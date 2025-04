Hee, is er een nieuwe Mac mini? Wie de afgelopen dagen zonder al te goed te kijken door het Tweakers-testlab banjerde, kon die vraag zomaar stellen. Waar Beelink de inspiratie voor het ontwerp van zijn SER9-mini-pc vandaan heeft, mag wel duidelijk zijn. Toch is het juist de interne hardware die mijn interesse het meest trok: het is de eerste mini-pc die we testen met een AMD Ryzen AI 9 HX 370-processor aan boord, oftewel een cpu met de nieuwste Zen 5-cores.

Een mini-pc met AI

Beelink is een Chinese fabrikant met zijn hoofdkantoor in Shenzhen. De lijntjes met AMD zijn blijkbaar kort, want ook vorig jaar wist het merk ons als eerste een mini-pc met de toen nieuwe Zen 4-cores op te sturen. Net als bij concurrent Minisforum zijn Beelinks mini-pc's zelden saai. De vorige keer kwamen we bijvoorbeeld een magnetische stroomconnector en een vingerafdruklezer tegen. Beide features zijn weer verdwenen bij de SER9 die we nu bekijken.

Dit keer gaat de marketing, hoe kan het ook anders, helemaal over AI. De gebruikte Ryzen AI 9-processor heeft een 50Tops-npu die, zodra Microsoft de vereiste update uitrolt, geschikt zal zijn voor Copilot+. Ook de geïntegreerde array van vier microfoons - dat zijn de vier gaatjes aan de voorkant van het pc'tje - zou met AI worden verbeterd. Deze 'B1-chip' moet helpen om spraak natuurlijker te laten klinken en te ontdoen van achtergrondruis, waardoor een virtuele assistent je tot op vijf meter afstand moet verstaan. Welke software je daarvoor moet gebruiken laat Beelink in het midden, maar spraakopnames klinken ontegenzeggelijk helder en duidelijk.

Prijs en configuratie

Op dit moment verkoopt Beelink de SER9 maar in één configuratie, met 32GB gesoldeerd werkgeheugen en een 1TB-ssd. Daarvoor betaal je 999 dollar, wat de fabrikant in zijn webshop realtime omrekent, op het moment van schrijven naar 915 euro. Dat is flink aan de prijs; voor de GTR7 Pro met Ryzen 9 7940HS en evenveel ram en opslag betaalde je vorig jaar nog 789 euro. Het past echter bij berichten dat AMD zijn nieuwste chips flink duurder heeft gemaakt voor fabrikanten.