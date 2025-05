Intel gaat geen nieuwe NUC-mini-pc's meer uitbrengen

Intel stopt officieel met investeringen in de Next Unit of Computing-afdeling, zo bevestigt het bedrijf tegenover Tweakers. Het is nu aan 'ecosysteempartners' van Intel om de minicomputers door te ontwikkelen.

De Intel NUC 13 Pro, mogelijk Intels laatste NUC-mini-pc

"We hebben besloten om te stoppen met directe investeringen in de Next Unit of Computing Business en onze ecosysteempartners door te laten gaan met NUC-innovatie en -ontwikkeling", meldt Intel in een verklaring aan Tweakers. Het bedrijf zegt dat andere divisies van het bedrijf niet getroffen zijn door deze beslissing en dat al geplaatste bestellingen nog voldaan zullen worden. Ook moet ondersteuning voor bestaande NUC-producten voorlopig doorgaan.

Intel geeft niet aan waarom er niet meer in de NUC-afdeling geïnvesteerd zal worden. De chipmaker behaalde de afgelopen kwartalen slechte resultaten, onder meer door de tegenvallende vraag naar consumentenproducten als cpu's. In het eerste kwartaal van dit jaar noteerde Intel een recordverlies. Intel zei eerder al dat het op kosten wil bezuinigen; het bedrijf wil dit jaar nog drie miljard dollar besparen.

Intel bracht sinds 2013 dertien generaties NUC-pc's uit, waarvan de recentste variant eerder dit jaar op de markt kwam. Deze pc's zijn doorgaans barebones die door klanten samengesteld konden worden, al waren er ook kits beschikbaar met enkele essentiële onderdelen.

Het ecosysteem van de mini-pc's was daarentegen ook beschikbaar voor partners. Onder meer Akasa, Bluejour en PasunTech hebben eigen pc's binnen het NUC-ecosysteem uitgebracht. Voor zover bekend blijven alle huidige partners deze producten maken, al is niet duidelijk wat het gebrek aan investeringen vanuit Intel voor effect gaat hebben op de doorontwikkeling van het ecosysteem.