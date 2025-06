Xiaomi heeft op MWC 2024 de Xiaomi 14 Ultra onthuld en aangekondigd de Xiaomi 14 in Europa uit te brengen. Xiaomi had deze high-end smartphones al eerder aangekondigd in China en op MWC 2024 heeft de fabrikant dus laten weten dat de toestellen nu ook in Europa beschikbaar komen. De 14 Pro die Xiaomi in China al op de markt heeft gebracht, komt niet uit in de Benelux, dus daar besteden we verder geen aandacht aan. De toestellen moeten de strijd aangaan met De S24 serie van Samsung, de OnePlus 12-serie en andere smartphones die zich in deze prijscategorie bevinden.

Xiaomi 14 (links) en Xiaomi 14 Ultra

De Xiaomi 14-toestellen zijn de eerste smartphones die op Android met daarover de nieuwe HyperOS-skin draaien. Xiaomi heeft afscheid genomen van MIUI en met het nieuwe systeem de aandacht meer gevestigd op zijn eigen ecosysteem. Het moet volgens Xiaomi makkelijker dan ooit zijn om verschillende apparaten van hetzelfde merk met elkaar te verbinden en te besturen. Ik heb even met de nieuwe skin kunnen spelen en het viel mij op dat die wat uiterlijk betreft er nauwelijks anders uitziet dan MIUI. Dit nieuwe OS is overigens ook al beschikbaar voor oudere Xiaomi-toestellen.

Xiaomi 14 Ultra

Op papier belooft de Xiaomi 14 Ultra een van de indrukwekkendste cameratelefoons van 2024 te worden. De hoofdcamera van de Xiaomi 14 Ultra heeft een 1"-sensor aan boord, de Sony LYT-900 van 50 megapixel. Deze sensor heeft, net als de LYT808-serie, die gebruikt is in de OnePlus Open en OnePlus 12, een gestapelde opbouw. De pixeltransistors en fotodiodes zitten boven op elkaar in plaats van naast elkaar, zoals bij een conventionele beeldsensor. Door het efficiëntere ruimtegebruik vangen de fotodiodes meer licht op, wat in situaties met weinig omgevingslicht voor helderdere foto’s moet zorgen.

De lens van deze camera kan in 1024 stappen schakelen tussen een diafragma van f/1,63 en f/4,0. De 13 Pro en 13 Ultra hadden overigens ook al een 1"-sensor, maar de 14 Ultra heeft dus voor het eerst een sensor met gestapelde opbouw. De 13 Ultra had, in tegenstelling tot de 13 Pro, een lens met variabel diafragma. De 14 Ultra heeft dat ook, maar is lichtgevoeliger en kan in veel meer stappen schakelen. De Xiaomi 14 Ultra heeft twee telecamera's met de Sony IMX858, een 50-megapixelsensor, die 3,2 keer en 5 keer kan inzoomen. De vierde camera heeft een 50-megapixelsensor en een ultragroothoeklens van 122 graden.

Ik heb in alle drukte een paar foto’s geschoten met de hoofdcamera, telecamera’s en ulragroothoekcamera; je vindt de foto's hieronder. Het is uiteraard lastig om op basis van foto's in een beurshal conclusies te trekken, dus daar wachten we mee tot we de toestellen echt getest hebben.

Xiaomi zet dit jaar nog groter in op de camera’s en het bedrijf heeft een speciale camera-add-on aangekondigd die op de Xiaomi 14 Ultra geklikt kan worden. Deze add-on doet me engiszins denken aan de Moto Mods en LG’s modulaire smartphone, maar de uitbreiding van Xiaomi verandert niets aan de cameraopstelling. Het geeft je wat meer controle over de camerafuncties en de mogelijkheid filters voor de lenzen te plaatsen. De add-on laat de smartphone bovendien nog meer lijken op een compactcamera. Je beschikt over een draaiwieltje waarmee je de sluitersnelheid kunt aanpassen, een sluiterknop waarmee je direct een foto kunt maken of kunt focussen als je deze half indrukt, en een knop waarmee je direct video kunt opnemen. Verder bevat het apparaatje een kleine accu, die de telefoon van net wat meer energie voorziet. Van de drie cameraringen die je bij deze upgrade krijgt, kun je er één gebruiken voor het toevoegen van filters, terwijl de rest dient om het uiterlijk van het geheel aan te passen. Het is een leuke extra en eenmaal aangesloten aan het toestel voelt het geheel inderdaad als een compactcamera aan. De controls werken vloeiend en het is fijn de sluitersnelheid te kunnen aanpassen zonder door menu's te moeten scrollen. Of het de ruim 100 euro extra waard is, is nog maar de vraag. Wellicht als je van plan bent veel en vaak foto’s te schieten, kan het je workflow versnellen. Xiaomi zegt in elk geval met trots dat het toestel makkelijk de strijd aan kan gaan met compactcamera’s.

De 14 Ultra is verder uitgerust met een scherm dat 6,73 inch groot is en een verversingssnelheid heeft van 120Hz. Opvallend is dat dat het scherm gekromde randen heeft. Het leek er even op dat steeds meer fabrikanten afscheid van deze schermsoort nemen, maar tot nu toe lijkt het aantal high-end toestellen met een gekromd scherm dit jaar gelijk aan het aantal toestellen zonder. De resolutie is 3200x1440 pixels en Xiaomi claimt een maximale helderheid van 3000cd/m², flink hoger dan het voorgaande model. Uiteraard gaan we het scherm uitgebreid testen als we de toestellen in ons bezit hebben. De 14 Ultra is uitgerust met de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, een 5000mAh-accu, 16GB geheugen en 512GB opslag. De buitenkant van het toestel is van glas, nepleer of titanium en het frame is van aluminium. Ik heb de nepleren versie vast mogen houden. Hoewel de achterkant er als leer uitziet, voelt het eerder als rubber aan. De smartphone zal in elk geval niet snel uit je handen glippen. Het camera-eiland is behoorlijk aanwezig en de mensen die ik erover spreek vinden het óf prachtig, óf verschrikkelijk. De smartphone oogt zelfs zonder de camera-add-on al een beetje als een compactcamera. Ik vind het wel wat hebben.

Xiaomi 14

De Xiaomi 14 lijkt in veel opzichten op de 14 Ultra. De smartphone heeft dezelfde Snapdragon 8 Gen 3, detzelfde HyperOS-skin en een iets kleiner scherm (6,36 inch) met een iets lagere resolutie (1200 x 2670 pixels), maar dezelfde verversingssnelheid en kromming. Het scherm moet volgens Xiaomi even helder zijn als die van zijn grote broer. Het toestel is een slag kleiner dan zijn voorganger en in een tijd dat smartphones steeds groter worden, aan de kleine kant. Xiaomi lijkt hiermee dezelfde kant op te gaan als Samsung met de S23 en S24. Als we de Xiaomi 14 tegenover de 13 zetten, valt op dat het scherm scherper en helderder is.

Op cameragebied zijn de verschillen iets groter. De Xiaomi 14 heeft een 50-megapixelhoofdcamera, 50-megapixeltelecamera en een 50-megapixelultragroothoekcamera op de achterzijde, en dezelfde 32-megapixelcamera aan de voorzijde. De hoofdcamera heeft een grotere sensor en de telecamera kan focussen en dienst doen als macrocamera. Hoewel de sensors wat groter zijn geworden, zijn ze niet zo bijzonder als die van de 14 Ultra, maar dat zou ook moeilijk passen in dit wat kleinere toestel. Ook met dit toestel kon ik even wat foto's maken op de stand. De eerste indrukken zijn positief. De foto’s zijn helder en leggen veel detail vast, al zijn op sommige foto’s toch sporen van overijverige nabewerking in de vorm van kleine artefacten zichtbaar.

De Xiaomi 14 heeft verder 256 of 512GB opslaggehgeugen en 12GB ram. Daarnaast heeft het toestel een 4610mAh-accu. Het frame is van aluminium en de achterkant is, afhankelijk van de uitvoering, van glas of plastic. Ik heb beide uitvoeringen in mijn handen gehad; ze voelen licht en stevig aan. De plastic achterkant heeft bovendien een matte afwerking.

Beide smartphones zijn stof- en waterdicht en hebben een IP68-certificering. Daarnaast krijgen de telefoons vijf jaar lang beveiligingsupdates en vier OS-upgrades, waardoor je tot 2029 veilig met de toestellen kunt werken.

Xiaomi 14 Xiaomi 14 Ultra Hoogte (mm) 152,8 161,4 Breedte (mm) 71,5 75,3 Dikte (mm) 8,2 9,2 Gewicht 188g / 193g 219,8g / 224,4g / 229,5g Schermdiagonaal 6,36'' 6,73''

AI

Op MWC worden we overspoeld met informatie over kunstmatige intelligentie, maar Xiaomi lijkt dit onderwerp op zijn stand niet al te veel aandacht te geven. We zien de term wel terugkomen op de toestellen, maar we merkten op dat een deel van de functies miste op sommige exemplaren, hoewel die verder gelijk waren. Zo was er onder andere een mogelijkheid om op basis van ongeveer 25 foto’s van jezelf allerlei AI-portretten te genereren en kon er met behulp van AI een leuke compilatievideo worden gemaakt. We konden niet echt uitgebreid experimenteren en het is nog maar de vraag of deze software beschikbaar zal zijn op de exemplaren die uiteindelijk in Nederland te koop zullen zijn. Als deze software wordt meegeleverd, dan is het de uitgebreidste generatieve AI-software die ik tot nu toe op een smartphone heb gezien, wat zeer fijn is. De generatieve mogelijkheden van concurrerende smartphones zijn in mijn ogen vrij beperkt. Hier moet bij gezegd worden dat de AI-berekeningen niet worden gedaan door de npu op de soc, maar in de cloud bij Xiaomi. Je hebt daar bovendien een Xiaomi-account voor nodig.

Tot slot

Het valt mij op dat er nog steeds veel mensen zijn die bij de naam Xiaomi denken aan goedkope Chinese telefoons, speciaal voor het budgetsegment. Hoewel de fabrikant ook genoeg toestellen uitbrengt voor dat deel van de markt, brengt Xiaomi ook al jarenlang high-end toestellen uit die goed mee kunnen komen met vlaggenschepen van andere merken. De Xiaomi 14 en 14 Ultra lijken daarin geen uitzondering te zijn en op sommige vlakken zelfs voorop te lopen. Xiaomi heeft bijvoorbeeld vorig jaar een inhaalslag gemaakt op cameragebied en lijkt deze trend voort te zetten.

Wat software betreft zie ik op het eerste gezicht niet veel verschil tussen MIUI en het nieuwe HyperOS-skin die Xiaomi over Android heen legt. Daar duiken we uiteraard dieper in wanneer we de toestellen daadwerkelijk gaan testen. Mijn eerste indruk van de toestellen is hoe dan ook positief. Ik ben erg benieuwd of het scherm zo helder is als Xiaomi claimt en of de camera’s hun werk zo goed doen als de fabrikant beweert. De Xiaomi 14 is elk geval per direct beschikbaar en kost 991 euro. De Xiaomi 14 Ultra zal 1499 euro kosten en komt tussen 19 en 24 maart uit.