HP onthult OmniBook X Flip 16 AI-laptop en dunnere 16"-OMEN-gaminglaptop

HP kondigt nieuwe hardware aan, waaronder de nieuwe 2-in-1-laptop OmniBook X Flip 16 AI en OMEN 16 Slim-gaminglaptop. De OMEN 16 Slim is een dunnere, lichtere versie van de reguliere OMEN 16-gaminglaptop. De prijzen van de laptops zijn nog niet bekendgemaakt.

OmniBook X Flip 16 AI

HP brengt zijn nieuwe OmniBook X Flip 16 AI uit met een convertible 16"-oledscherm met resolutie van 2880x1800 pixels en een variabele refreshrate van 48Hz tot 120Hz. Het display heeft een piekhelderheid van 500 nits en een 16:10-beeldverhouding. Er kan ook gekozen worden voor een oledscherm met een resolutie van 1920x1200 pixels en een piekhelderheid van 300 nits.

De convertiblelaptop wordt uitgerust met maximaal een Intel Core Ultra 7 258V- of een AMD Ryzen AI 7 350-cpu. De laptop-gpu is, afhankelijk van de processorkeuze, een Intel Arc 140V of een AMD Radeon 860M. De OmniBook X Flip 16 biedt maximaal 32GB werkgeheugen en 2TB ssd-opslag. De laptop heeft een 68Wh-accu met ondersteuning voor 65W-laden. Verder zijn er een 40Gb/s-Thunderbolt 4-aansluiting, een 10Gb/s-USB-C-poort, twee 10Gb/s-USB-A-poorten, een HDMI 2.1-poort en een 3,5mm-audiojack aanwezig.

De OmniBook X Flip is ook verkrijgbaar in een 14"-uitvoering. Daarnaast is er een niet-AI-versie van de OmniBook X Flip 16 verkrijgbaar, met AMD Ryzen 5 220-cpu, AMD Radeon 740M-gpu, 8GB werkgeheugen en maximaal 1TB ssd-opslag. Het 16:10-oledscherm heeft een resolutie van 1920x1200 pixels en een piekhelderheid van 400 nits. HP introduceert daarnaast de OmniBook X 17.3 AI en diverse nieuwe uitvoeringen in de OmniBook 3, -5, en -7-series.

OMEN 16 Slim-gaminglaptop

De HP OMEN 16 Slim is 16 procent dunner dan het standaardmodel, met een dikte van 19,99mm tot 22,7mm en een gewicht van 2,4kg. De gaminglaptop is uitgerust met maximaal een Nvidia RTX 5070-laptopgpu en een Intel Arrow Lake-processor tot de Core Ultra 9 285H. Er is keuze uit 16GB, 24GB en 32GB werkgeheugen en 512GB of 1TB opslag.

De 16"-display heeft een resolutie van maximaal 2560x1600 pixels met een variabele beeldverversing tussen de 60Hz en 240Hz en een responstijd van 3ms. Dit scherm heeft een piekhelderheid van 500 nits en biedt 100 procent van de sRGB-kleurdekking. De laptop is voorzien van een 10Gb/s-USB-C-poort, een 10Gb/s-USB-A-poort en twee USB-A-poorten met dataoverdrachtssnelheid van 5Gb/s. Daarnaast is er een ethernetpoort, 3,5mm-audiojack en HDMI 2.1-aansluiting aanwezig.

Naast de OMEN 16 Slim brengt HP ook nieuwe versies uit van de OMEN Transcend 14, de OMEN 17 en de Victus 15.

HyperX Cloud III S Wireless Headset

De fabrikant brengt ook een nieuwe HyperX Cloud III S Wireless Headset uit, die naast een 2,4GHz-modus ook over een bluetoothmodus beschikt. Er is ook Instant Pair beschikbaar, een ingebouwde draadloze oplossing van HP die werkt met bepaalde OMEN-laptops. De gamingheadset biedt volgens HP een accuduur van 120 uur op 2,4GHz en 200 uur via bluetooth.

De headset is uitgerust met dynamische drivers van 53mm en is voorzien van magnetische earcupplates die te vervangen zijn door 3d-geprinte ontwerpen. Daarnaast heeft de Cloud III S een afneembare boommicrofoon en geïntegreerde omnidirectionele microfoons. De headset weegt 340 gram en heeft fysieke knoppen om het volume te bepalen en de microfoon te dempen.