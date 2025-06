Testversie Windows 11 bevat functie die mediabestanden gebruiker transcribeert

Er is een nieuwe testversie van Windows 11 opgedoken met een functie die audio- en videobestanden van gebruikers zou kunnen transcriberen. De functie zou de naam ‘Intelligent Media Search’ meekrijgen en via een lokaal taalmodel draaien.

X-gebruiker XenoPanther trof de functie aan in Windows 11 build 27695, die momenteel via het Canary Channel van Windows Insiders wordt verspreid. Volgens XenoPanther moeten gebruikers eerst toestemming geven voordat het bijbehorende taalmodel via de servers van Microsoft wordt gedownload en bestanden worden geanalyseerd. Als dat proces eenmaal is afgerond, zouden Windows 11-gebruikers met behulp van tekst hun audio- en videobestanden op de computer kunnen doorzoeken.

Het is niet duidelijk of de functie wordt uitgerold naar toekomstige versies van Windows 11. Microsoft heeft Intelligent Media Search nog niet vermeld in releasenotes van de testversie en nog geen officiële aankondiging gedaan over het bestaan ervan.

De functie kan sommige gebruikers doen denken aan de Recall-functie die Microsoft heeft ontwikkeld. Deze functie voor Copilot+-pc’s maakt per minuut meerdere screenshots van de beeldschermen van gebruikers om die vervolgens door AI te laten analyseren en te verwerken tot een tijdlijn. Microsoft noemt het een 'fotografisch geheugen voor Windows'. Recall werd eind mei geïntroduceerd, maar kon enkele weken daarna op veel kritiek rekenen van ontwikkelaars en experts. Die stelden zich vragen bij de beveiliging van het systeem en de impact op de privacy van gebruikers. Microsoft heeft in augustus besloten om de release van de Recall-functie naar oktober van dit jaar uit te stellen. Het bedrijf wil de feature naar eigen zeggen eerst uitgebreider testen.