Eigenaars Xiaomi Redmi-telefoons klagen over rammelend geluid

De eigenaars van verschillende Xiaomi-telefoons klagen dat hun toestellen sinds kort een rammelend geluid via de luidspreker maken. Het probleem lijkt vooral voor te komen onder de Redmi-modellen, maar eigenaren van andere modellen hebben soortgelijke klachten.

In een forumtopic op Tweakers hebben verschillende gebruikers gezegd last te hebben van een rammelend geluid. Waardoor het probleem wordt veroorzaakt, is nog niet duidelijk. Tweaker felli vermoedt dat het komt door een 'updatefout' in de software en dat het wellicht te maken heeft met de camera. Nadat felli de resolutie van de videomodus van de standaard Miui-camera app had omgezet van 1080/30fps naar 4k/30fps, stopte het geluid. Nadat het geluid terugkwam, paste de tweaker dezelfde methode weer toe en stopte het rammelen weer.

Andere gebruikers, waaronder ChelseaJack, denken dat het aan de Cleaner-app ligt. Een aantal reageerders zegt al contact te hebben opgenomen met Xiaomi, dat zegt dat het probleem daar bekend is. Een medewerker van de klantenservice zei tegen IBAB dat er wordt gewerkt aan een update om het probleem te verhelpen. Tot die tijd kunnen gebruikers die zich ergeren aan het geluid, de telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen.