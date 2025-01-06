AMD breidt laptopaanbod uit met meer Zen 4- en Zen 5-cpu's

AMD gaat zijn aanbod laptopprocessors in het komende halfjaar flink uitbreiden. De nadruk ligt daarbij op cpu's met Zen 5-cores, waarvan voor notebooks tot nu toe slechts een paar Ryzen 9 AI-modellen beschikbaar waren. Nu komen er veel meer exemplaren, waaronder goedkopere.

Goedkopere Ryzen AI 300-modellen

Afgelopen zomer kondigde AMD de eerste Zen 5-cpu's voor laptops aan, die in het najaar als 'Ryzen AI 300'-serie op de markt werden gebracht. Het ging toen uitsluitend om Ryzen 9 AI-modellen met tien of twaalf cores. In het eerste kwartaal van 2025 verschijnen ook de Ryzen AI 7 350 en Ryzen AI 5 340 met respectievelijk maar acht en zes cores, waarbij het steeds gaat om een mix van de helft reguliere Zen 5-cores en de helft kleinere Zen 5c-cores. Die hebben dezelfde ipc, maar een minder hoge turbosnelheid. Het gaat om een fysiek andere chip dan de Strix Point-chip die aan de basis stond van de Ryzen AI 9-modellen; de chip waarop de Ryzen AI 5 en 7 gebaseerd zijn, is ontwikkeld onder de codenaam Krackan Point.

Naast de cpu zelf is ook de geïntegreerde gpu bij deze modellen kariger uitgevoerd. De Ryzen AI 7 350 bevat acht compute-units en de Ryzen AI 5 340 vier stuks, waar de Ryzen AI 9-modellen nog over twaalf tot zestien CU's beschikten. Wel gebleven is de 50Tops-npu, die voldoende snel is voor Microsofts Copilot+ en volgens AMD vlotter dan de npu in concurrerende Intel- en Qualcomm-chips. Verder benoemt AMD dat de multithreaded prestaties van de nieuwe Ryzens 30 tot 35 procent hoger liggen van die van de concurrentie in dit segment en dat een accuduur van 24 uur videoplayback mogelijk moet zijn.

Prestatieclaims over Ryzen AI 5 en 7 300-processors. Bron: AMD

In het tweede kwartaal zullen er ook zakelijke Ryzen AI Pro-varianten van de Ryzen AI 7 350 en Ryzen AI 5 340 volgen, die verder identieke specificaties krijgen.

Cores Max. boost Igpu Cache (L2+L3) Npu Tdp
AMD Ryzen AI 9 HX 370 4x Zen 5, 8x Zen 5c 5,1GHz Radeon 890M
16 CU's		 36MB 50Tops 15-54W
AMD Ryzen AI 9 365 4x Zen 5, 6x Zen 5c 5,0GHz Radeon 880M
12 CU's		 34MB 50Tops 15-54W
AMD Ryzen AI 7 350 4x Zen 5, 4x Zen 5c 5,0GHz Radeon 860M
8 CU's		 24MB 50Tops 15-54W
AMD Ryzen AI 5 340 3x Zen 5, 3x Zen 5c 4,8GHz Radeon 840M
4 CU's		 22MB 50Tops 15-54W

Ryzen 9000-desktopchips voor laptops, zelfs met 3D V-Cache

Aan het achtervoegsel 'HX' zijn al enige generaties laptopprocessors te herkennen die eigenlijk de desktopchips zijn, maar dan voorzien van bga-soldeerpuntjes in plaats van een normale lga-socket. In de eerste helft van 2025 zal AMD ook die lijn verversen. Dat gebeurt met drie modellen. De Ryzen 9 9955HX en Ryzen 9 9850HX hebben respectievelijk zestien en twaalf cores en zijn daarmee in feite de mobiele varianten van de Ryzen 9 9950X en 9900X zoals we die van socket AM5 kennen. Het topmodel, de Ryzen 9955HX3D, is een 16-core met extra 3D V-Cache en daarmee naaste familie van de eveneens vandaag aangekondigde Ryzen 9 9950X3D voor desktops.

De Ryzen HX-chips worden vooral toegepast in gaminglaptops, onder meer omdat die voldoende koeling kunnen bieden voor de relatief hoge tdp's. Daarnaast maakt het voor dat doeleinde niet uit dat de igpu in deze processors aanzienlijk minder krachtig is dan die van reguliere laptopprocessors. Bovendien hebben ze vanwege hun afkomst geen npu aan boord.

Cores Max. boost Igpu Cache (L2+L3) Tdp
AMD Ryzen 9 9955HX3D 16x Zen 5 5,4GHz 2 CU's 144MB 55-75W
AMD Ryzen 9 9955HX 16x Zen 5 5,4GHz 2 CU's 80MB 55-75W
AMD Ryzen 9 9850HX 12x Zen 5 5,2GHz 2 CU's 76MB 45-75W

Rebrands in Ryzen 200-serie

Tot slot komt AMD met een nieuwe Ryzen 200-serie, die wordt gevuld met rebrands van oudere processors in een poging om de naamgeving van AMD's mobiele chips weer enigszins begrijpelijk te krijgen. Met de release van de Ryzen AI 300-cpu's vorig jaar zette AMD de in 2022 met veel tamtam aangekondigde naamgeving namelijk alweer buiten de deur.

Waar bij die naamgeving nog aan een cijfer in de modelnaam te zien was welke Zen-generatie het betrof, is dat bij de nieuwe indeling niet het geval. Aan de 16Tops-npu van veel van de modellen te zien gaat het om rebrands van de Ryzen 8040-serie en daarmee dus om Zen 4-cpu's. Alleen de twee laagst gepositioneerde modellen hebben geen npu. Op basis van de rest van de specs is die vermoedelijk simpelweg uitgeschakeld bij deze modellen en het niet gaat om rebrands van (nog) oudere processors.

Deze cpu's dragen overigens niet de 'Ryzen AI'-branding, waarschijnlijk omdat de npu niet snel genoeg is om aan de eisen voor Copilot+ te voldoen. Ze komen in het tweede kwartaal beschikbaar en van de 250, 230, 220 en 210 verschijnen ook zakelijke Pro-versies.

Rebrand van Cores Max. boost Igpu Cache (L2+L3) Npu Tdp
AMD Ryzen 9 270 Ryzen 9 8945HS 8x Zen 4 5,2GHz Radeon 780M
12 CU's		 24MB 16Tops 35-54W
AMD Ryzen 7 260 Ryzen 7 8845HS 8x Zen 4 5,1GHz Radeon 780M
12 CU's		 24MB 16Tops 35-54W
AMD Ryzen 7 250 Ryzen 7 8840U 8x Zen 4 5,1GHz Radeon 780M
12 CU's		 24MB 16Tops 15-30W
AMD Ryzen 5 240 Ryzen 5 8645HS 6x Zen 4 5,0GHz Radeon 760M
8 CU's		 22MB 16Tops 35-54W
AMD Ryzen 5 230 Ryzen 5 8640U 6x Zen 4 4,9GHz Radeon 760M
8 CU's		 22MB 16Tops 15-30W
AMD Ryzen 5 220 Ryzen 5 8540U 2x Zen 4,
4x Zen 4c		 4,9GHz Radeon 740M
​​​​​​​4 CU's		 22MB Geen 15-30W
AMD Ryzen 3 210 Ryzen 3 8440U 1x Zen 4,
​​​​​​​3x Zen 4c		 4,7GHz Radeon 740M
​​​​​​​4 CU's		 12MB Geen 15-30W

Door Tomas Hochstenbach

Redacteur

Feedback • 06-01-2025 20:28 10

06-01-2025 • 20:28

10

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Reacties (10)

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Balance
6 januari 2025 22:29
Sterk van AMD dat de gehele Ryzen 200-serie Zen 4 CPUs krijgt (gebaseerd op de
178mm² en 137mm² Hawk Point dies). Ze nemen dus geen oude Zen2, Zen3 of Zen3+ processors meer mee, zoals in eerdere line-ups nog wel eens gedaan werden.

Hawk Point is gewoon een propere architectuur, de chips gebakken op TSMC's uitstekende 4nm FinFET-process, en Zen 4 en RDNA 3 zijn meer dan adequaat voor dit segment. Ook goed dat ze deze niet mengen met de 300 serie, en zo de hele 300 serie nu Zen 5 / RDNA 4 blijft.

AMD, hulde waar hulde toekomt: Uitstekende naamgeving.

De nieuwe codenamen om te onthouden zijn:
  • Strix Halo: de hele Ryzen Al Max 300 serie
  • Strix Point: de Ryzen AI 9 365 en hoger
  • Krackan Point: de Ryzen Al 7 350 en lager
Het is best indrukwekkend dat AMD dus nu een volledige laptop-lineup heeft van flagship gaming tot entry, bestaande uit 5 verschillende dies, allemaal gebakken op hetzelfde TSMC 4nm FinFET-process en allemaal maximaal één generatie oud. Dat zijn dingen die we vroeger van Intel verwachten (en zelfs die had dan vaak maar 3 verschillende dies).
Loller1 @Balance6 januari 2025 23:22
De Ryzen 200 serie lijkt vooral gewoon een rebrand van de Ryzen 8000 serie. De specs komen praktisch 1-op-1 overeen op de cache na. Ik weet niet of ze daar echt een schouderklopje moeten voor krijgen.

Voorheen leek het dat ze bij 300 begonnen gewoon om hoger te zitten dan Intel's 200 serie. Maar nu lijken ze dus te insinueren dat ze er mogelijk ook ruimte gelaten word om de Zen 3 CPUs (uit de 7x30/7x35 serie of oudere modellen) opnieuw uit te brengen als Ryzen 100.

Is dat duidelijker dan whatever the fuck ze aan het doen waren met de 7000 en 8000 serie? Absoluut (maar ervan uitgaand dat deze rebrands de oudere benaming vervangen en niet gewoon ernaast blijven bestaan). Verdient het opruimen van de gigantische rommel die ze van de naamgeving hadden gemaakt de afgelopen 2 jaren een compliment? Nee, niet echt.

Om nog maar te zwijgen over de naamgeving van al hun andere productne die ze nu omzeep helpen.
Mark de Vaal 6 januari 2025 20:40
@Tomas Hochstenbach Heb jij deze artikelen al klaar ivm NDA?

Anders ben je verrekte snel.

[Reactie gewijzigd door Mark de Vaal op 6 januari 2025 20:40]

hooibergje @Mark de Vaal6 januari 2025 21:04
Ik hoop voor 'm dat het al klaar ligt. Het NVIDIA-praatje is namelijk om kwart over drie vannacht. :o

Hier staat-ie klaar:
https://www.nvidia.com/en-us/events/ces/

[Reactie gewijzigd door hooibergje op 6 januari 2025 21:06]

AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @hooibergje6 januari 2025 21:33
Deze berichten waren inderdaad grotendeels voorbereid. Bij Nvidia zitten we straks in de zaal, gelukkig is het hier in lokale tijd een stuk beter te doen ;)
hooibergje @Tomas Hochstenbach6 januari 2025 21:36
Bij Nvidia zitten we straks in de zaal
Oh, leuk! Heel veel plezier! :D

Wat mij betrefteft mag je het rustig aan doen. Ik ga er niet voor opblijven. ;)

(of vanwege een achterlijke reden die ik zelf niet snap ben ik toch wakker, en ga ik het praatje zo life volgen. Hopelijk wordt het beter dan de presentatie van AMD *fingers crossed*)

[Reactie gewijzigd door hooibergje op 7 januari 2025 03:05]

4play 6 januari 2025 21:10
Ik heb een laptop met een Ryzen 7 8845HS en (ook een 4060) dat is echt een prima combinatie.
En dat was al een 7845HS met een iets snellere AI processor. Dus in principe doen ze al 3 generaties met een andere naam en een beetje schaven/tweaken.

Het zal nu wel het laatste jaar zijn voor de omcat acties van ze omdat ze inderdaad niet co-pilot plus "sticker" proef zijn.
cdnl 6 januari 2025 20:44
Jammer dat die laptop cpu's nooit voor pc te krijgen zijn.
Niosus 6 januari 2025 20:47
Wel heel spijtig dat er geen GPU bij zat... Ze zijn telkens later en wat minder goed dan Nvidia. Tegen morgen praat iedereen over de 5090 en co, en wat AMD dan pas weken/maanden later doet is snel vergeten...

Dit leek me toch wel hét moment om hun volgende generatie aan te kondigen.

[Reactie gewijzigd door Niosus op 6 januari 2025 20:49]

d3x @Niosus7 januari 2025 09:49
nieuws: AMD brengt Radeon RX 9070 en 9070 XT in eerste kwartaal uit, later oo...

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