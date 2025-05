De eerste laptops met Intels zuinige Lunar Lake-processors zijn al sinds september te koop, maar het was nog even wachten op de eerste mini-pc ermee. Inmiddels is het testexemplaar van de ASUS NUC 14 Pro AI met Lunar Lake-cpu binnengekomen in ons testlab en in maart komt de mini-pc ook in de winkels te liggen.

In de doos De ASUS NUC 14 Pro AI wordt geleverd in een met kleur bedrukte kartonnen verpakking. Het verdere verpakkingsmateriaal bestaat eveneens vooral uit karton, al zit de mini-pc zelfs ook in een plastic zak en wordt hij beschermd door een plak plastic schuim. Naast de NUC zelf zitten er in de doos ook een VESA-mount inclusief schroeven, een stroomadapter en wat informatie over veiligheid en wetgeving op papier.

Lunar Lake is een bijzondere Intel-chip. Niet alleen omdat hij volledig bij concurrent TSMC is geproduceerd, maar ook omdat hij alleen gemaakt is voor een heel specifieke tdp-range. De chip heeft daarom bijvoorbeeld een simpelere opbouw dan de reguliere Meteor- en Arrow Lake-chips. Ook uniek is het op de package geïntegreerde werkgeheugen, zoals Apple ook bij zijn M-socs doet.

In tegenstelling tot Intels reguliere laptopprocessors beschikt Lunar Lake bovendien over een npu van 48Tops. Dat is ruim voldoende om te kwalificeren voor Microsofts Copilot+ en reden voor ASUS om 'AI' toe te voegen aan de productnaam. Er zit zelfs een fysieke knop op de NUC 14 Pro AI om de Copilot-chatbot te activeren, al lijkt ons dat meer een gimmick; met je muis of toetsenbord heb je dat veel sneller voor elkaar.

Ons reviewexemplaar van de ASUS NUC 14 Pro AI bevat Intels topmodel uit de Lunar Lake-serie, die je herkent aan het achtervoegsel V. Deze cpu heeft vier P-cores, vier low-power E-cores en een geïntegreerde Arc 140V-gpu. Zoals gezegd is ook het werkgeheugen geïntegreerd, maar dat is met 32GB en 8533MT/s gelukkig groot en snel genoeg. De opslag is wel vervangbaar: standaard is er een 1TB-ssd aanwezig met daarop een Windows 11 Home-OS.

De prijzen van de ASUS NUC 14 Pro AI zijn op het moment van schrijven nog niet bekend, maar gezien de prijzen van laptops met een vergelijkbare cpu zou dat zomaar kunnen gaan om meer dan 1000 euro.