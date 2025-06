ASUS kondigt eerste NUC met Lunar Lake-socs van Intel aan

ASUS heeft een nieuwe NUC-serie uitgebracht met Lunar Lake-processors van Intel. Er zit een Intel Core Ultra 5, 7 of 9 van die nieuwe generatie in de pc, die verder ook een 2,5GB-ethernetaansluiting en Wi-Fi 7-ondersteuning heeft.

ASUS noemt het apparaat simpelweg de NUC 14 Pro AI. Het is een nieuwe versie van de NUC 14 Pro van eerder dit jaar, de eerste NUC die niet van Intel zelf komt maar van ASUS, dat de merknaam in 2023 overnam. De NUC 14 Pro AI heeft socs van de nieuwe Intel-generatie. Die modellen hebben een cpu en geïntegreerde Arc-gpu, maar ook een npu die 48Tops haalt en voor AI-toepassingen bedoeld is.

De nieuwe versie van de NUC krijgt een Intel Core Ultra 5- of 7-processor met 16 of 32GB geheugen, of een Core Ultra 9 met 32GB ram. De NUC heeft Lpddr5x-8533-ram aan boord, het standaardgeheugen voor de Lunar Lake-processor waarmee het geheugen niet zomaar uitgebreid kan worden. Er zit ook een M.2-2280-PCIe 4.0-ssd van minimaal 256GB en maximaal 2TB opslag in.

Vergeleken met het eerdere model verbetert ook de draadloze verbinding van de nieuwe NUC. Die krijgt geen Wi-Fi 6E-, maar een Wi-Fi 7-chip, naast de Bluetooth 5.4-module. Aan de voorkant heeft de nieuwe NUC nu naast de eerdere twee USB-A-poorten ook een Thunderbolt 4-aansluiting die DisplayPort 2.1 ondersteunt. Die is weggehaald van de achterkant, waar er nu nog maar een zo'n poort zit. Achterop zitten verder een HDMI-poort en twee USB 3.2 Gen2 Type-A-poorten.

Nieuw aan de NUC is dat er nu aan de voor- en achterkant labels boven de poorten zitten waarop de maximale snelheid voor de USB-overdracht staat. Aan de voorkant zit op het nieuwe model ook een aparte knop om Copilot op te roepen. De NUC is een klein beetje groter geworden dan het eerdere model, namelijk 130x130x34mm in plaats van 117x112x54mm.

Het is nog niet bekend wat de nieuwe NUC gaat kosten. Het vorige model kostte bij introductie 689 euro voor de configuratie met een Intel Core Ultra 7 165H-cpu. Tweakers heeft navraag gedaan bij ASUS over de prijzen en de beschikbaarheid, maar daar voor publicatie nog geen antwoord op gekregen.

Update, 14.23 - ASUS geeft aan dat de NUC 'in het eerste kwartaal' van volgend jaar beschikbaar zal worden. Wanneer dat precies is, of wat het apparaat kost, is nog niet bekend.