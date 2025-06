Samsung kondigt Galaxy Book4 Edge aan met Qualcomm Snapdragon X Elite-soc

Samsung heeft de Galaxy Book4 Edge aangekondigd, een laptop met een nieuwe Arm-soc van chipontwerper Qualcomm. De laptop wordt geleverd met een 14"- of 16"-amoledscherm en is vanaf 18 juni beschikbaar.

Alle varianten van de Samsung Galaxy Book4 Edge worden geleverd met een Qualcomm Snapdragon X Elite-soc. De laptops beschikken daardoor over twaalf custom Arm-cores, 42MB cache, een geïntegreerde Adreno-gpu en een npu met 45Tops aan AI-rekenkracht. De soc in de 14"-variant heeft standaard een 4,0GHz-boostclock. Het 16"-model wordt geleverd met twee verschillende sku's van de chip, met een boostclock van 4,0 en 4,2GHz.

Beide versies hebben 16GB geheugen en 512GB ssd-opslag. Zowel de 14"- als de 16"-versie heeft een amoledscherm met een resolutie van 2880x1800 pixels en een maximale helderheid van 500cd/m². De maximale refreshrate van beide schermen is 120Hz. De Galaxy Book4 Edge van 14" heeft verder twee USB4-aansluitingen, een HDMI 2.1-poort en een 3,5mm-audiojack. De 16"-versie heeft dezelfde aansluitmogelijkheden, plus een extra USB 3.2-aansluiting en een microSD-kaartlezer. De laptops draaien Windows 11 en zijn onderdeel van Microsofts nieuwe Copilot+ PC-programma. Ze krijgen daarmee toegang tot AI-features in het OS.

De Galaxy Book4 Edge komt op 18 juni uit in ‘selecte markten’, waaronder Frankrijk, Duitsland, Italië, Korea, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Of de laptops op deze datum ook in Nederland of België uitkomen, is niet duidelijk. Het persbericht waarin de laptops worden aangekondigd, is zichtbaar op de Belgische perswebsite van Samsung, maar niet op de Nederlandse. De prijs voor de 14"-versie is 1699 euro en het grotere model is 100 euro duurder.