen problematisch wordt, heeft de overheid de plicht om in te grijpen.

Een verslaafde is niet enkel een probleem voor zichzelf, maar ook voor de mensen om hem/ haar heen en voor de samenleving. Iemand die te veel tijd spendeert in een game spendeert dus te weinig tijd in studeren, werken of kinderen opvoeden. Iemand die te veel geld spendeert in een game spendeeert dus te weinig aan noodzakelijke uitgaven als huur, eten, etc. of zal proberen op criminele wijze aan meer geld te komen waardoor hij/ zij een direct probleem wordt voor anderen.
rickvdvulkaan @CivLord24 december 2023 12:13
Tja, waar leg je de grens. Moeten we dan ook een limiet zetten op ongezond eten en drinken? Of op winkelen? Als alles voor ons bepaald word door de overheid is er ook geen ruimte meer voor opvoeding.

Ik vind zelf dat er ruimte moet zijn voor domme dingen, dat maakt het leven zo leuk. Ookal zitten daar wel is nadelen aan.

Wat zou de perfecte samenleving zijn? Een samenleving zonder problemen?
CivLord @rickvdvulkaan24 december 2023 12:32
Iedereen is vrij om tot op zeker hoogte dom te zijn.
Maar wanneer zoveel mensen zo dom zijn dat veel anderen daar last van krijgen, dan is het een overheidstaak om in te grijpen.

Ongezond eten en drinken is iets waar vooral diegenen zelf last van hebben en indirect de gehele maatschappij omdat het tot hogere zorgkosten leidt. Maar omdat het zo breed maatschappelijk geaccepteerd is en iedereen er in zekere mate aan mee doet, voelt overheidsingrijpen hierop meteen als een onacceptabele inbreuk. Hierdoor kan de overheid alleen van een afstand proberen te sturen. Ongezond eten en drinken leidt ook niet meteen binnen korte tijd tot grote problemen en criminaliteit. Op drankmisbruik na, maar daar zie je ook dat de overheid beperkingen instelt voor de verkoop en verkoop aan minderjarigen geheel verbiedt.
rickvdvulkaan @CivLord24 december 2023 13:01
Maar wanneer zoveel mensen zo dom zijn dat veel anderen daar last van krijgen, dan is het een overheidstaak om in te grijpen.
Misschien is het dan wel goed om te kijken waarom er zoveel mensen zo dom zijn, dan pak je gelijk veel meer gevolgen daarvan aan. hoe is het onderwijs? hoe is de opvoeding? Ik geloof dat zo'n aanpak uiteindelijk een veel positievere impact zal hebben op de maatschappij dan simpelweg iets te blokkeren.
CivLord @rickvdvulkaan25 december 2023 09:31
Was het maar zo dat dom zijn enkel het gevolg is van slecht onderwijs of slechte opvoeding.
Mensen zijn impulsief, eigenzinnig, eigenwijs,rebels en overschatten zichzelf. Dat zijn eigenschappen die heel diep zitten en niet zomaar zijn uit te wissen. Maar die eigenschappen leiden niet alleen tot domme dingen, maar kunnen ook tot grote ontdekkingen en inzichten leiden.
3DEXP @CivLord24 december 2023 15:57
Laat ze dan maar beginnen met alcohol want dat is wel de nummer 1.
NosferatuX @rickvdvulkaan24 december 2023 12:36
Dus studios moeten gewoon lekker misbruik kunnen maken van kleine kindjes om geld te verdienen?
We hebben het over kinderen he. Ik neem aan dat jij volwassen bent en inderdaad je geld kan besteden zoals jij wilt.

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