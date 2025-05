"de eerste nuc's die niet van intel zijn" ?

Toen Intel vorig jaar door een financieel zware periode ging, besloot het om diverse nevenactiviteiten af te stoten, waaronder het bedrijfsonderdeel dat de NUC-mini-pc's maakte. ASUS nam de serie deze zomer over en presenteert op CES zijn eerste producten onder de NUC-naam, die ik van dichtbij kon bekijken.

Naar eigen zeggen wil ASUS met zijn NUC's zowel de vertrouwde apparaten blijven leveren als de serie nieuwe energie geven met volledig nieuwe producten. De mini-pc die je het meest zult herkennen als een NUC is de NUC 14 Pro, de directe opvolger van Intels NUC 13 Pro.

NUC 14 Pro

Hoewel de nieuwste mobiele Intel-processors officieel geen veertiende generatie meer heten, maakt de NUC 14 Pro vanzelfsprekend gebruik van de nieuwste Core Ultra-chips, beter bekend onder de codenaam Meteor Lake. Over deze technisch zeer vernieuwende processors, waarvoor Intel onder meer voor het eerst een chipletontwerp gebruikt, schreven we eerder een uitgebreide preview.

De NUC 14 Pro gebruikt het vertrouwde formaat van 4 bij 4 inch, ongeveer 10x10cm, waardoor bestaande accessoires zoals monitormounts compatibel blijven. Dat is vooral voor zakelijke klanten belangrijk, die zo makkelijk kunnen upgraden. Zoals we van Intel gewend waren verschijnen er twee versies: een lage variant waarin je uitsluitend een M.2-ssd kunt plaatsen en een hoge uitvoering waarin plek is voor een 2,5"-ssd of -hdd. Net als voorheen kun je de componenten eenvoudig bereiken door de onderkant van de mini-pc los te halen. Voorheen moest je daarvoor schroeven, maar dankzij een nieuw slotmechanisme kan dat nu volledig zonder gereedschap. Voor extra veiligheid, bijvoorbeeld bij gebruik in een openbare ruimte, kun je dit paneel naar wens alsnog met schroeven vastzetten.

ASUS heeft de behuizingen van de NUC 14 Pro's opgetrokken uit plastic, net als bij de laatste generaties van de hand van Intel het geval was. De getoonde exemplaren waren nog preproductie en bevatten geen hardware, maar mijn eerste indruk was dat het gebruikte materiaal toch duidelijk minder stevig was dan dat van Intels NUC's. Wellicht wordt dat in de definitieve versies nog beter, waarin vermoedelijk een metalen frame ter versteviging komt te zitten.

Op de voorkant van de NUC's tref je de aan/uit-knop en een drietal USB-poorten aan. De twee USB-A-poorten doen maximaal 10Gbit/s, de USB-C-poort gaat tot 20Gbit/s. Ik vind het een fijne verbetering dat je nu een USB-C-poort aan de voorkant hebt, want bij Intels NUC's moest je daarvoor nog aan de achterzijde zijn. De headphonejack is komen te vervallen bij ASUS' ontwerp. Voor het aansluiten van een bedrade hoofdtelefoon of luidsprekers zul je dus gebruik moeten maken van de uitgang op je monitor.

Aan de achterkant vind je nog veel meer poorten: twee keer HDMI 2.1, tweemaal Thunderbolt 4 en een 2,5Gbit/s-ethernetpoort (Intel I226-V/LM) zijn daarvan de belangrijkste. Op de hoge variant lijkt de locatie van het 2,5"-slot duidelijk zichtbaar, met twee schroeven aan beide zijden. Het betreft echter geen slede of iets dergelijks; de ssd wordt volgens de fabrikant plat tegen het onderpaneel gemonteerd.

De NUC 14 Pro kan worden uitgerust met een Core Ultra 7 165H of 155H, Core Ultra 5 135H of 125H, of een Core 3 100U. De processor mag maximaal 40W verbruiken. Als je de bareboneversie koopt moet je zelf zorgen voor maximaal twee DDR5-sodimms en maximaal twee M.2-ssd's. Beide ssd-slots ondersteunen PCIe 4.0 x4, maar waar het primaire slot een standaard M.2 2280-ssd kan huisvesten, mag de ssd in het secundaire slot maximaal M.2 2242 zijn. De gebruikte wifichip is een Intel AX211 met ondersteuning voor Wi-Fi 6E.

NUC 14 Pro+

Met de NUC 14 Pro+ neemt ASUS al een klein loopje met het oorspronkelijke concept, want deze mini-pc is niet langer vierkant, maar rechthoekig. Hij meet 4 bij 5 inch, oftewel 12,7x10cm. Door die extra ruimte heeft ASUS meer ruimte voor koeling. De NUC 14 Pro+ kan daardoor maximaal een Intel Core Ultra 9 185H-processor huisvesten, die iets hogere maximale kloksnelheden heeft. Belangrijker is dat de processor in de Pro+ 65W mag verbruiken, waar de processors in de reguliere NUC beperkt zijn tot een tdp van 40W.

De grotere behuizing van dit model is aanzienlijk luxer afgewerkt en opgetrokken uit geanodiseerd aluminium. Alleen de bodemplaat is van wit kunststof.

ROG NUC

ASUS gaat pas echt helemaal los bij zijn ROG NUC, een mini-pc die helemaal niets meer met het oorspronkelijke concept te maken heeft. In tegenstelling tot Intels NUC Extreme-serie maakt ASUS voor zijn gamingmini-pc geen gebruik van een cpu uit de desktopserie, maar van een Core Ultra 7- of 9-chip uit de nieuwste Meteor Lake-serie voor laptops. Het belangrijkste verschil met de normale NUC's is dat de ROG NUC voorzien is van een losse videokaart: de mobiele varianten van een RTX 4060 of RTX 4070.

De behuizing van de ROG NUC meet 27x18x5cm en heeft daarmee een inhoud van 2,5 liter. Dat is nog steeds compact, maar wel veel meer dan de nog geen 0,5 liter van de normale NUC. Naast de ruimte die de videokaart inneemt gaat dat voornamelijk op aan koeling, maar ook de opslagmogelijkheden van de ROG NUC zijn uitgebreider. Je kunt er drie M.2 2280-ssd's met een PCIe 4.0 x4-interface in kwijt. Het geheugen plaats je in de twee DDR5-sodimmslots, die maximaal 5600MT/s ondersteunen.

Je kunt de ROG NUC zowel in horizontale als verticale oriëntatie gebruiken; voor dat laatste scenario wordt een klemstandaard meegeleverd. Aan de buitenkant valt verder vooral op dat de mini-pc een rgb-verlicht logo heeft, dat je via de Armoury Crate-software kunt bedienen, en dat dit apparaat lekker veel poorten heeft. Voorop kom je een audiojack, twee USB-A 10Gbit/s-poorten en een SD-kaartlezer tegen, die ondersteuning biedt voor de nieuwste SD-Express-standaard. Op de achterkant heeft ASUS een Thunderbolt 4-poort, vier USB-A-poorten (2x 10Gbit/s, 2x USB 2.0), een HDMI-poort, twee DisplayPort-uitgangen, een 2,5Gbit/s-ethernetpoort en de stroomaansluiting geplaatst. Op die laatste sluit je een externe 330W-voeding aan. Net als de reguliere NUC's gebruikt ASUS een Wi-Fi 6E-adapter van Intel voor draadloze connectiviteit.

Verkrijgbaarheid en prijzen

ASUS is van plan om de NUC 14 Pro, NUC 14 Pro+ en ROG NUC in de lente van dit jaar op de markt te brengen, waarbij de ROG NUC waarschijnlijk wat later volgt dan de twee reguliere modellen. Daarvan zijn de prijzen nog niet bekend, maar vermoedelijk wijken die niet veel af van wat Intel voor zijn NUC's vroeg. De ROG NUC gaat als barebone rond de 2000 euro kosten voor de RTX 4060-versie, met een meerprijs van twee- à driehonderd euro voor de variant met een RTX 4070-gpu. Varianten met het geheugen en de ssd voorgeïnstalleerd zullen vanzelfsprekend duurder worden.