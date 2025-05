Freedom Internet start preorders gigabitinternet via Open Dutch Fiber-netwerk

Freedom Internet start vanaf vandaag met het accepteren van preorders voor een glasvezelverbinding via het Open Dutch Fiber-netwerk. Dat kan vooralsnog slechts in enkele regio's. Het gigabitabonnement kost onder voorbehoud 51 euro per maand.

De provider laat in een blogpost weten dat huishoudens in de regio's Delft, Haarlem-Zuidoost, Leidschendam, Ridderkerk, Roosendaal, Rotterdam-Prins Alexander-Noord, Utrecht-De Meern, Utrecht-Noordoost, Venlo-Zuid, Zoetermeer-Noord en Zoetermeer-Zuid een preorder kunnen plaatsen. Voor de exacte locaties waar potentiële klanten een preorder kunnen plaatsen, is een postcodecheck beschikbaar.

Tot dusver had T-Mobile in de vermelde gebieden een exclusiviteitsrecht, dat een jaar na de ingebruikname van het netwerk verloopt. Dat is nu aan de orde, waardoor het glasvezelbedrijf Open Dutch Fiber op deze plekken internet mag gaan leveren.

Naar verwachting duurt het nog enkele maanden voordat Freedom Internet een internetverbinding kan leveren via het Open Dutch Fiber-netwerk. Een exacte datum geeft de provider niet. Ook staat de vermelde prijs van 51 euro voor een gigabitabonnement nog niet volledig vast. Mocht de prijs nog omhooggaan, dan mogen klanten die een preorder geplaatst hebben, hun toekomstige abonnement kosteloos opzeggen.

Update, 18.00 uur: ODF zegt dat naast Freedom Internet, ook TriNed, SNLR.nl, Fiber.nl, Quinnect, Teleplaza, Multifiber, ONVI, Stipte en RapidXS toegang krijgen tot het glasvezelnetwerk.