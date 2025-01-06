AMD breidt laptopaanbod uit met meer Zen 4- en Zen 5-cpu's

AMD gaat zijn aanbod laptopprocessors in het komende halfjaar flink uitbreiden. De nadruk ligt daarbij op cpu's met Zen 5-cores, waarvan voor notebooks tot nu toe slechts een paar Ryzen 9 AI-modellen beschikbaar waren. Nu komen er veel meer exemplaren, waaronder goedkopere.

Goedkopere Ryzen AI 300-modellen

Afgelopen zomer kondigde AMD de eerste Zen 5-cpu's voor laptops aan, die in het najaar als 'Ryzen AI 300'-serie op de markt werden gebracht. Het ging toen uitsluitend om Ryzen 9 AI-modellen met tien of twaalf cores. In het eerste kwartaal van 2025 verschijnen ook de Ryzen AI 7 350 en Ryzen AI 5 340 met respectievelijk maar acht en zes cores, waarbij het steeds gaat om een mix van de helft reguliere Zen 5-cores en de helft kleinere Zen 5c-cores. Die hebben dezelfde ipc, maar een minder hoge turbosnelheid. Het gaat om een fysiek andere chip dan de Strix Point-chip die aan de basis stond van de Ryzen AI 9-modellen; de chip waarop de Ryzen AI 5 en 7 gebaseerd zijn, is ontwikkeld onder de codenaam Krackan Point.

Naast de cpu zelf is ook de geïntegreerde gpu bij deze modellen kariger uitgevoerd. De Ryzen AI 7 350 bevat acht compute-units en de Ryzen AI 5 340 vier stuks, waar de Ryzen AI 9-modellen nog over twaalf tot zestien CU's beschikten. Wel gebleven is de 50Tops-npu, die voldoende snel is voor Microsofts Copilot+ en volgens AMD vlotter dan de npu in concurrerende Intel- en Qualcomm-chips. Verder benoemt AMD dat de multithreaded prestaties van de nieuwe Ryzens 30 tot 35 procent hoger liggen van die van de concurrentie in dit segment en dat een accuduur van 24 uur videoplayback mogelijk moet zijn.

Prestatieclaims over Ryzen AI 5 en 7 300-processors. Bron: AMD

In het tweede kwartaal zullen er ook zakelijke Ryzen AI Pro-varianten van de Ryzen AI 7 350 en Ryzen AI 5 340 volgen, die verder identieke specificaties krijgen.

Cores Max. boost Igpu Cache (L2+L3) Npu Tdp AMD Ryzen AI 9 HX 370 4x Zen 5, 8x Zen 5c 5,1GHz Radeon 890M

16 CU's 36MB 50Tops 15-54W AMD Ryzen AI 9 365 4x Zen 5, 6x Zen 5c 5,0GHz Radeon 880M

12 CU's 34MB 50Tops 15-54W AMD Ryzen AI 7 350 4x Zen 5, 4x Zen 5c 5,0GHz Radeon 860M

8 CU's 24MB 50Tops 15-54W AMD Ryzen AI 5 340 3x Zen 5, 3x Zen 5c 4,8GHz Radeon 840M

4 CU's 22MB 50Tops 15-54W

Ryzen 9000-desktopchips voor laptops, zelfs met 3D V-Cache

Aan het achtervoegsel 'HX' zijn al enige generaties laptopprocessors te herkennen die eigenlijk de desktopchips zijn, maar dan voorzien van bga-soldeerpuntjes in plaats van een normale lga-socket. In de eerste helft van 2025 zal AMD ook die lijn verversen. Dat gebeurt met drie modellen. De Ryzen 9 9955HX en Ryzen 9 9850HX hebben respectievelijk zestien en twaalf cores en zijn daarmee in feite de mobiele varianten van de Ryzen 9 9950X en 9900X zoals we die van socket AM5 kennen. Het topmodel, de Ryzen 9955HX3D, is een 16-core met extra 3D V-Cache en daarmee naaste familie van de eveneens vandaag aangekondigde Ryzen 9 9950X3D voor desktops.

De Ryzen HX-chips worden vooral toegepast in gaminglaptops, onder meer omdat die voldoende koeling kunnen bieden voor de relatief hoge tdp's. Daarnaast maakt het voor dat doeleinde niet uit dat de igpu in deze processors aanzienlijk minder krachtig is dan die van reguliere laptopprocessors. Bovendien hebben ze vanwege hun afkomst geen npu aan boord.

Cores Max. boost Igpu Cache (L2+L3) Tdp AMD Ryzen 9 9955HX3D 16x Zen 5 5,4GHz 2 CU's 144MB 55-75W AMD Ryzen 9 9955HX 16x Zen 5 5,4GHz 2 CU's 80MB 55-75W AMD Ryzen 9 9850HX 12x Zen 5 5,2GHz 2 CU's 76MB 45-75W

Rebrands in Ryzen 200-serie

Tot slot komt AMD met een nieuwe Ryzen 200-serie, die wordt gevuld met rebrands van oudere processors in een poging om de naamgeving van AMD's mobiele chips weer enigszins begrijpelijk te krijgen. Met de release van de Ryzen AI 300-cpu's vorig jaar zette AMD de in 2022 met veel tamtam aangekondigde naamgeving namelijk alweer buiten de deur.

Waar bij die naamgeving nog aan een cijfer in de modelnaam te zien was welke Zen-generatie het betrof, is dat bij de nieuwe indeling niet het geval. Aan de 16Tops-npu van veel van de modellen te zien gaat het om rebrands van de Ryzen 8040-serie en daarmee dus om Zen 4-cpu's. Alleen de twee laagst gepositioneerde modellen hebben geen npu. Op basis van de rest van de specs is die vermoedelijk simpelweg uitgeschakeld bij deze modellen en het niet gaat om rebrands van (nog) oudere processors.

Deze cpu's dragen overigens niet de 'Ryzen AI'-branding, waarschijnlijk omdat de npu niet snel genoeg is om aan de eisen voor Copilot+ te voldoen. Ze komen in het tweede kwartaal beschikbaar en van de 250, 230, 220 en 210 verschijnen ook zakelijke Pro-versies.