Britse toezichthouder stelt Microsoft vragen over AI-screenshotfunctie Recall

De Britse privacytoezichthouder ICO onderzoekt de veiligheid van Microsofts Copilot + PC-functie Recall. Deze functie maakt 'elke paar seconden' een screenshot die later terug te halen is. ICO wil zeker weten dat de privacy van gebruikers hierbij gewaarborgd is.

"We stellen Microsoft vragen om te begrijpen hoe het bedrijf de privacy van gebruikers waarborgt", zegt het Information Commissioner's Office tegen onder meer de BBC. De woordvoerder zegt verder dat bedrijven risico's voor de rechten en vrijheden van mensen in kaart moeten brengen en moeten tegengaan voor ze nieuwe producten uitbrengen.

Het kantoor reageert hiermee op de Recall-functie, die Microsoft eerder deze week aankondigde. Recall maakt iedere paar seconden screenshots van de bezigheden van de gebruiker. Deze screenshots worden versleuteld en lokaal opgeslagen. Gebruikers kunnen deze screenshots met een timeline opnieuw bekijken. Copilot herkent in welke app het screenshot is gemaakt en opent deze. Later moet Recall de daadwerkelijke bron van wat er in het screenshot te zien is openen, zoals de specifieke mail of url. Gebruikers kunnen Copilot ook vragen om te zoeken naar een Recall-screenshot, zoals een screenshot waarin een product te zien is dat de gebruiker eerder die week heeft gezien op internet.

Recall vereist minstens 50GB opslagruimte en 25GB aan Recall-opslag is goed voor 'ongeveer drie maanden aan screenshots'. Oude screenshots worden verwijderd als de opslagruimte vol is, om ruimte te maken voor nieuwe screenshots. Gebruikers kunnen bepaalde apps uitsluiten van Recall en ze kunnen screenshots verwijderen. Recall wordt ook uitgeschakeld in InPrivate-sessies in Edge en slaat geen DRM-content op. De functie doet niet aan moderatie; wachtwoorden en bankrekeningnummers worden bijvoorbeeld ook opgeslagen in de screenshots. Gebruikers kunnen Recall uitschakelen.

Microsoft zegt dat Recall-screenshots gekoppeld worden aan profielen en dus niet door andere pc-gebruikers ingezien kunnen worden, tenzij ze het profiel delen. Het bedrijf zegt de screenshots ook niet te kunnen inzien of te kunnen gebruiken voor advertentiedoeleinden. Microsoft zegt tegen de BBC dat de functie alleen te misbruiken zou zijn door hackers als die fysieke toegang hebben tot een pc, deze kunnen ontgrendelen en kunnen inloggen. Recall werkt vooralsnog alleen op Copilot+-pc's, prebuilt-pc's van derden met ingebouwde npu's.