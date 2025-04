HP introduceert zijn eerste laptop met AMD Ryzen AI 300-processor

HP heeft zijn eerste laptop met een AMD Ryzen AI 300-processor aangekondigd. Het gaat om de OmniBook Ultra 14. Verder bevat de laptop een geïntegreerde Radeon 800-gpu en Thunderbolt 4-aansluitingen. Het is de eerste HP-laptop met AMD-cpu die ondersteuning biedt voor Thunderbolt.

HP zegt niet welke AMD Ryzen AI 300-processor precies aanwezig is in de OmniBook Ultra 14. Wel beweert de fabrikant dat de cpu beschikt over een npu die tot 55Tops aan AI-rekenkracht haalt. De npu is daarmee krachtiger dan die in de Qualcomm Snapdragon X-socs en Intels Lunar Lake-processors, die beide tot 45Tops leveren. Met deze processor is de laptop geschikt voor het Copilot+ PC-programma van Microsoft, zodat hij gebruik kan maken van Windows-functies als Recall en Cocreator. Wel komen deze functies volgens HP pas ergens na de release beschikbaar als onderdeel van een gratis update.

De fabrikant brengt zelf ook enkele AI-functies uit als onderdeel van zijn AI Companion-app. Daarmee kunnen gebruikers vragen stellen aan een chatbot, documenten laten samenvatten en automatisch de systeemprestaties laten optimaliseren. Volgens de fabrikant draait de laatstgenoemde tool, indien ingeschakeld, continu op de achtergrond om de laptop 'automatisch bij te werken met pc-firmware, drivers en bios om de beste beschikbare configuratie te bieden'.

De OmniBook Ultra 14 bevat verder tot 32GB werkgeheugen, twee Thunderbolt 4-aansluitingen, een USB-A-poort en een 3,5mm-audiojack. De 14"-ips-lcd heeft een resolutie van 2240x1400 pixels en kan volgens de fabrikant een maximale helderheid van 300cd/m² bereiken. De laptop weegt 1,59kg en heeft een 68Wh-accu, waarmee het apparaat volgens HP bij normaal gebruik zo'n 13 uur meekan. Het apparaat komt in de VS vanaf augustus beschikbaar voor een prijs van minstens 1450 dollar. Een Europese releasedatum en prijs zijn nog niet bekendgemaakt.