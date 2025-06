(In) de doos De OmniBook Ultra wordt geleverd in een doos van bedrukt karton. De binnenverpakking is gemaakt van karton en papier. De laptop wordt geleverd met een oplader met USB-C-aansluiting. HP heeft een pagina met daarop handleidingen beschikbaar. Er is een analyse (EN) beschikbaar van de uitstoot die het apparaat genereert tijdens zijn levensduur.

Grote kans dat het je ontgaan is, maar HP heeft onlangs een nieuwe productlijn toegevoegd met de naam OmniBook. Naast de Pavilions, Envys en Spectres is er nu dus die nieuwe laptopreeks, net als de andere drie gericht op de consumentenmarkt. In eerste instantie was er een uitvoering met Qualcomm-processor (review), de OmniBook X, en nu is er ook de HP OmniBook Ultra, voorzien van een AMD-processor. De gemene deler tussen de OmniBooks is op dit moment dat ze allemaal voorzien zijn van een npu die krachtig genoeg is voor Copilot+. In de toekomst zullen de namen Pavilion, Spectre en Envy verdwijnen en zullen al HP's consumentenlaptops Omnibook gaatn heten.

Exterieur

De OmniBooks delen een ontwerp, waarbij de behuizing van de laptop gemaakt is van grijs metaal en de knoppen van het toetsenbord in twee tinten grijs zijn uitgevoerd en een grijsblauwe knop hebben. In die grijsblauwe knop zit de vingerafdrukscanner, maar je kunt ook gebruikmaken van de camera om in te loggen met behulp van gezichtsherkenning. Die camera heeft trouwens een hele hoge resolutie van 9,2 megapixels; dat is een stuk meer dan op de meeste laptops, die meestal een megapixel of twee aan oplossend vermogen hebben.

Terug naar de behuizing: die is in principe mooi afgewerkt en voelt stevig aan, maar er zijn twee opvallende minpunten. Het eerste is dat het scharnier niet zo stevig aanvoelt. Als je het scherm opendraait, 'wiebelt' het nog even na. Het is een glanzende touchscreen, dus het komt voor dat je met je vinger het scherm beroert en het voelt een beetje goedkoop dat het scharnier zo weinig weerstand biedt.

Een tweede minpunt heeft te maken met de aansluitingen. De OmniBook heeft aan de linkerkant een gewone USB-A-aansluiting, voorzien van een verend klepje. Aan de rechterkant zit een USB4-aansluiting die goed bereikbaar is en dan zit er nog een tweede USB4-aansluiting op het 'schuine' hoekje van de behuizing. Die hoekjes van 45 graden hebben HP's Spectre-laptops ook en ze zijn onbruikbaar als je er iets groots zoals een USB-stick in wilt steken, want dan raakt die de onderkant van het scherm. Het is misschien een uitzonderlijk scenario, maar aan de andere kant: waarom zou je niet alle USB-poorten goed bereikbaar maken?

Prestaties

HP levert de OmniBook Ultra met verschillende Zen5-processors. Voor deze review testten we een Belgische uitvoering, die voorzien is van een Ryzen AI 9 365-processor, maar hij kan in beide landen ook voorzien worden van een Ryzen AI 9 HX 375-processor. De 365 heeft tien cores, vier Zen5-cores en zes Zen5c-cores. De 5c-cores zijn zuiniger en hebben een lagere maximale klokfrequentie. Als je de versie met HX 375-processor aanschaft, levert dat je twee extra 5c-cores op en een iets vlottere gpu, met 16 in plaats van 12 compute-units. De HX375 is overigens hetzelfde als de HX370, maar heeft een iets krachtigere npu met 55 in plaats van 50 Tops, dus de onderstaande testresultaten voor laptops met de HX 370 zijn relevant.

De prestaties van de Ryzen 365 zijn in Cinebench grappig genoeg vrijwel hetzelfde als die van de HP OmniBook met Qualcomm-processor. Ten opzichte van andere laptops met Zen5-processors is de OmniBook niet uitzonderlijk snel, maar dat komt ook doordat de cpu zuinig is afgesteld. Het maximale verbruik is 28 watt, terwijl de processors in de gaminglaptops die ook in het lijstje staan tot 54 of 65 watt mogen verbruiken. Het is dus niet de snelste laptop die je kunt krijgen, maar de prestaties zijn prima voor een 14"-model dat niet voor gaming is gemaakt.

Een voordeel van het afstellen van de processor op 28W is dat de geluidsproductie van de koeling meevalt. Zit je te browsen, dan zul je hem helemaal niet horen, maar ook bij zwaardere belasting valt de geluidsproductie erg mee. De accuduur is niet slecht, maar ook niet uitzonderlijk. Bij lichte belasting, wat we met browsen simuleren, kun je twaalf uur met een acculading doen. Gaat de belasting omhoog, wat we met PCMark simuleren, dan haal je vijfenhalf uur. Helemaal niet slecht, maar ook niet uitzonderlijk.

Wat je over de accuduur kunt zeggen, gaat eigenlijk ook op voor het scherm. De OmniBook heeft een lcd met een resolutie van 2240x1400 pixels. Dat geeft mooi scherp beeld in een beeldverhouding van 16:10. Het scherm heeft een glanzende afwerking - het is immers een touchscreen - en heeft een maximale helderheid van 400cd/m². Het scherm is bovendien goed gekalibreerd, getuige de lage afwijking. Het is verder geen bijzonder beeldscherm: gewoon een lcd, geen oledscherm. Het werkt op 60Hz en geeft de sRGB-kleurruimte uitstekend weer, maar meer ook niet: wederom niet uitzonderlijk.

Mocht je een OmniBook willen aanschaffen, houd er dan rekening mee hoeveel werkgeheugen je nodig hebt, want HP maakt gebruik van Lpddr5-geheugen en dat is niet vervangbaar. Op de bovenstaande foto onder de linkerventilator en bedekt door een zwarte sticker zit een conventionele 80mm lange M.2-ssd, die je wél zelf kunt vervangen.

Conclusie

De HP OmniBook Ultra is niet alleen een grijze laptop in de letterlijke, maar ook in de overdrachtelijke zin van het woord. Dat hoef je niet per se negatief te interpreteren. Als je kijkt naar de prestaties, dan doet de Zen5-processor gewoon wat hij moet doen. Er zijn weliswaar snellere Zen5-chips, maar dat komt doordat ze op een hoger vermogen kunnen werken en dat levert weer luidruchtigere koeling op. De OmniBook is geen gaminglaptop en heeft een redelijk dunne behuizing. Daarom doet de cpu maximaal 28W en de koeling is dus lekker stil. De laptop heeft daarnaast een prima accuduur, maar niet uitzonderlijk en het scherm is uitstekend gekalibreerd, maar gewoon een 60Hz-lcd.

Verder heeft de OmniBook een mooi afgewerkte metalen behuizing. Deze heeft als nadelen dat het scharnier te weinig weerstand biedt, waardoor het scherm heen en weer blijft wiebelen na aanraken, en de plaatsing van de tweede USB-C-aansluiting. De door ons geteste uitvoering met Ryzen 9-processor en 32GB geheugen kost 1400 euro, terwijl de goedkoopste versie met 16GB geheugen vanaf 1250 euro te krijgen is. Voor dat geld kun je ook een laptop krijgen met een oledscherm en/of een hogere refreshrate en een groter kleurbereik. Ook laptops met een betere accuduur zijn voor dit geld te koop. De OmniBook is kortom een prima laptop, maar blinkt nergens in uit.