Schermen Samsung Galaxy S21-modellen tonen groene streep na update

Verschillende Galaxy S21-toestellen tonen een permanente groene lijn op het scherm na een software-update. Het probleem komt vooral voor bij de Ultra- en FE-modellen. Wat de precieze oorzaak is van het probleem, is nog niet bekend.

De lijn verschijnt als een dunne, verticale streep over het scherm. In sommige gevallen verschijnt hij niet direct na de update, maar tijdens het gebruik van de telefoon, meldt onder andere Android Authority. Een gebruiker op socialemediaplatform X meldt dat het probleem zich aandiende nadat hij deze maand een patch had geïnstalleerd.

Hoewel het probleem bij een groot deel van de gebruikers lijkt te ontstaan na een software-update, kan het ook gaan om een probleem met de hardware van de telefoons, zoals een defecte beeldschermconnector of flexkabel, vermoedt Android Authority. Het is mogelijk dat de temperatuur van de telefoons bij de installatie van de update omhoog is gegaan en daardoor onderliggende problemen met de hardware heeft verergerd. Samsung heeft nog geen officiële reactie gegeven op de berichten en is nog niet met een oplossing gekomen.